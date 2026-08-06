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Đi du lịch 3 tuần trở về, người phụ nữ không tin nổi cảnh trước mắt: Hóa đơn hơn 5 tỷ đồng chờ sẵn

| | Sống

Chuyến thăm người thân vừa kết thúc, người phụ nữ ở Scotland đã phải đối mặt với cảnh tượng khiến cuộc sống cả gia đình đảo lộn.

Người phụ nữ buông rơi hành lý ngay khi mở cửa

Người phụ nữ trong câu chuyện là Liliana De Klerk, 41 tuổi, sống cùng chồng và hai con nhỏ tại thị trấn Blackburn, khu vực West Lothian, Scotland.

Đầu năm 2026, gia đình bốn người rời căn nhà có 5 phòng ngủ để sang Nam Phi thăm người thân trong ba tuần. Trước chuyến đi, mọi thứ trong nhà vẫn bình thường.

Ngày 20/1, sau hành trình dài trở về Scotland, cả gia đình chỉ mong nhanh chóng nghỉ ngơi. Họ dự định gọi đồ ăn Trung Quốc, bật một bộ phim rồi cùng thư giãn trong căn nhà quen thuộc.

Tuy nhiên, vừa mở cửa, Liliana lập tức buông rơi toàn bộ hành lý đang cầm trên tay.

Nước từ bên trong tràn ra ngoài. Sàn nhà ngập sâu khoảng 5cm, nhiều mảng trần đã đổ xuống, đồ đạc nằm ngổn ngang trong nước. Người phụ nữ cho biết cảnh tượng trước mắt giống như một thác nước vừa quét qua căn nhà.

" Tôi chỉ biết hét lên: 'Tại sao lại là chúng tôi?' rồi bật khóc", Liliana kể lại.

Qua kiểm tra, gia đình mới biết một đường ống trên gác mái đã đóng băng rồi nứt vỡ trong thời gian họ đi vắng. Nước liên tục chảy từ tầng trên xuống, lan qua toàn bộ các phòng mà không có ai phát hiện hoặc khóa nguồn cấp.

Cả 5 phòng ngủ gần như bị phá hủy

Liliana cho biết không căn phòng nào tránh được thiệt hại. Nước phá hỏng sàn, trần, tường, quần áo, đồ nội thất, đồ chơi và nhiều vật lưu niệm của gia đình.

Chỉ một số ít quần áo và vài món đồ chơi còn có thể giữ lại. Những bức ảnh, đồ dùng từ khi các con còn nhỏ và các bức vẽ đầu tiên đều bị nước hoặc nấm mốc làm hỏng.

Đau lòng nhất là phòng của Charlize, cô con gái 4 tuổi. Đường ống bị vỡ nằm ngay phía trên căn phòng này nên gần như toàn bộ đồ đạc bên trong đều không thể cứu được.

Trước đó, chuyến đi Nam Phi của gia đình cũng không diễn ra suôn sẻ. Chỉ hai ngày sau khi tới nơi, Charlize bị ngã qua một cầu thang, gãy xương đùi và phải phẫu thuật lắp nẹp cùng vít.

Trên chuyến bay về Scotland, cô bé liên tục nói rằng chỉ muốn được trở lại giường và ôm những con thú nhồi bông yêu thích để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi về đến nhà, toàn bộ số đồ chơi ấy đã bị phá hủy.

Để hai con không phải chứng kiến cảnh tượng bên trong, một người bạn của Liliana đã nhanh chóng đưa các em tới nơi khác.

Gia đình cho biết họ luôn bảo dưỡng căn nhà định kỳ, đồng thời vừa sửa lại phòng khách, phòng tắm và nhà bếp. Vì thế, sự cố bất ngờ càng khiến họ khó chấp nhận.

Người phụ nữ đối mặt hóa đơn hơn 5 tỷ đồng

Mức độ hư hỏng nghiêm trọng đến mức toàn bộ sàn và tường bên trong có thể phải tháo bỏ, chỉ giữ lại phần khung của căn nhà. Công trình sau đó cần được làm khô hoàn toàn trước khi xây dựng lại.

Chi phí sửa chữa được ước tính lên tới 158.000 bảng Anh, tương đương hơn 5 tỷ đồng. Gia đình được cảnh báo quá trình khôi phục có thể kéo dài và họ có nguy cơ chưa thể trở về nhà trong khoảng một năm.

Trong thời gian chờ hồ sơ bảo hiểm được xử lý, Liliana, chồng và hai con phải sống chen chúc trong một phòng khách sạn tại Bathgate. Căn phòng chỉ có một chiếc ấm đun nước, khiến gia đình chủ yếu dùng mì, súp và đồ ăn mua sẵn.

Họ cũng không có người thân tại Anh để nương nhờ. Phần lớn quần áo mùa đông đã bị hỏng, trong khi gia đình chỉ còn những bộ đồ mùa hè mang về từ Nam Phi.

May mắn, bạn bè, trường học của các con và người dân địa phương đã hỗ trợ quần áo, đồng phục, đồ chơi cùng nhiều vật dụng thiết yếu. Một chiến dịch gây quỹ cũng được lập để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau vụ việc, Scottish Water khuyến cáo các gia đình rời nhà trong mùa đông nên cân nhắc khóa nguồn nước và xả hệ thống nếu căn nhà bị bỏ trống trong thời gian dài. Đường ống cũng cần được bọc cách nhiệt, trong khi hệ thống sưởi có thể để ở mức thấp nhằm hạn chế nguy cơ nước đóng băng.

Theo cơ quan này, nước trong đường ống có thể nở ra khi đóng băng, khiến ống nứt hoặc vỡ. Một sự cố nhỏ không được phát hiện kịp thời có thể gây ra thiệt hại đặc biệt lớn như trường hợp của người phụ nữ tại Scotland.

Theo Daily Record, The Sun, Scottish Water

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Theo Nguyệt Phạm

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