Chọn nơi gửi nghề: Khi sự đầu tư và phát triển đến từ cả hai phía

"Gửi nghề" là một khái niệm mang nhiều ý nghĩa hơn việc lựa chọn một công việc hay một doanh nghiệp để làm việc. Đó là sự trao gửi thời gian, năng lực, khát vọng và cả tương lai nghề nghiệp của bản thân vào một môi trường mà ở đó mỗi cá nhân đều được tạo điều kiện để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tuy nhiên, một sự nghiệp bền vững chưa bao giờ là kết quả đến từ nỗ lực của riêng một cá nhân hay sự đầu tư đơn phương từ doanh nghiệp. Thành công chỉ thực sự được tạo nên khi cả hai cùng cam kết trên một hành trình phát triển dài hạn.

Gửi nghề: Hành trình tìm kiếm một môi trường để trưởng thành

Trong bối cảnh công nghệ, thị trường và nhu cầu khách hàng liên tục thay đổi, sự nghiệp không còn là một cột mốc để chạm tới mà là hành trình phát triển dài hạn, nơi mỗi người cần không ngừng nâng cao năng lực và thích ứng với những yêu cầu mới.

Điều này càng đúng với ngành bảo hiểm nhân thọ, nơi tư vấn viên không chỉ giới thiệu giải pháp mà còn đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định tài chính quan trọng. Vì vậy, năng lực chuyên môn, sự thấu hiểu khách hàng và khả năng thích ứng ngày càng trở thành lợi thế tạo nên thành công.

Chính vì thế, khi lựa chọn nơi để phát triển sự nghiệp, nhiều người không chỉ nhìn vào thu nhập hay những lợi ích trước mắt. Họ tìm kiếm một môi trường có thể đồng hành trên chặng đường dài, nơi được đào tạo, hướng dẫn và tiếp tục trưởng thành cùng sự thay đổi của thị trường.

Thành công bắt đầu từ sự đầu tư của người làm nghề

Mỗi cơ hội nghề nghiệp đều có thể mở ra một khởi đầu mới, nhưng hành trình đi xa đến đâu phụ thuộc rất lớn vào sự đầu tư của chính người làm nghề. Với tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, thành công được tích lũy qua thời gian từ kiến thức, trải nghiệm thực tế, sự chủ động học hỏi và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Mỗi cuộc gặp khách hàng, mỗi thử thách trong công việc đều là những bước tiến trên hành trình phát triển nghề nghiệp. Khi lựa chọn gắn bó và đầu tư nghiêm túc cho sự phát triển của mình, người tư vấn sẽ từng bước tạo dựng năng lực chuyên môn và uy tín cá nhân, đồng thời mở rộng những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

Các tư vấn viên tích lũy kiến thức, trải nghiệm thực tế, chủ động học hỏi để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Doanh nghiệp cần đầu tư để biến tiềm năng thằng thành tựu

Khi người làm nghề đã sẵn sàng đầu tư, điều họ tìm kiếm tiếp theo là một môi trường có thể giúp những nỗ lực đó đi nhanh và xa hơn. Tại FWD Việt Nam, việc phát triển đội ngũ được thực hiện thông qua những khoản đầu tư dài hạn vào năng lực, công cụ làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thông qua hợp tác cùng Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam (VIDI), FWD xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn ngành, giúp tư vấn viên từng bước nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn.

FWD Việt Nam hợp tác với Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam để xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, trang bị cho tư vấn viên nền tảng để phát triển nghề nghiệp bền vững.

Bên cạnh đào tạo, FWD đầu tư vào nền tảng công nghệ FWD Cube tích hợp AI nhằm hỗ trợ đội ngũ quản lý khách hàng, theo dõi hiệu quả kinh doanh, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch phát triển cá nhân. Những công cụ này giúp tư vấn viên có thêm thời gian tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh một cách chủ động hơn.

FWD cũng xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho từng giai đoạn nghề nghiệp, kết hợp với hoạt động coaching và chia sẻ kinh nghiệm từ các cấp quản lý và đội ngũ dẫn dắt kinh doanh. Nhờ đó, mỗi tư vấn viên đều có cơ hội nhìn thấy bước tiếp theo của mình và mở rộng những cột mốc nghề nghiệp trong tương lai.

Một sự nghiệp bền vững cần nhìn thấy con đường phía trước

Một trong những yếu tố tạo động lực cho người làm nghề là nhìn thấy con đường phát triển của mình. Khi biết mình có thể đạt được những cột mốc nào trong ba, năm hay mười năm tới. Vì vậy, bên cạnh đào tạo và công nghệ, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và giữ chân nhân tài.

Tại FWD, mỗi cá nhân được khuyến khích xây dựng mục tiêu phát triển dài hạn cho riêng mình. Dù theo đuổi con đường trở thành chuyên gia tư vấn, quản lý đội ngũ hay hướng tới các vai trò lãnh đạo, họ đều có cơ hội tiếp cận những chương trình phát triển phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân.

Khi sự đầu tư từ hai phía tạo nên sức bật cho sự nghiệp

Trong nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ, những bước tiến lớn thường được tạo ra khi nỗ lực của cá nhân gặp đúng môi trường để phát huy. Khi hai yếu tố này cùng đồng hành, quá trình phát triển không chỉ diễn ra nhanh hơn mà còn mở rộng theo nhiều hướng khác nhau.

Đây cũng là giá trị của việc chọn đúng nơi để phát triển sự nghiệp. Khi sự đầu tư đến từ cả người làm nghề và doanh nghiệp, thành công không chỉ được đo bằng kết quả trước mắt mà còn bằng năng lực, cơ hội và những mối quan hệ được xây dựng cho hành trình dài phía trước.

Doanh nghiệp chú trọng tạo dựng môi trường, cung cấp công cụ, chương trình đào tạo và cơ hội để mỗi người phát huy tối đa năng lực.

Chọn nơi gửi nghề, chọn một hành trình phát triển dài lâu

Mỗi người đến với nghề tư vấn tài chính và bảo hiểm nhân thọ vì những mục tiêu khác nhau: cơ hội phát triển, khát vọng thành công, mong muốn tạo ra giá trị cho khách hàng và cộng đồng.

Với nhiều người, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ không chỉ là một công việc mà còn là cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ. Vì vậy, khi lựa chọn nơi để gửi nghề, điều đáng cân nhắc không chỉ là công việc hiện tại mà còn là cơ hội phát triển trong tương lai.

Khi năng lực và uy tín được tích lũy theo thời gian, người tư vấn có thể mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển đội ngũ và đảm nhận các vai trò quản lý, lãnh đạo. Trên thực tế, nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành bảo hiểm đã bắt đầu từ vị trí tư vấn viên. Hành trình đó cũng được ghi nhận qua những cột mốc nghề nghiệp uy tín như Elite, MDRT, COT hay TOT.

Những nỗ lực và đầu tư nghiêm túc của tư vấn viên luôn được ghi nhận và là bàn đạp để phát triển.

Quan trọng hơn, những nỗ lực và đầu tư nghiêm túc của người làm nghề luôn được ghi nhận và mở ra những cơ hội phát triển mới. Mỗi thành công đạt được không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là giá trị mang lại cho khách hàng và cộng đồng, từ việc giúp một gia đình chuẩn bị tốt hơn cho tương lai đến những giải pháp tài chính mang lại sự an tâm lâu dài.