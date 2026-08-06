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Bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, số 1 gây bất ngờ

| | Sống

Protein giúp duy trì cơ bắp, tăng miễn dịch và hỗ trợ phục hồi cơ thể ở người cao tuổi. Dưới đây là 5 thực phẩm giàu protein nên bổ sung vào chế độ ăn, trong đó trứng chỉ xếp thứ 5.

Trong chế độ ăn của người cao tuổi, protein đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chất dinh dưỡng này không chỉ giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ quá trình sửa chữa mô và đảm bảo các cơ quan hoạt động bình thường.

Theo trang tin Trung Quốc Aboluowang, nhiều người chỉ biết trứng là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, nhưng trên thực tế còn có nhiều thực phẩm có hàm lượng protein và khả năng hấp thu dinh dưỡng được đánh giá cao hơn.

Dưới đây là bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein phù hợp với người cao tuổi.

Hạng 5: Trứng

Trứng có nhiều cách chế biến khác nhau. Trứng luộc giúp giữ lại tối đa chất dinh dưỡng, trứng ốp la mềm thơm, còn trứng hấp có kết cấu mềm mịn, phù hợp với người lớn tuổi vì dễ tiêu hóa.

Món gợi ý: Trứng hấp thịt băm

Nguyên liệu:

- 2 quả trứng

- 50 g thịt nạc băm

- Gừng và hành lá băm

- Muối

- Dầu mè

Bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, số 1 gây bất ngờ - Ảnh 1.

Cách làm:

- Trộn thịt băm với gừng, hành và một ít muối, ướp khoảng 5 phút.

- Đánh tan trứng, thêm lượng nước ấm gấp 1,5 lần lượng trứng cùng một ít muối.

- Lọc hỗn hợp qua rây để loại bỏ bọt khí.

- Cho thịt băm xuống đáy bát rồi đổ phần trứng đã lọc lên trên.

- Bọc màng bọc thực phẩm, chọc vài lỗ nhỏ.

- Khi nước sôi, hấp lửa nhỏ khoảng 12 phút.

- Tắt bếp, ủ thêm 2 phút rồi thêm vài giọt nước tương và một ít dầu mè.

Hạng 4: Cá

Thịt cá mềm, dễ tiêu hóa. Hấp được xem là cách chế biến giúp giữ lại nhiều dưỡng chất nhất.

Món gợi ý: Cá vược hấp

Nguyên liệu:

- 1 con cá vược

- Hành lá

- Gừng

- Nước tương

- Muối

- Rượu nấu ăn

Bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, số 1 gây bất ngờ - Ảnh 2.

Cách làm:

- Làm sạch cá, khứa vài đường trên thân.

- Xát muối đều hai mặt, ướp 10-15 phút.

- Nhét gừng và hành vào bụng cá để khử mùi tanh.

- Hấp lửa lớn khoảng 8-10 phút.

- Kiểm tra cá chín, bỏ phần nước tiết ra trong đĩa.

- Rắc thêm gừng và hành thái sợi lên mặt cá, rưới nước tương hấp cá.

- Đun nóng dầu ăn rồi rưới lên cá.

- Rắc hành lá là có thể dùng.

Hạng 3: Đậu phụ

Món gợi ý: Đậu phụ sốt thịt băm

Theo bài viết, đây là sự kết hợp phù hợp cho người trung niên và cao tuổi nhờ đậu phụ mềm, thịt băm thơm, ít dầu mỡ, dễ nhai và dễ tiêu hóa.

Nguyên liệu:

- 1 bìa đậu phụ

- Thịt băm

- Hành lá

- Muối

- Nước tương

Bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, số 1 gây bất ngờ - Ảnh 3.

Cách làm:

- Cắt đậu thành miếng vuông nhỏ, có thể chần qua nước sôi khoảng 10 giây để đậu chắc hơn.

- Phi thơm gừng, tỏi rồi cho thịt băm vào xào chín.

- Thêm nước và cho đậu vào nấu khoảng 2-3 phút.

- Nêm ít muối và vài giọt nước tương.

- Hòa chút bột năng tạo độ sánh, rắc hành lá rồi tắt bếp.

Hạng 2: Tôm

Món gợi ý: Tôm luộc

Đây là món ăn giàu protein, ít chất béo, thịt mềm và dễ nhai, phù hợp với người cao tuổi.

Nguyên liệu:

- Tôm

- Gừng

- Giấm

- Nước tương

Bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, số 1 gây bất ngờ - Ảnh 4.

Cách làm:

- Cắt râu, rút chỉ lưng, rửa sạch tôm.

- Đun sôi nước cùng gừng và hành.

- Cho tôm vào luộc khoảng 1 phút, khi tôm chuyển đỏ thì vớt ngay.

- Ngâm qua nước mát để thịt tôm săn hơn.

- Pha gừng băm với nước tương và giấm làm nước chấm.

Hạng 1: Ức gà

Món gợi ý: Ức gà xào bông cải xanh

Đây là sự kết hợp được đánh giá phù hợp với người trung niên và cao tuổi.

Nguyên liệu:

- 1 miếng ức gà

- Nửa bông cải xanh

- Gừng

- Tỏi

- Muối

- Nước tương

Bảng xếp hạng 5 thực phẩm giàu protein tốt nhất cho người cao tuổi: Trứng chỉ đứng thứ 5, số 1 gây bất ngờ - Ảnh 5.

Cách làm:

- Thái mỏng ức gà, ướp với muối, bột năng và nước tương.

- Chần bông cải khoảng 1 phút rồi vớt ra.

- Phi gừng, cho ức gà vào đảo trên lửa nhỏ, vừa chín tới thì gắp ra.

- Xào bông cải khoảng 30 giây.

- Cho thịt gà trở lại chảo, nêm ít muối và nước tương, đảo nhanh khoảng 20 giây rồi tắt bếp.

Lưu ý khi bổ sung protein cho người cao tuổi

- Ưu tiên cách chế biến như hấp, luộc hoặc hầm để thức ăn mềm, dễ tiêu hóa.

- Phân bổ lượng protein đều trong cả ba bữa ăn thay vì tập trung vào một bữa.

- Kết hợp thêm rau và trái cây để chế độ ăn cân đối hơn.

Người cao tuổi nên lựa chọn thực phẩm giàu protein phù hợp với tình trạng sức khỏe và khẩu vị của mình để đảm bảo cung cấp đủ protein, góp phần duy trì sức khỏe lâu dài.

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Theo Trà My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
protein

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