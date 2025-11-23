9 năm đi làm xa gửi về 6,6 tỷ đồng nhưng mẹ khẳng định “không nhận được đồng nào”, tôi về quê phát hiện sự thật cả đời không thể quên

*Bài viết dưới đây là chia sẻ của một tác giả Trung Quốc được đăng tải trên nền tảng Sohu.

9 năm cố gắng làm tròn trách nhiệm của người con cả

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, tôi thi đỗ đại học ở Chiết Giang nhưng buộc phải từ chối cơ hội học tập vì hoàn cảnh gia đình khó khăn: cha mới qua đời, mẹ bệnh tật liên miên, em trai chuẩn bị lên lớp 11.

Là con cả, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu dọn đồ đạc và xuống Thâm Quyến làm công nhân để kiếm tiền. Tôi tự nhủ: chỉ cần mình cố gắng, gia đình rồi sẽ khá hơn.

Những năm đầu bươn chải ngoài xã hội rất vất vả, nhưng nhờ khả năng ngoại ngữ và sự chịu khó, tôi dần được thăng chức lên vị trí quản lý trong một công ty thương mại điện tử. Mỗi tháng, tôi đều trích tiền lương gửi về cho mẹ, số tiền từ vài trăm lên đến vài chục nghìn NDT. Tôi nghĩ, đó là trách nhiệm của mình với gia đình, cũng là cách để giúp em trai tiếp tục con đường học vấn.

Vì công việc quá bận rộn, tôi hiếm khi gọi điện về. Nếu có, mỗi cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài vài phút. Lúc nào mẹ tôi cũng chỉ nói: “Nhà mình ổn, con yên tâm làm việc”. Nghe thế, tôi càng tin rằng những khoản tiền mình gửi về đã giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

Cú sốc khi trở về

Suốt 9 năm ròng rã, tôi chỉ tập trung làm việc kiếm tiền mà chưa từng trở về quê. Năm nay, khi đã có chỗ đứng nhất định trong công ty, tôi quyết định về thăm nhà một chuyến để tạo bất ngờ cho mẹ và em trai.

Tuy nhiên khi về đến cổng, tôi đứng sững khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: căn nhà cũ kỹ của mẹ con tôi vẫn ở đó, thậm chí tồi tàn hơn xưa. Vậy mà tôi cứ nghĩ mẹ sẽ dùng tiền tôi gửi về để sửa sang nhà cửa.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Bước vào trong, tôi càng bàng hoàng khi thấy cảnh mẹ phải nằm liệt giường còn em trai thì gầy gò, ốm yếu. Hoá ra, em trai tôi chưa từng học đại học mà vẫn phải làm công nhân gạch để kiếm từng đồng nuôi mẹ. Mẹ tôi vì bệnh sỏi mật tái phát nhưng không có tiền khám chữa nên giờ đây phải nằm liệt giường.

Trong lòng đầy ngổn ngang, tôi bất giác hỏi: “Sao mẹ không đi viện? Sao em không đi học ? Tiền con gửi về bao năm nay đâu rồi?

Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi: “Con nói gì? Mẹ chưa từng nhận được đồng nào!”

Câu nói ấy khiến tôi chết lặng. Tôi mở ba lô, lấy ra tất cả chứng từ chuyển tiền suốt 9 năm qua. Mẹ tôi và em trai nhìn số giấy tờ trên, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Để làm rõ sự thật, tôi lập tức mang các chứng từ trên đến bưu cục địa phương. Nhân viên ở đây xác nhận mỗi tháng đều có “một thanh niên trẻ” đến rút tiền mà tôi gửi. Theo mô tả, người đó thấp, gầy gò, giống hệt em trai tôi. Tuy nhiên sau khi xem camera giám sát, hình ảnh hiện lên trong đó khiến tôi sững sờ. Đó là anh họ tôi.

Đòi lại công lý

Để đòi lại tiền, tôi cùng em trai tìm đến nhà anh họ và nhìn thấy trước mặt là một căn biệt thự lớn. Nhìn thấy tôi, anh ta tìm cách né tránh nhưng nhanh chóng bị chúng tôi vạch mặt.

Sự việc vỡ lở, anh họ tôi quỳ gối cầu xin tha tội. Tuy nhiên sau tất cả những tổn thương gia đình tôi phải trải qua suốt 9 năm, tôi không thể tha thứ mà dứt khoát báo cảnh sát.

Trước toà, anh ta khai rằng đã đánh cắp giấy tờ tùy thân của mẹ tôi rồi đều đặn đến bưu cục rút tiền, chiếm đoạt tổng cộng 1,8 triệu NDT (hơn 6,6 tỷ đồng) và dùng số tiền đó để xây nhà, ăn chơi. Với hành vi sai phạm trên, anh họ tôi nhận án tù chung thân. Ngôi nhà xây bằng tiền của tôi cũng bị tịch thu.

Gia đình tôi sau đó được chuyển vào căn nhà ấy, nhưng những tổn thương suốt 9 năm thì chẳng gì bù đắp được: mẹ tôi đã sống trong thiếu thốn, bệnh tật dằn vặt; em trai tôi bỏ lỡ con đường học vấn. Về phần tôi, sự việc đã khép lại nhưng nỗi đau của tôi thì vẫn còn đó. Tôi tự trách mình vì bao nhiêu năm qua chỉ biết kiếm tiền mà không về thăm mẹ.

Sau sự việc trên, tôi tự nhủ rằng từ nay về sau, dù bận đến mấy, tôi cũng sẽ luôn về thăm nhà, sẽ không để mẹ và em phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào nữa.

(Theo Sohu)