Đang đi dạo, người dân bỗng phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" liền bỏ chạy

Cảnh tượng "nổi da gà" xảy ra lúc nửa đêm khi một sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa những hàng xe đang đỗ. Không ai ngờ vị khách lạ này lại là một loài quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Một cuộc chạm trán hiếm có đã khiến cộng đồng mạng Singapore chú ý khi một cá thể heo vòi Mã Lai loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện tại một bãi đậu xe trên đường Defu Lane vào rạng sáng 2/2.

Theo những đoạn video do độc giả gửi tới trang tin Mothership , con vật khổng lồ thong thả di chuyển giữa những hàng xe đang đỗ. Dường như không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh đô thị xa lạ, nó bình tĩnh bước đi dưới ánh đèn đường, để lộ rõ bộ lông đen trắng đặc trưng với phần màu sắc được ví như hình dáng một chiếc "yên ngựa" dấu hiệu nhận diện nổi bật của loài heo vòi Mã Lai.

Người ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 phút. Trong một đoạn video khác, một phụ nữ đã thốt lên đầy bất ngờ: "Lợn rừng kìa!", cho thấy nhiều người ban đầu đã nhầm lẫn loài vật quý hiếm này với các động vật hoang dã quen thuộc hơn tại Singapore.

Ngay sau khi hình ảnh về con vật lan truyền trên mạng xã hội, trang Mothership đã liên hệ với Ban Quản lý Công viên Quốc gia Singapore (NParks) để xác minh thông tin. Những hình ảnh, video và ảnh động ghi lại cảnh tượng hiếm gặp này đều được cung cấp bởi độc giả.

Heo vòi Mã Lai là một trong những loài thú đặc biệt nhất của châu Á. Theo Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), loài này hiện được xếp vào nhóm "nguy cấp", với số lượng cá thể trưởng thành ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng 2.499 con và tiếp tục suy giảm do mất môi trường sống cùng nhiều tác động khác.

Không phải là loài bản địa của Singapore, heo vòi Mã Lai chủ yếu sinh sống tại Indonesia, Malaysia, Myanmar và Thái Lan. Đây là loài heo vòi duy nhất còn tồn tại ở châu Á, đồng thời cũng là loài lớn nhất trong bốn loài heo vòi hiện còn trên thế giới.

Ngoài vẻ ngoài độc đáo, heo vòi Mã Lai còn sở hữu nhiều khả năng đáng kinh ngạc. Chúng là những vận động viên bơi lội xuất sắc, có thể di chuyển linh hoạt dưới nước, thường theo các dòng sông để tìm kiếm thức ăn, nín thở tới 90 giây và sử dụng chiếc vòi linh hoạt như một "ống thở" tự nhiên.

Điều đáng nói, trước lần xuất hiện tại Defu Lane, heo vòi Mã Lai từng được ghi nhận tại Singapore vào năm 2024 ở khu vực Pulau Ubin. Sự trở lại bất ngờ của loài vật quý hiếm này không chỉ mang đến một khoảnh khắc thú vị cho người dân mà còn nhắc nhở về những thay đổi trong môi trường sống của động vật hoang dã và tầm quan trọng của các nỗ lực bảo tồn.