Một người có 4 thói quen này chứng tỏ EQ của họ rất thấp mà không hề nhận ra

Nhiều người vẫn nghĩ EQ thấp là phải thể hiện qua thái độ cục cằn, dễ nổi nóng hoặc thiếu tế nhị rõ ràng. Nhưng trên thực tế, có không ít người trông có vẻ hòa nhã, nói năng bình thường, nhưng lại vô tình duy trì những thói quen khiến người xung quanh cảm thấy mệt mỏi khi giao tiếp cùng, mà chính bản thân họ cũng không hề nhận ra. Dưới đây là 4 thói quen thường gặp ở nhóm người này.

Luôn muốn chứng minh mình đúng, kể cả trong những chuyện không đáng

Có những người khi tranh luận, dù là về một vấn đề rất nhỏ nhặt, cũng cố gắng bằng mọi cách để chứng minh quan điểm của mình là đúng, sẵn sàng tranh cãi đến cùng thay vì để câu chuyện dừng lại. Họ thường không nhận ra rằng việc thắng trong một cuộc tranh luận nhỏ có thể khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng, dần dà ngại chia sẻ ý kiến khi ở gần.

Người có EQ thấp thường đánh đồng việc bảo vệ quan điểm của mình với giá trị bản thân, khiến họ khó lòng chấp nhận việc mình có thể sai hoặc đơn giản là không cần phải đúng trong mọi tình huống. Về lâu dài, thói quen này khiến các cuộc trò chuyện với họ trở thành một cuộc cạnh tranh hơn là một sự trao đổi cởi mở.

Ảnh minh họa: Pinterest

Ngắt lời người khác để kể câu chuyện của riêng mình

Khi ai đó đang chia sẻ một câu chuyện, có những người ngay lập tức liên tưởng đến trải nghiệm của bản thân và chen ngang để kể lại, vô tình biến cuộc trò chuyện thành cơ hội để nói về chính mình thay vì tiếp tục lắng nghe người kia. Họ thường không cố ý làm vậy, mà đơn giản là không nhận ra hành động này khiến người đối diện cảm thấy câu chuyện của mình không được coi trọng.

Việc liên tục chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía bản thân là một trong những dấu hiệu phổ biến của việc thiếu khả năng đồng cảm, bởi người có EQ cao thường ưu tiên để người khác hoàn thành câu chuyện của họ trước khi chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Theo thời gian, những người xung quanh dần có xu hướng ngại mở lòng khi trò chuyện cùng kiểu người này.

Đùa cợt về những điều người khác đang nhạy cảm

Có những người thích pha trò, đôi khi vô tình chọn đúng chủ đề mà người nghe đang cảm thấy nhạy cảm, chẳng hạn như ngoại hình, tình trạng công việc hay chuyện tình cảm, rồi biện minh rằng chỉ đang đùa vui chứ không có ý gì. Họ thường không để ý đến phản ứng thực sự của người nghe, hoặc nhận ra sự gượng gạo nhưng vẫn tiếp tục vì nghĩ rằng mình không có ác ý.

Khả năng đọc được cảm xúc thật của người khác đằng sau một nụ cười gượng hay một câu trả lời qua loa chính là yếu tố cốt lõi của trí tuệ cảm xúc. Người thiếu khả năng này thường vô tình gây tổn thương cho người xung quanh mà không hề hay biết, và càng khó sửa đổi hơn khi bản thân họ không nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Ảnh minh họa: Pinterest

Chỉ hỏi thăm khi bản thân cần điều gì đó

Có những người hiếm khi chủ động liên lạc hay hỏi han người khác trong những ngày bình thường, nhưng lại nhớ đến ngay khi cần nhờ vả một việc gì đó. Họ thường không cố tình lợi dụng mối quan hệ, mà đơn giản là chưa từng nhận ra sự mất cân bằng trong cách mình duy trì kết nối với người xung quanh.

Những mối quan hệ chỉ được nuôi dưỡng khi có nhu cầu thường khó bền vững lâu dài, bởi người ở phía bên kia dần nhận ra mình chỉ được nhớ đến khi có giá trị sử dụng. Người có EQ thấp thường không ý thức được sự bất cân xứng này, cho đến khi nhận ra các mối quan hệ xung quanh mình ngày càng thưa dần mà không hiểu lý do vì sao.

Trí tuệ cảm xúc thấp không đồng nghĩa với việc một người xấu tính hay cố ý làm tổn thương người khác, mà thường xuất phát từ việc thiếu khả năng nhận biết cảm xúc và ranh giới của những người xung quanh. Nếu nhận ra bản thân đang có một hoặc nhiều thói quen kể trên, đây có thể là lúc nên chậm lại, quan sát nhiều hơn trong mỗi cuộc trò chuyện, bởi việc nhận ra vấn đề luôn là bước đầu tiên và quan trọng nhất để có thể thay đổi.