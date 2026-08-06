Thông báo quan trọng về VNeID, tất cả người dùng nên biết

Từ ngày 15/8/2026, công dân thực hiện đầy đủ việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc danh mục do Chính phủ quy định sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí theo quy định.

Chính sách này được quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026. Đây là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển công dân số và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

. Người dân tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin trên VNeID sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính theo quy định. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Theo Nghị quyết, công dân cần tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, gồm: giấy khai sinh; thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; và sổ sức khỏe điện tử.

Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện nêu trên và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc danh mục do Chính phủ quy định, công dân sẽ được áp dụng chính sách miễn hoặc giảm phí, lệ phí tương ứng.

Theo quy định, chính sách được áp dụng đối với nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó có nhóm thủ tục được miễn hoàn toàn phí, lệ phí (mức thu 0 đồng) và nhóm thủ tục được giảm phí, lệ phí theo mức quy định. Việc miễn, giảm chỉ áp dụng đối với các thủ tục nằm trong danh mục và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị quyết.

Việc tích hợp đầy đủ các thông tin, giấy tờ trên VNeID không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm việc phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, mà còn tạo điều kiện để được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước khi sử dụng dịch vụ công.

Chính phủ khuyến khích người dân chủ động cập nhật, tích hợp đầy đủ các thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID nhằm bảo đảm quyền lợi khi thực hiện thủ tục hành chính. Đây cũng là giải pháp góp phần xây dựng công dân số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.