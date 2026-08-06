Techcom Life và cách tiếp cận mới cho bài toán bảo vệ sức khỏe của người Việt

Với hạn mức bảo vệ lên tới 5 tỷ đồng/năm, kiến trúc 3 tầng chủ động và ứng dụng AI bồi thường, đây là giải pháp giúp nâng tầm trải nghiệm và quản trị sức khỏe như một lớp tài sản chiến lược.

Khi sức khỏe trở thành tài sản quan trọng phải bảo vệ

Theo Vietnam Report, 55,8% người tiêu dùng Việt Nam dự định tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe trong năm 2026, đưa sức khỏe trở thành ưu tiên tiêu dùng hàng đầu. Khám tổng quát định kỳ, tầm soát ung thư, bác sĩ riêng hay các dịch vụ wellness đang dần trở thành một phần trong lối sống của tầng lớp trung lưu và thịnh vượng.

Nhưng đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe không đồng nghĩa đã có một cơ chế bảo vệ đủ toàn diện khi biến cố xảy ra. Một ca điều trị lớn vẫn có thể làm gián đoạn kế hoạch tài chính của cả gia đình, trong khi việc tiếp cận bác sĩ giỏi hay dịch vụ y tế chất lượng cao không chỉ phụ thuộc vào khả năng chi trả.

Điều này đồng nghĩa với việc dù sở hữu tiềm lực tài chính lớn, nhiều gia đình vẫn đang bảo vệ thành quả của mình bằng cơ chế bị động. Khi biến cố y tế xảy ra, chi phí điều trị cao có thể làm đứt gãy các kế hoạch đầu tư dài hạn hay lộ trình du học đắt đỏ của con cái. Để sức khỏe thực sự trở thành một "lớp tài sản chiến lược", thị trường cần những giải pháp đồng hành chủ động, quản trị rủi ro toàn diện và tương xứng với vị thế của khách hàng.

Thấu hiểu khoảng trống đó, Techcom Life phát triển Bộ 03 Giải pháp (Vững Tài Chính, Vững Hành Trang, Vững Sức Khỏe) như một hệ sinh thái bảo vệ đa mục tiêu, nhằm đồng hành cùng khách hàng trong việc bảo vệ những giá trị quan trọng nhất của cuộc sống. Vững Sức Khỏe mang đến kế hoạch chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện, giúp khách hàng an tâm trước các rủi ro y tế và giảm gánh nặng chi phí điều trị. Vững Tài Chính giúp bảo vệ sự ổn định tài chính của gia đình trước những biến cố lớn. Vững Hành Trang hỗ trợ khách hàng chuẩn bị nền tảng tài chính cho các mục tiêu tương lai.

3 lớp bảo vệ đầy an tâm với mảnh ghép hoàn thiện mới

Thay vì "chi trả khi có rủi ro", Vững Sức Khỏe được thiết kế như một kiến trúc bảo vệ đa tầng như những lá chắn vững vàng giúp bảo vệ xuyên suốt trước - trong - sau biến cố với những đặc quyền chăm sóc kết hợp với các sản phẩm bảo vệ toàn diện.

Tầng đầu tiên tập trung vào chăm sóc chủ động. Khách hàng được tiếp cận đặc quyền khám sức khỏe và tầm soát ung thư tại Vinmec với giá trị lên tới 32 triệu đồng trong hai năm đầu, kết hợp ưu đãi tài chính từ Banca Credit Card giúp chủ động nguồn chi cho chăm sóc sức khỏe. Việc khám định kỳ từ một khoản chi trở thành một đặc quyền có thể sử dụng thường xuyên.

Khi cần hỗ trợ chuyên môn, Private Doctor trở thành lớp bảo vệ thứ hai. Dịch vụ cho phép khách hàng kết nối 24/7 với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, theo dõi hồ sơ sức khỏe và đặt lịch khám linh hoạt. Đây là giá trị ngày càng được coi trọng khi chất lượng tư vấn y tế trở thành một phần của trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Lớp bảo vệ cuối cùng là nền tảng tài chính, kết hợp giữa Bảo hiểm Liên kết chung Techcom Life Max Vững Vàng, Bảo hiểm Bệnh lý Nghiêm trọng và Infinite Care, nhằm giảm áp lực tài chính khi điều trị và bảo vệ toàn diện cho các thành viên trong gia đình. Trong đó, quyền lợi Bệnh lý Nghiêm trọng bao phủ 127 bệnh lý nghiêm trọng, chi trả kịp thời một khoản tiền lớn để hỗ trợ chi phí điều trị và bù đắp thu nhập khi biến cố sức khỏe xảy ra. Bên cạnh đó, ra mắt đầu tháng 7/2026, Infinite Care là mảnh ghép mới trong giải pháp Vững Sức Khỏe, hướng tới nhu cầu ngày càng cao về bảo hiểm y tế thực tế của nhóm khách hàng có thu nhập khá và cao.

Infinite Care có hạn mức bảo vệ lên tới 5 tỷ đồng mỗi năm, thuộc nhóm cao trên thị trường. Bên cạnh quyền lợi chi trả chi phí điều trị, sản phẩm còn được thiết kế với tính năng "Gia đình san sẻ", cho phép các thành viên linh hoạt chia sẻ hạn mức điều trị nội trú chưa sử dụng cho nhau. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng xem sức khỏe là tài sản chung của cả gia đình, thay vì bảo vệ từng cá nhân một cách tách biệt.

Một điểm nhấn khác của sản phẩm còn nằm ở trải nghiệm số. Quy trình bồi thường ứng dụng AI cho phép khách hàng gửi hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng, hệ thống tự động nhận diện thông tin từ chứng từ y tế và hỗ trợ xử lý nhanh hơn. Nhờ vậy, toàn bộ trải nghiệm sử dụng được đơn giản hóa, đảm bảo tính hiệu quả.

Có thể thấy, thông qua Bộ 3 Giải pháp, trong đó Vững Sức Khỏe được hoàn thiện với Infinite Care, Techcom Life đã và đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm. Chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động, doanh nghiệp đã nằm trong Top 5 về doanh thu khai thác mới trong những tháng đầu năm 2026 và giữ vị trí số 1 ở kênh bancassurance, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.