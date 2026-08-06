Vì sao ngày càng nhiều người thích đặt 1 quả chanh ở đầu giường khi ngủ?

Quả chanh là loại trái cây quen thuộc trong gian bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng gần như mọi bộ phận của quả chanh đều có giá trị đối với sức khỏe.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, nước chanh chứa nhiều vitamin C, axit citric, kali và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Uống nước chanh pha loãng đúng cách còn giúp kích thích tiết nước bọt và dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn. Với nhiều người, một ly nước chanh ấm vào buổi sáng còn giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài và tạo cảm giác tỉnh táo hơn.

Không chỉ phần nước, vỏ chanh cũng rất giàu tinh dầu và flavonoid. Tinh dầu trong vỏ chanh có mùi thơm dễ chịu, thường được dùng để làm sạch, khử mùi và tạo cảm giác thư giãn. Các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ chanh còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào. Cùi trắng của chanh chứa nhiều pectin, một loại chất xơ hòa tan có lợi cho đường ruột và giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Hạt chanh có thể được sử dụng làm thuốc trong Đông y...

Theo liệu pháp hương thơm, chanh không chỉ là một loại trái cây mà còn là một thành phần kỳ diệu có thể kích hoạt phản ứng sinh lý trong cơ thể. Giàu các chất dinh dưỡng quý giá như vitamin C, vitamin A và B, đồng, mangan, canxi, kali, magiê và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chanh tốt cho da và thậm chí cả các cơ quan nội tạng. Bạn tự hỏi tại sao? Nghiên cứu đã chứng minh rằng đặt những lát chanh cạnh giường ngủ vào ban đêm có thể giúp cải thiện các vấn đề về hô hấp, chất lượng không khí và giấc ngủ. Hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết.

Hít thở tốt hơn

Xét về mặt hóa học, chanh rất giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn. Khi hít hơi chanh trong lúc ngủ, nó giúp cải thiện quá trình hô hấp và làm thông thoáng đường mũi. Những người bị hen suyễn hoặc viêm xoang nên tập thói quen đặt chanh cạnh giường, vì nó cũng giúp thông thoáng đường thở.

Cải thiện chất lượng không khí

Đặc tính thanh lọc của chanh khiến nó trở thành một phương pháp hiệu quả để cải thiện chất lượng không khí. Theo các nhà nghiên cứu, chanh tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ giúp không khí trong phòng và xung quanh giường trở nên dễ chịu hơn.

Giảm đau

Theo liệu pháp hương thơm, hít tinh dầu chanh khi ngủ giúp kiểm soát đau đầu và viêm khớp dạng thấp. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho thấy, phụ nữ mang thai hít tinh dầu chanh cảm thấy ít lo lắng và sợ hãi hơn so với những người khác.

Giảm căng thẳng

Theo các chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, chanh là một "chất giảm căng thẳng" tự nhiên. Nó kích thích sản sinh serotonin và điều chỉnh lo âu cũng như những thay đổi tâm trạng. Serotonin là chất hóa học tạo cảm giác hạnh phúc trong não, điều chỉnh tâm trạng và hỗ trợ giảm triệu chứng trầm cảm.

Hạ huyết áp

Đã có bằng chứng chứng minh rằng bạc hà chanh giúp điều hòa tuần hoàn máu và hạ huyết áp. Bằng cách đặt chanh gần giường, bạn hít thở hương thơm tự nhiên của quả, giúp điều hòa tuần hoàn máu tốt hơn. Người ta cũng tin rằng việc hít thở hương chanh và các loại trái cây họ cam quýt khác khi ngủ giúp làm thông thoáng đường hô hấp.

Xua đuổi côn trùng

Một nghiên cứu cho thấy kiến và muỗi rất ghét mùi chanh cũng như các loại quả thuộc họ cam chanh. Việc chà vỏ chanh lên da hoặc thậm chí đặt vỏ chanh gần gối có thể giúp bạn tránh bị muỗi và côn trùng đốt. Nhất là trong mùa mưa, nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng thì đây cũng là một trong những mẹo phòng tránh đơn giản, hiệu quả.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Health, Times of India)