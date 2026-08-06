Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Đầu tháng 8/2026, một đoạn video quay tại thủy cung Oga GAO, tỉnh Akita, Nhật Bản thu về 120.000 lượt thích trên nền tảng X chỉ trong ít ngày. Nội dung vỏn vẹn vài giây: Chú gấu Bắc Cực con Momota chụp chiếc nón giao thông lên đầu, đột ngột lao đi hết tốc lực rồi trượt chân ngã lăn quay.

Người quay, tài khoản @huber_mambaken, kể với Huffpost Nhật Bản rằng hôm đó anh đã thấy con gấu hưng phấn hơn bình thường, và khi nó bắt đầu nghịch nón thì các động tác ngày càng dữ dội. Cú ngã đến hoàn toàn ngoài dự đoán.

Chiếc clip cực kỳ viral của chú gấu Momota. Nguồn: @huber_mambaken

Bình luận bên dưới tràn ngập những câu kiểu "kiểu ngã này chắc chắn có tập trước", "nó biết cách chọc cười người khác". Chính người đăng cũng thừa nhận anh dự đoán clip sẽ lan, nhưng không nghĩ lan xa đến vậy, và giờ có thể gọi Momota là "Momota của thế giới".

Đó là lần thứ hai chiếc nón giao thông đưa con gấu này lên báo toàn quốc trong vòng chưa đầy hai tháng.

Hoàng tử bé Momota

Momota là gấu Bắc Cực đực, sinh ngày 4/12/2025 tại GAO, con của gấu mẹ Momo 11 tuổi và gấu bố Gouta 22 tuổi. Nó là một trong cặp sinh đôi, con còn lại đã chết sau đó, chi tiết mà thủy cung chủ động công bố thay vì giấu. Momo sinh trong phòng kín và mãi đến ngày 9/2/2026, người chăm sóc mới lần đầu tận mắt nhìn thấy gấu con.

Momota ra mắt công chúng ngày 11/4/2026 và có tên ngày 25/4, chọn qua bình chọn của người hâm mộ, trong lễ đặt tên phát trực tiếp trên YouTube. Tên ghép từ Momo và Gouta. Theo tiết lộ từ thủy cung, Momota đã khoảng gần 70kg ở tháng thứ 8.

Từ ngay khi vừa chào đời, Momota đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Ngoài vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu và dễ thương, thì Momota trở nên đặc biệt hơn cả vì sở thích "nghiện nón giao thông".

Hồi năm tháng tuổi, các nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh nó vật lộn kéo một chiếc nón từ dưới nước lên bờ, mắt mở to vì gắng sức. Ngày 19/6, bức ảnh nó chụp bốn chiếc nón chồng lên nhau che kín mặt, biến thành một sinh vật không rõ hình thù, thu hơn 7.600 lượt thích và được Maidona News, Yahoo, Livedoor đồng loạt đăng lại. Đến tháng 8 thì chiếc nón thành đạo cụ cho cú vồ ếch nói trên.

Momota và niềm đam mê bất tận với những chiếc cọc tiêu nhựa

Trong ảnh, con gấu chụp tới bốn chiếc nón đỏ và xanh chồng lên nhau, che kín toàn bộ khuôn mặt, biến thành một sinh vật không rõ hình thù. Bức ảnh thu hơn 7.600 lượt thích rồi được Maidona News, Yahoo Nhật Bản, Livedoor và au Web Portal đồng loạt đưa lại.

Momota và mẹ Momo

Chiếc nón từ đó thành thương hiệu cá nhân của Momota. Trong vòng chưa đầy ba tháng, gấu Bắc Cực và nón giao thông đã thành một thể loại nội dung riêng ở Nhật, và người hưởng lợi lớn nhất là cơ sở có con gấu nhỏ nhất, tức GAO. Một trong những đoạn clip Momota giằng co với chiếc nón đã "vượt biên giới", lan sang mạng Xiaohongshu của Trung Quốc, nơi người dùng gọi nó bằng cái tên "gấu nhóc quậy" và tranh nhau kể mình đã xem đến ngày thứ mấy.

Đoạn clip gấu mẹ Momo bất lực vì cậu con trai quá mê cọc tiêu giao thông đã viral khắp Tiểu hồng thư

Chuỗi sản phẩm chạy sau lưng một con gấu tám tháng tuổi

Tiền thân của GAO là thủy cung tỉnh lập Akita, xây năm 1967, từng đón Nhật hoàng Chiêu Hòa năm 1969 và từng là nơi đầu tiên ở Nhật nhân giống thành công cá sấu caiman năm 1972. Nó đóng cửa, cải tạo và mở lại ngày 13/7/2004 dưới tên GAO, do một công ty vốn hỗn hợp vận hành theo cơ chế đơn vị quản lý được chỉ định.

