Chủ hàng hoa quả lâu năm nói thẳng: 4 loại quả này rẻ mấy cũng đừng mua, đến người bán còn ngại ăn

Bơ có vỏ đen thẫm, mùi lạ

Khi vỏ bơ chuyển từ xanh sang đen thẫm, kèm mùi hăng hoặc mùi khó chịu thay vì hương thơm nhẹ đặc trưng, rất có thể quả đã bắt đầu hỏng. Người mua cũng nên quan sát kỹ xem trên vỏ có xuất hiện các mảng mốc màu trắng hoặc xám hay không.

Bơ chín ngon thường có phần thịt màu xanh nhạt, béo và hơi ngọt. Nếu bổ ra thấy thịt quả xuất hiện nhiều đốm nâu, đen, có kết cấu nhớt, sệt hoặc có vị chua thì không nên tiếp tục sử dụng.

Bơ hỏng có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc thực phẩm. Nếu phát hiện quả đã hỏng, nên bỏ toàn bộ thay vì chỉ cắt bỏ phần bị thâm vì vi sinh vật và độc tố có thể đã lan sang những phần còn lại.

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Xoài có đốm đen lớn, mùi chua hăng

Nếu trên vỏ xoài xuất hiện những mảng đen lớn loang lổ, kèm mùi chua hoặc hăng bất thường, đây thường là dấu hiệu quả đã hư.

Khi dùng tay ấn nhẹ, xoài hỏng thường rất mềm, có thể rỉ nước hoặc bề mặt trở nên nhớt. Những quả này không nên mua hoặc tiếp tục sử dụng.

Xoài bị thối có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc, làm tăng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Theo người bán, nên chọn những quả có vỏ căng, màu sắc tươi, mùi thơm tự nhiên. Trong khi đó, các chấm đen nhỏ li ti như hạt vừng trên một số giống xoài thường không ảnh hưởng đến chất lượng hay hương vị.

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Chuối có dấu hiệu chín không đồng đều

Khi chọn chuối, người mua nên quan sát cả phần cuống và thân quả. Một số nải chuối có thân đã vàng nhưng cuống vẫn xanh đậm, thịt quả còn cứng, sượng hoặc có vị chát là dấu hiệu chuối chưa chín tự nhiên.

Chuối chín tự nhiên thường chuyển màu đồng đều từ cuống đến thân, vỏ vàng sẫm và có thể xuất hiện những chấm nâu nhỏ. Khi bóp nhẹ sẽ cảm nhận được phần ruột mềm.

Nếu bóc ra thấy thịt chuối bị nhớt, sệt hoặc có mùi chua thì đó là dấu hiệu quả đã hỏng do vi khuẩn hoặc nấm mốc phát triển và không nên ăn.

Nho có vỏ nhăn, mùi chua

Nho hỏng thường có mùi chua giống giấm, vỏ nhăn nheo, chuyển màu nâu hoặc đen bất thường, quả mềm nhũn, teo lại hoặc chảy nước.

Ngoài phần quả, người mua cũng nên quan sát cuống. Nho tươi thường có cuống xanh và còn độ dẻo, trong khi nho để lâu hoặc đã hỏng sẽ có cuống khô, héo và chuyển màu nâu đen.

Theo người bán, cần kiểm tra kỹ xem trên quả có xuất hiện nấm mốc màu trắng hoặc xám xanh hay không. Nho tươi thường có lớp vỏ căng, màu sắc đặc trưng của từng giống, kích thước đồng đều và không bị dập nát.

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Lưu ý khi chọn mua, bảo quản hoa quả

Với những loại trái cây bán theo khay hoặc túi, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ các quả ở phía dưới vì đây là vị trí dễ tích tụ độ ẩm, khiến trái cây hư hỏng trước.

Sau khi mua về, hoa quả nên được phân loại trước khi bảo quản. Những quả đã chín nên sử dụng sớm, trong khi các loại còn xanh có thể để ở nhiệt độ phòng cho đến khi chín rồi mới cho vào tủ lạnh nếu cần. Không nên rửa hoa quả trước khi cất vì độ ẩm còn sót lại có thể tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Chỉ nên rửa ngay trước khi ăn hoặc chế biến.

Ngoài ra, cần bảo quản từng loại trái cây theo đặc tính riêng. Các loại quả như nho, dâu tây, cherry hay việt quất nên được giữ trong ngăn mát tủ lạnh và chỉ rửa trước khi sử dụng. Trong khi đó, chuối, xoài, bơ, đu đủ... nên để chín ở nhiệt độ phòng trước khi chuyển vào tủ lạnh nếu chưa dùng ngay. Tránh để trái cây chín cùng các loại rau xanh hoặc những loại quả nhạy cảm với khí ethylene như dưa chuột, rau xà lách, vì khí này có thể khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn.