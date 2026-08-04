Đặt wifi xuống sàn nhà có làm sao không? Hóa ra đây là lỗi nhiều gia đình đang mắc phải

Nhiều gia đình thường tiện tay đặt router Wi-Fi ngay dưới sàn nhà hoặc khu vực góc tường nhằm tiết kiệm diện tích và giấu bớt dây cáp rườm rà. Tuy nhiên, việc đặt bộ phát mạng trực tiếp lên sàn nhà là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tín hiệu Wi-Fi bị suy giảm đáng kể cả về cường độ lẫn phạm vi phủ sóng.

Cơ chế phát sóng và lý do sàn nhà là "kẻ thù" của router Wi-Fi

Để hiểu vì sao sàn nhà không phải là vị trí lý tưởng, cần xem xét cơ chế lan truyền sóng radio của các thiết bị phát Wi-Fi dân dụng. Phần lớn ăng-ten của router Wi-Fi hiện nay được thiết kế để phát tín hiệu theo phương ngang (ngang tầm thiết bị) và tỏa ra xung quanh, thay vì truyền thẳng đứng lên trên.

Khi đặt thiết bị trực tiếp trên mặt sàn, một lượng lớn năng lượng sóng sẽ đâm thẳng xuống nền nhà thay vì lan tỏa tới các khu vực người dùng đang thao tác trên điện thoại hay máy tính. Sự lãng phí tín hiệu này khiến các thiết bị ở vị trí cao hơn hoặc ở phòng khác nhận được chất lượng kết nối kém hơn hẳn.

Bên cạnh đó, vị trí sát mặt đất là nơi tập trung rất nhiều vật cản vật lý. Các món đồ nội thất như bàn ghế, tủ kệ, giường ngủ cho đến thảm trải sàn đều cản trở đường truyền của sóng Wi-Fi.

Đặc biệt, vật liệu xây dựng đóng vai trò quyết định đến khả năng xuyên thấu của sóng radio. Trong khi vật liệu gỗ hay thạch cao chỉ giảm một phần nhỏ năng lượng sóng, thì bê tông cốt thép và kim loại lại là những lớp chắn cực kỳ kiên cố, có thể hấp thụ hoặc phản xạ gần như toàn bộ tín hiệu Wi-Fi.

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Đặt router ở đâu để đạt hiệu năng cao nhất?

Từ cơ chế lan truyền sóng, các chuyên gia mạng khuyến nghị nguyên tắc vàng trong bố trí thiết bị phát: luôn đặt router Wi-Fi ở vị trí cao và thông thoáng.

Một chiếc kệ sách, bàn làm việc hoặc giá treo tường ở độ cao từ ngang ngực đến ngang tầm mắt là lựa chọn lý tưởng. Việc đưa router lên vị trí cao giúp sóng Wi-Fi lan tỏa rộng hơn theo chiều ngang và hướng xuống dưới, bao phủ trọn vẹn không gian sinh hoạt chính của gia đình.

Ngoài độ cao, không gian xung quanh router cũng cần được giải phóng tối đa. Bạn nên ưu tiên đặt thiết bị ở trung tâm căn nhà hoặc khu vực thường xuyên sử dụng internet nhất, tránh xa các góc khuất hay tủ kín. Một không gian mở không chỉ giúp sóng di chuyển tự do mà còn hỗ trợ việc tản nhiệt cho router, duy trì độ bền và sự ổn định của thiết bị khi vận hành liên tục.

Mặc dù đặt router dưới sàn nhà làm giảm hiệu năng kết nối, đây vẫn chưa phải là vị trí tồi tệ nhất. Tránh đặt router gần các thiết bị điện tử gia dụng là quy tắc quan trọng hơn cả để bảo vệ chất lượng mạng.

Ngoài ra, tầng hầm hoặc các không gian khép kín hoàn toàn cũng là danh sách "đen" khi tìm vị trí đặt router. Ở những khu vực này, sóng Wi-Fi phải xuyên qua các lớp bê tông dày và di chuyển quãng đường xa hơn để đến được các tầng trên, dẫn đến hiện tượng chập chờn hoặc mất kết nối hoàn toàn.

Một sai lầm phổ biến khác là đặt hai hoặc nhiều router Wi-Fi ngay cạnh nhau với mong muốn tăng cường hiệu năng. Việc đặt các bộ phát sóng sát nhau không làm mạng mạnh lên mà ngược lại sẽ gây ra hiện tượng xung đột và nhiễu sóng lẫn nhau.

Tối ưu hóa mạng toàn diện cho không gian sống hiện đại

Để sở hữu một hệ thống mạng gia đình luôn đạt trạng thái tối ưu, việc điều chỉnh vị trí đặt thiết bị chỉ là bước đầu tiên. Đối với những ngôi nhà có diện tích lớn, nhà nhiều tầng hoặc cấu trúc có nhiều tường bê tông dày, một chiếc router đơn lẻ dù đặt ở vị trí hoàn hảo cũng khó lòng bao phủ toàn bộ không gian.

Tóm lại, để cải thiện tốc độ mạng ngay hôm nay mà không tốn chi phí nâng cấp gói cước, hãy bắt đầu bằng việc nhấc chiếc router Wi-Fi lên khỏi sàn nhà, đưa nó đến một vị trí cao ráo, thoáng đãng và cách xa các thiết bị điện tử gia dụng.