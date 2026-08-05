Từ nửa sau tháng 8, người dân cần làm gì để được hưởng quyền lợi đặc biệt trên VNeID?

VNeID là ứng dụng định danh điện tử do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an Việt Nam phát triển. Được xây dựng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD gắn chip và CSDL định danh điện tử, VNeID đóng vai trò như một "ví giấy tờ số" định danh công dân trên môi trường số, giúp thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Một trong những chính sách nổi bật của Nghị quyết là miễn, giảm phí, lệ phí đối với công dân sử dụng ứng dụng VNeID khi thực hiện một số thủ tục hành chính theo quy định.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, việc hoàn thiện tích hợp đủ 05 mục thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính, giảm việc xuất trình nhiều loại giấy tờ, mà còn tạo điều kiện để được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước trong quá trình sử dụng dịch vụ công.

5 loại thông tin cơ bản cần tích hợp trên VNeID bao gồm:

Giấy khai sinh.

Thông tin thẻ ngân hàng/ tài khoản thanh toán/ ví điện tử/ tài khoản tiền di động.

Thông tin tài khoản an sinh xã hội.

Số thuê bao di động (chính chủ).

Sổ sức khỏe điện tử.

Ảnh: Công an Cà Mau

Chính sách này được áp dụng đối với các thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết. Trong đó có nhóm thủ tục được miễn hoàn toàn phí, lệ phí (mức thu 0 đồng) và nhóm thủ tục được giảm phí, lệ phí theo mức quy định. Việc miễn, giảm chỉ áp dụng đối với các thủ tục thuộc danh mục và đáp ứng điều kiện theo Nghị quyết.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, người dân nên chủ động cập nhật và tích hợp đầy đủ các thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng công dân số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Để tải và sử dụng ứng dụng VNeID một cách an toàn, người dùng điện thoại thông minh (iPhone hoặc Android) chỉ cần truy cập vào cửa hàng ứng dụng chính thức là App Store (dành cho hệ điều hành iOS) hoặc CH Play/Google Play Store (dành cho hệ điều hành Android). Tại thanh tìm kiếm, hãy nhập từ khóa "VNeID" và chú ý chọn đúng ứng dụng được phát hành bởi Bộ Công an (hoặc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư), sau đó nhấn nút "Tải về" hoặc "Cài đặt".

Một lưu ý an toàn đặc biệt quan trọng là công dân tuyệt đối không tải ứng dụng qua các đường link lạ, không quét mã QR từ nguồn không xác định hoặc cài đặt tệp tin có đuôi lạ do người khác gửi để tránh nguy cơ bị mã độc tấn công, theo dõi hay chiếm đoạt tài sản.