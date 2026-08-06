Vì sao nhiều người rải vỏ dưa chuột quanh bàn ăn ngoài trời? Mục đích không phải để nấu ăn

Vào những ngày nắng nóng, nhiều người thích tổ chức bữa ăn hoặc tiệc nướng ngoài trời. Tuy nhiên, thời tiết ấm lên cũng là lúc ong bắp cày hoạt động mạnh hơn và thường xuất hiện quanh nơi có thức ăn, gây không ít phiền toái.

Theo các chuyên gia của Lazy Susan Furniture (công ty nội thất sân vườn tại Anh), một mẹo đơn giản có thể giúp xua đuổi ong bắp cày là sử dụng vỏ hoặc lát dưa chuột tươi.

Trang web này cho biết: "Hãy rải vài lát hoặc vỏ dưa chuột quanh bàn ăn hoặc trong các chậu cây. Ong bắp cày không thích mùi hương này và sẽ tránh xa khu vực đó."

Ong bắp cày

Theo giải thích của các chuyên gia, ong bắp cày được cho là không ưa mùi của vỏ dưa chuột vì lớp vỏ chứa hàm lượng cao cucurbitacin – hợp chất tạo nên mùi hăng và vị đắng đặc trưng. Ngoài ra, các axit tự nhiên và hợp chất hữu cơ trong vỏ dưa chuột cũng có thể che lấp mùi thức ăn hấp dẫn, đồng thời gây khó chịu cho khứu giác của ong bắp cày, khiến chúng ít bay lượn quanh khu vực mọi người ăn uống hoặc tụ tập.

Cách thực hiện rất đơn giản: chỉ cần rải vài miếng vỏ dưa chuột tươi quanh sân, bàn ăn ngoài trời hoặc những vị trí ong bắp cày thường xuất hiện.

Một số người còn đặt vỏ dưa chuột lên giấy bạc (lá nhôm) vì cho rằng cách này giúp mùi hăng của vỏ dưa được khuếch tán mạnh hơn. Phương pháp này thường được áp dụng khi khu vườn có nhiều ong bắp cày.

Ngoài mẹo dùng vỏ dưa chuột, các chuyên gia của Lazy Susan Furniture cũng khuyến nghị đốt bã cà phê đã qua sử dụng để xua ong bắp cày trong bữa ăn ngoài trời.

Bên cạnh đó, tinh dầu bạc hà cũng là một lựa chọn phổ biến. Người dùng có thể pha tinh dầu với nước trong bình xịt, sau đó xịt lên hoặc xung quanh bàn ghế ngoài trời để giúp hạn chế ong bắp cày đến gần.