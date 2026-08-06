4 đặc điểm thường thấy của người sống thọ: Bạn có bao nhiêu trong số này?

Bước sang tuổi 60 được xem là một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Sau khi rời xa công việc, con cái trưởng thành, điều mà nhiều người mong muốn nhất không còn là tiền bạc hay địa vị, mà là một cơ thể khỏe mạnh để tận hưởng tuổi già.

Thực tế, không ít người sau tuổi 60 bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề như mất ngủ, cơ thể suy nhược, đau lưng, đau chân, cảm xúc tiêu cực kéo dài... khiến chất lượng cuộc sống giảm sút.

Tuy nhiên, cũng có những người ngoài 60 tuổi vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, sắc mặt hồng hào, ít phải dùng thuốc hay nhập viện. Sức khỏe tốt khi về già không đến từ việc phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung mà gắn với việc cơ thể ít bệnh tật và tinh thần thư thái.

Nếu sau tuổi 60 bạn có 4 đặc điểm dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Có những người ngoài 60 tuổi vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, sắc mặt hồng hào, ít phải dùng thuốc hay nhập viện. (Ảnh minh họa)

1. Không bị mất ngủ kéo dài, ngủ ngon và thức dậy tỉnh táo

Giấc ngủ là nền tảng giúp cơ thể phục hồi. Nhiều người lớn tuổi thường khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức giấc nhiều lần trong đêm, khiến ban ngày mệt mỏi, giảm sức đề kháng.

Ngược lại, những người vẫn duy trì được giấc ngủ ổn định, ngủ ngon và thức dậy với tinh thần sảng khoái thường có thể trạng tốt hơn, giúp cơ thể phục hồi và duy trì các hoạt động sinh lý bình thường.

2. Không bị đau lưng, đau chân, tê cứng tay chân

Theo quan niệm dân gian, khi tuổi cao, đôi chân thường là bộ phận lão hóa sớm. Sau tuổi 60, nhiều người gặp tình trạng đau đầu gối, tê chân, đi lại khó khăn hoặc đau nhức khi thời tiết thay đổi.

Nếu sau tuổi 60 bạn vẫn đi lại nhanh nhẹn, lên xuống cầu thang dễ dàng, các khớp không đau, tay chân không cứng hay tê bì, điều đó cho thấy khả năng vận động vẫn được duy trì tốt.

Việc hạn chế ngồi quá lâu, duy trì đi bộ nhẹ nhàng và chăm sóc khớp có thể giúp bảo vệ sức khỏe khi về già.

3. Không bị khó chịu đường tiêu hóa, vẫn ăn ngon miệng

Chức năng tiêu hóa thường suy giảm theo tuổi tác. Nhiều người lớn tuổi ăn ít, nhanh đầy bụng, khó tiêu, táo bón hoặc đau dạ dày kéo dài, khiến việc hấp thu dinh dưỡng bị ảnh hưởng.

Những người có hệ tiêu hóa hoạt động tốt thường vẫn ăn ngon miệng, tiêu hóa thuận lợi, ít đầy bụng hay đau dạ dày. Người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn thanh đạm, điều độ và chỉ ăn khoảng 70% khả năng no để hỗ trợ tiêu hóa.

4. Không thường xuyên tức giận, so sánh hay giữ tâm lý nặng nề

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống tuổi già là trạng thái tinh thần. Nhiều người lớn tuổi dễ so sánh, nóng giận hoặc suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua, khiến bản thân luôn trong trạng thái căng thẳng.

Trong khi đó, những người có cuộc sống tuổi già khỏe mạnh thường giữ được tâm lý bình thản, ít so đo, và có thái độ tích cực trước các sự việc trong cuộc sống.

Tuổi già khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn

Quan sát những người sống khỏe khi về già cho thấy họ thường có một số điểm chung: ngủ ngon, đi lại thuận lợi, ăn uống tốt và giữ tinh thần lạc quan.

Tác giả cũng cho rằng nhiều người quá chú trọng đến thực phẩm bổ sung hoặc các loại thực phẩm được quảng bá tốt cho sức khỏe mà quên những yếu tố nền tảng như giấc ngủ, khả năng vận động, hệ tiêu hóa và trạng thái tinh thần.

Tóm lại, sau tuổi 60, điều quý giá nhất không phải sự giàu có mà là có thể ăn ngon, ngủ yên, đi lại dễ dàng và giữ được tâm trạng bình an. Ngay cả khi đang gặp một số vấn đề sức khỏe, việc điều chỉnh lối sống, chế độ ăn uống và tâm lý vẫn có thể góp phần cải thiện thể trạng theo thời gian.