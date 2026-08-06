AEON MALL hướng tới 10 TTTM: Tăng tốc cùng nhu cầu nâng cấp chất lượng cuộc sống tại Việt Nam

Bên cạnh AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê vừa khai trương vào tháng 7, theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đưa thêm 2 TTTM mới đi vào hoạt động, nâng tổng số TTTM từ 7 lên 10 chỉ trong vòng hai năm.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư nước ngoài thận trọng với thị trường bán lẻ, tốc độ mở rộng của AEON MALL cho thấy Việt Nam đang được nhà đầu tư Nhật Bản này xác định là một trong những thị trường trọng điểm dài hạn tại Đông Nam Á.

Nếu nhìn ở góc độ kinh doanh, đây là cột mốc tăng trưởng quy mô đáng chú ý. Ở góc độ phát triển đô thị, sự mở rộng này phản ánh xu hướng lớn hơn: nhu cầu về chất lượng sống, không gian công cộng hiện đại và dịch vụ đô thị chuẩn cao đang gia tăng nhanh tại Việt Nam, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn tại các địa phương lân cận.

12 năm từ "trung tâm thương mại" đến không gian sống đô thị

Trong nhiều năm qua, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng tầng lớp trung lưu nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, chiếm khoảng 40% dân số và dự kiến vượt ngưỡng 50% vào năm 2030. Sự gia tăng này không chỉ kéo theo nhu cầu tiêu dùng lớn hơn mà còn làm thay đổi kỳ vọng sống của người dân theo hướng tích cực hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Việt Nam duy trì sức hút đối với các dòng vốn FDI chất lượng cao trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

Trong giai đoạn 2013 – 2014, AEON MALL đã mang đến mô hình TTTM "one stop destination" (1 điểm đến – mọi nhu cầu). Thay vì chỉ tập trung vào mua sắm, doanh nghiệp phát triển mô hình tích hợp đa trải nghiệm bao gồm ẩm thực, giải trí, tiện ích gia đình và không gian công cộng.

Được phát triển theo mô hình điểm đến tích hợp, các TTTM AEON MALL đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ khách hàng.

Sau 12 năm, hệ thống này dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng hay Huế. Ở nhiều khu vực, sự xuất hiện của AEON MALL không chỉ bổ sung thêm một điểm mua sắm quy mô lớn mà còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng chuẩn trải nghiệm dịch vụ và mở rộng không gian sinh hoạt công cộng hiện đại cho cư dân đô thị.

Theo định hướng vận hành chuẩn Nhật Bản, AEON MALL chú trọng trải nghiệm liền mạch và tổng thể thay vì tối đa hóa diện tích thương mại. Các không gian nghỉ chân, khu vực sinh hoạt chung, tiện ích cho trẻ em và gia đình được phân bổ xuyên suốt trong hành trình trải nghiệm. Nhiều khách hàng xem TTTM không chỉ là nơi mua sắm cuối tuần mà còn là điểm đến để gặp gỡ, vui chơi và tham gia các hoạt động cộng đồng.

AEON MALL dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình và cộng đồng cư dân đô thị.

Song song với trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh định hướng phát triển bền vững. Hệ thống điện mặt trời áp mái, giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu ánh sáng tự nhiên hay các chương trình thúc đẩy tiêu dùng xanh đã được triển khai tại nhiều TTTM trong hệ thống. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp AEON MALL duy trì hình ảnh ổn định trong nhóm khách hàng gia đình và trung lưu đô thị.

AEONMALL Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy và tuyên truyền về tiêu dùng bền vững. Ảnh: AEON MALL Bình Tân

Tác động vượt tầm lĩnh vực bán lẻ

Không chỉ tạo động lực cho lĩnh vực bản lẻ, các dự án của AEON MALL mang lại tác động kinh tế - xã hội tích cực cho các địa phương. Mỗi TTTM khi đi vào vận hành thường tạo ra hàng ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ vệ tinh như logistics, ăn uống, giải trí và bất động sản xung quanh khu vực dự án.

Đáng chú ý là phần lớn các dự án của AEON MALL đều gắn với những khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh về hạ tầng và dân cư. Từ khu Đông Hà Nội với AEON MALL Long Biên, khu Tây Thủ đô với AEON MALL Hà Đông đến miền Trung với AEON MALL Huế, các dự án này đều song hành với quá trình mở rộng không gian đô thị và nâng cấp chất lượng sống tại địa phương.

Theo nhiều chuyên gia, sự xuất hiện của các mô hình TTTM quy mô lớn không chỉ thay đổi hạ tầng thương mại và còn góp phần nâng chuẩn dịch vụ và thúc đẩy sức hút đầu tư của khu vực. Đây cũng là lý do nhiều địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kết nối và chính sách thu hút đầu tư để chào đón các dự án thương mại – dịch vụ quy mô lớn.

Tại nhiều địa phương, sự hiện diện của AEON MALL còn được xem như tín hiệu cho thấy sức hút đầu tư và tiềm năng phát triển dịch vụ - thương mại của khu vực.

Điều này phần nào lý giải vì sao thông tin về những TTTM AEON MALL dự kiến khai trương trong năm 2026 đang nhận được sự quan tâm và chờ đón từ thị trường cũng như người dân địa phương. Bên cạnh đó, những thông tin này được xem là tín hiệu cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài đối với tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

AEON MALL góp phần bổ sung tiện ích đô thị và tăng sức hút thương mại tại địa phương.

Đại diện AEONMALL Việt Nam cho biết, Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Sau cột mốc 10 TTTM vào cuối năm 2026, AEON MALL dự kiến tiếp tục mở rộng hiện diện tại cả ba miền. Doanh nghiệp cũng định vị vai trò không chỉ là nhà phát triển TTTM, mà là nhà "đồng sáng tạo" cùng cộng đồng địa phương trong quá trình phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống.

Ở góc độ thị trường, việc một tập đoàn bán lẻ lớn tại Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam cũng là một tín hiệu tích cực về triển vọng tiêu dùng nội địa và sức hấp dẫn dài hạn của nền kinh tế đối với các dòng vốn FDI chất lượng cao.