Đáng chú ý, gấu Bắc Cực suýt không có mặt. Theo kế hoạch, đây phải là linh vật ra mắt cùng ngày khai trương, nhập từ Canada. Nhưng các tổ chức bảo vệ động vật ở cả Nhật lẫn Canada phản đối, đàm phán đổ vỡ, và con gấu không kịp về. Gouta chỉ đến vào tháng 6/2005. Đến nay nó vẫn là con gấu Bắc Cực duy nhất phía biển Nhật Bản của vùng Tohoku.

Qua thời gian, sức hút của GAO giảm dần theo năm tháng. Theo báo cáo đánh giá doanh nghiệp của tỉnh Akita về năm tài chính 2018, lượng khách có trả phí giảm liên tục qua từng năm, không đạt cả kế hoạch lẫn cùng kỳ, và doanh thu thủy cung đi theo chiều tương tự. Công ty vừa trải qua hai năm lỗ hoạt động liên tiếp và năm đó mới quay lại mức lãi hoạt động khoảng 3 triệu yen. Đến niên độ kết thúc tháng 3/2023, lợi nhuận ròng cả năm chỉ 3,81 triệu yen trên tổng tài sản 435 triệu yen.

Các sản phẩm ăn theo Momota được bán rất chạy tại GAO

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu đã rơi từ 84,3% năm 2018 xuống 52%. Và điều quan trọng nhất đây không phải gấu con đầu tiên. Gouta đã có ba đời con tại GAO, trong đó Fubuki chào đời năm 2020. Những lần trước cũng có tin, có khách, nhưng không có gì giống hiện tượng lần này. Thứ khác biệt ở năm 2026 không phải con gấu, mà là chiếc nón và mạng xã hội.

Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu tháng 5.2026, GAO đón khoảng 20.000 lượt khách tới thủy cung, bằng hơn 11% lượng khách của cả một năm gần đây. Chỉ cần con số này thôi cũng đủ thấy sức hút của Momota.

Hàng người xếp dài ở quầy vé suốt cả ngày cuối kỳ nghỉ. Một người khách đi từ tỉnh Aichi, cách đó gần 700 km, nói rằng bà theo dõi con gấu từ hồi nó còn hồng hếu và cảm giác giống như đang nhìn cháu mình lớn lên. Với vé người lớn khoảng 1.300 yen và học sinh 500 yen, riêng tiền vé bốn ngày đó ước tính đã ở ngưỡng hai chục triệu yen.

Theo hành trình phát triển của Momota, hàng loạt các sản phẩm ăn theo được thủy cung bán ra. Ngày 11/4 ra nhóm sản phẩm đầu tiên, ngày 27/5 ra đợt mang tên Momota gồm bưu thiếp, sổ tay, móc khóa acrylic, kẹp ghi chú và sticker cỡ 10 cm, ngày 23/6 ra đợt thứ hai, ngày 4/7 tung bánh dorayaki và bánh quy sablé, ngày 22/7 lại ra tiếp một đợt nữa. Vé năm phiên bản thiết kế Momota phát hành giới hạn đã bán hết từ giữa tháng 5. Một bài viết du lịch đầu tháng 8 dẫn lời cửa hàng lưu niệm cho biết gấu bông gấu Bắc Cực hiện là mặt hàng bán chạy nhất.

Từ lúc con gấu có tên đến lúc có bánh mang tên nó chỉ khoảng mười tuần, ở một cơ sở địa phương quy mô nhỏ chứ không phải tập đoàn giải trí.

Momota và mẹ Momo

Tất nhiên, nguồn vốn fan mà GAO đang thu hoạch hôm nay được xây từ trước khi Momota ra đời. Nhưng rõ ràng nó lớn mạnh hơn sau khi có hiệu ứng hoàng tử nhỏ Momota.

Tháng 4/2025, nhân kỷ niệm 20 năm gấu bố Gouta về thủy cung, GAO mở chiến dịch gọi vốn cộng đồng trên nền tảng CAMPFIRE để cải tạo khu trưng bày. Mục tiêu ban đầu 3 triệu yen bị phá vỡ chỉ sau ba tiếng của ngày đầu tiên, buộc ban tổ chức nâng mục tiêu theo từng nấc.

Kết thúc, họ thu về 10,732 triệu yen từ 878 người ủng hộ, và dự án được CAMPFIRE trao giải "Câu chuyện đồng cảm" hồi tháng 1/2026, theo tường thuật của báo Akita Sakigake Shimpo. Trong phần quà tri ân có một hạng mục rất đáng chú ý về mặt thương mại: quyền được nhìn thấy gấu con trước công chúng nếu có gấu con ra đời, kèm điều khoản nếu đến năm 2034 vẫn không có gấu nào sinh ra thì đổi sang tour tham quan cao cấp.

GAO đã bán trước một sự kiện chưa chắc xảy ra, và người ta vẫn trả tiền.



