Bỏ cà phê sáng, tôi uống hỗn hợp 3 nguyên liệu này mỗi ngày và bất ngờ với sự thay đổi của làn da, tinh thần

Chỉ với 1 thìa dầu ô liu nguyên chất, nước cốt chanh và một lát gừng tươi, thức uống tưởng chừng đơn giản này đang trở thành "ngôi sao" mới trên Instagram và TikTok. Nhiều người gọi đây là "ly wellness shot" giúp cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng, làm đẹp da và giảm căng thẳng.

Tôi là Amelia Bell - biên tập viên của Women's Health (Anh) quyết định thử thay thế ly cà phê buổi sáng bằng hỗn hợp này trong nhiều tuần. Điều khiến cô bất ngờ là không phải cảm giác tỉnh táo tức thì, mà là sự thay đổi dần dần về sức khỏe và tinh thần.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh: Đây không phải "thần dược" và hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào lối sống tổng thể.

Từ người "nghiện cà phê sáng" đến quyết định đổi sang dầu ô liu, chanh và gừng

Giống như nhiều người, tôi có thói quen vừa thức dậy là uống cà phê.

Không ăn sáng, không uống nước, việc đầu tiên sau khi tắt báo thức của cô luôn là một ly đồ uống chứa caffeine. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây lại là thói quen không được đánh giá cao.

Buổi sáng là thời điểm hormone cortisol của cơ thể tăng lên tự nhiên để giúp chúng ta tỉnh táo. Nếu nạp caffeine ngay lập tức, tác động này có thể khiến nhiều người dễ gặp tình trạng tỉnh nhanh nhưng cũng xuống năng lượng nhanh, dẫn đến mệt mỏi, thèm đồ ngọt hoặc mất tập trung vào cuối buổi sáng.

Chính vì thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải, "sương mù não", tôi quyết định thử một xu hướng đang lan truyền trên Instagram: thay ly cà phê bằng một "wellness shot" gồm ba nguyên liệu.

Công thức rất đơn giản:

1 thìa canh dầu ô liu nguyên chất (Extra Virgin Olive Oil).

1 thìa canh nước cốt chanh tươi.

Một lát gừng tươi nhỏ.

Xay hoặc khuấy đều rồi uống trước hoặc cùng bữa sáng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Rhian Stephenson, người sáng lập thương hiệu dinh dưỡng Artah (Anh), đây không phải phiên bản thay thế trực tiếp của cà phê. Nếu bạn mong đợi cảm giác tỉnh táo ngay lập tức như khi uống espresso thì sẽ thất vọng. Caffeine là chất kích thích, còn hỗn hợp này hoạt động theo cơ chế hoàn toàn khác.

Vì sao hỗn hợp này được nhiều người yêu thích?

Theo chuyên gia, mỗi thành phần đều có những lợi ích riêng.

Dầu ô liu nguyên chất

Đây là nguồn chất béo không bão hòa đơn và polyphenol dồi dào.

Các nghiên cứu cho thấy dầu ô liu nguyên chất có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện chuyển hóa và góp phần giảm tình trạng viêm nếu được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn.

Ngoài ra, polyphenol còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Gừng

Gừng chứa gingerol - hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và giảm cảm giác đầy bụng.

Chanh

Chanh cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động bình thường.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất

Sau một thời gian duy trì, Amelia cho biết cô không nhận thấy sự thay đổi "thần kỳ" chỉ sau vài ngày.

Tuy nhiên, điều cô cảm nhận rõ nhất là:

Ít bị tụt năng lượng giữa buổi sáng.

Ít bồn chồn hơn so với khi uống cà phê ngay sau khi thức dậy.

Hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Cảm giác căng thẳng giảm dần.

Theo Rhian Stephenson, điều này có thể liên quan đến việc Amelia giảm lượng caffeine vào đầu ngày chứ không hoàn toàn đến từ bản thân hỗn hợp dầu ô liu.

Nếu kết hợp với chế độ ăn nhiều chất xơ, ngủ đủ giấc và vận động hợp lý, việc thay đổi thói quen buổi sáng có thể mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe đường ruột cũng như trục ruột - não (gut-brain axis), từ đó cải thiện tâm trạng và mức năng lượng.

Ly "wellness shot" này có thật sự giúp đẹp da?

Đây là công dụng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Theo chuyên gia, dầu ô liu và chanh đều chứa chất chống oxy hóa, còn vitamin C tham gia vào quá trình tạo collagen.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chỉ cần uống một "wellness shot" mỗi sáng là có thể cải thiện rõ rệt làn da.

Làn da khỏe mạnh vẫn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chế độ ăn, giấc ngủ, nội tiết tố, chống nắng và lối sống nói chung.

Chuyên gia lưu ý: Đừng xem đây là "công thức chữa bách bệnh"

Rhian Stephenson nhấn mạnh rằng không có loại nước uống, thực phẩm bổ sung hay bột pha nào có thể thay thế một lối sống lành mạnh.

Bà cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy uống dầu ô liu khi bụng đói tốt hơn việc sử dụng cùng bữa ăn.

Thậm chí, khi ăn cùng rau củ, dầu ô liu còn giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K.

Ngoài ra, dầu ô liu chứa khoảng 120 kcal trong mỗi thìa canh, vì vậy nếu bổ sung vào chế độ ăn mà không điều chỉnh tổng lượng calo trong ngày, việc này có thể làm tăng năng lượng nạp vào.

Nếu muốn thử, đừng quên 3 điều này

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu muốn áp dụng xu hướng này, bạn nên:

Uống đủ nước ngay sau khi thức dậy.

Ăn sáng đầy đủ với protein và chất xơ thay vì chỉ uống hỗn hợp dầu ô liu.

Xem đây là một phần của chế độ ăn lành mạnh, không phải "bí quyết" thay thế việc ngủ đủ, vận động và ăn uống cân bằng.

Nói cách khác, ly dầu ô liu - chanh - gừng có thể là một thói quen thú vị nếu bạn yêu thích, nhưng sức khỏe lâu dài vẫn đến từ những điều rất cơ bản: ăn đa dạng, ngủ đủ, vận động đều và hạn chế các thực phẩm siêu chế biến.