Tuyệt chiêu chuẩn thợ "cứu nguy" bồn rửa thoát nước chậm, bốc mùi: Gia chủ ước biết sớm hơn!

Nhiều gia chủ chỉ nhớ đến cái bẫy mỡ dưới bồn rửa bát khi mùi hôi bốc lên hoặc nước ở chậu rủa rút chậm bất thường.

Một thợ sửa ống nước nhiều kinh nghiệm cho biết, Grease Trap/Bẫy mỡ đóng vai trò là "người gác cổng" âm thầm, giữ dầu mỡ và cặn thức ăn không trôi thẳng vào đường ống thoát nước chung của gia đình bạn.

Khi nó đầy, nước thoát chậm lại, mùi khó chịu xuất hiện, và nếu để lâu, mảng mỡ tích tụ có thể lan tới tận đường ống, lúc đó việc xử lý sẽ vất vả hơn nhiều.

Bẫy mỡ (hay còn gọi là bể tách mỡ, thùng lọc mỡ) là thiết bị chuyên dụng dùng để tách rác thải rắn, dầu mỡ thừa và cặn bã ra khỏi nước thải nhà bếp trước khi nước chảy vào hệ thống thoát nước chung. Ảnh gốc: MdM

Bẫy mỡ giữ lại chất thải nhà bếp như thế nào?

Việc rửa bát mang theo dầu mỡ, cặn thức ăn, nước rửa chén chảy vào hộp. Vì dầu mỡ nhẹ hơn nước, nó sẽ nổi lên tạo thành một lớp trên bề mặt, còn phần cặn nặng hơn thì lắng xuống đáy.

Cửa thoát của bẫy mỡ được đặt ở vị trí sao cho nước chảy ra ngoài mà không cuốn theo phần lớn lớp mỡ nổi bên trên. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ hoạt động tốt khi bên trong hộp còn đủ khoảng trống. Hộp càng đầy, khả năng "lọc" mỡ càng kém đi.

Nói đơn giản, dòng nước đi qua bẫy mỡ theo 4 bước: Nước từ bồn chảy vào mang theo mỡ và cặn; mỡ nổi lên trong khi cặn nặng lắng xuống đáy; lớp mỡ được giữ lại trong hộp chờ được vét ra; và cuối cùng nước sạch hơn tiếp tục chảy ra hệ thống thoát.

Ảnh minh họa: MdM

Khi mỡ tích tụ đầy, dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện ngay tại bồn rửa. Nước rút chậm hẳn dù miệng thoát không có gì cản. Rồi có thể nghe tiếng ục ục, sủi bọt khi nước chảy, hoặc mùi hôi bốc ngược lên.

Mở nắp hộp ra mà thấy lớp mỡ dày, đã đóng cứng hoặc gần chạm tới ống thoát, thì đó là lúc cần dọn ngay.

Cách mở và dọn bẫy mỡ đúng cách Thợ sửa ống nước lâu năm lưu ý gia chủ: Trước khi bắt tay vào dọn bẫy mỡ nên ngừng dùng bồn rửa, mở thoáng khu vực, và đeo găng tay chắc chắn. Nắp hộp bẫy mỡ cần được mở nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh làm sứt mép, hỏng khớp nối hay vỡ các chi tiết nhựa. Việc vét mỡ nên làm chủ yếu bằng tay, dùng xẻng nhỏ, thùng chứa, bao chắc chắn hoặc vật liệu thấm hút. Vét lớp mỡ nổi trên mặt trước, rồi mới đến phần cặn lắng dưới đáy, luôn cẩn thận giữ nguyên vị trí ống vào và ống ra. Một chút nước có thể giúp làm sạch thành hộp ở bước cuối. Về dụng cụ, nên dùng găng tay và thùng chứa chắc chắn để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn, cùng xẻng nhỏ hoặc dụng cụ hớt để lấy mỡ ra mà không đẩy nó dồn về phía cửa thoát. Ngược lại, tuyệt đối tránh dùng nước sôi vì tuy có thể làm mỡ tan tạm thời, nhưng chỉ đẩy nó trôi xa hơn vào trong đường ống rồi đóng cục ở đoạn khác khó xử lý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mỡ vét ra rồi thì bỏ đi đâu?

Đừng bao giờ đổ ngược lại vào bồn rửa, bồn cầu, miệng cống ngoài trời hay đổ thẳng xuống đất. Làm vậy chỉ là chuyển cục nghẽn từ chỗ này sang chỗ khác, thậm chí gây ô nhiễm cho hệ thống thoát nước chung.

Sau khi để ráo bớt phần lỏng, mỡ nên được cho vào túi hoặc hộp đóng kín rồi xử lý theo đúng quy định thu gom rác của địa phương. Với những nơi có khối lượng lớn như nhà hàng hay bếp ăn công nghiệp, cần có lịch dọn định kỳ và đơn vị chuyên vận chuyển loại rác thải này.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã dọn sạch bẫy mỡ mà bồn vẫn thoát chậm, rất có thể điểm tắc nằm trước hoặc sau hộp mỡ. Nước đọng trong ống thoát, hiện tượng trào ngược ngay sau khi vừa dọn xong, hay tình trạng trào nước lặp đi lặp lại - đó là những dấu hiệu cần kiểm tra sâu hơn vào đường ống.

Nguyên nhân có thể do ống không đủ độ dốc, ống bị biến dạng, khúc cong lắp sai kỹ thuật, cặn bám lâu ngày, hoặc có vật lạ lọt vào trong. Gặp trường hợp này, nên gọi thợ có chuyên môn đến xác định đúng điểm tắc trước khi thông ống.

Bao lâu nên dọn bẫy mỡ một lần?

Không có con số cố định cho mọi nhà. Tần suất còn tùy vào kích thước hộp, số người trong nhà, lượng bữa ăn nấu mỗi ngày, và thói quen có hay đổ dầu mỡ, cặn thức ăn xuống bồn hay không.

Theo kinh nghiệm của thợ dày kinh nghiệm, bẫy mỡ đầy không chỉ là chuyện "mùi hôi khó chịu" nhất thời, mà nếu chủ quan, nó âm thầm biến thành một vấn đề tốn kém hơn nhiều cho cả hệ thống ống nước trong nhà. Cách tốt nhất vẫn là kiểm tra định kỳ, đừng đợi đến khi có dấu hiệu rõ ràng mới xử lý.

Vài mẹo nhỏ giúp kéo dài thời gian giữa các lần dọn: Dùng rây lọc ở miệng thoát bồn, gạt sạch thức ăn thừa trên đĩa trước khi rửa, và để riêng dầu mỡ đã qua sử dụng vào một hộp để bỏ đúng chỗ thay vì đổ xuống bồn.

Những thói quen này không thay thế được việc bảo trì định kỳ, nhưng chắc chắn giúp gia chủ đỡ phải "gặp lại" cái hộp mỡ đó thường xuyên hơn, và quan trọng hơn, giữ cho cả hệ thống ống nước trong nhà luôn thông thoáng, ít rủi ro về lâu dài.

Tham khảo: MdM