Buổi họp lớp của 20 chủ doanh nghiệp, 15 giám đốc phơi bày sự mất mặt: Hóa đơn 140 triệu, hơn 1 tiếng không ai chịu trả

Mấy ngày trước, Lao Zhang tham dự một buổi họp lớp. Gọi là “họp lớp” nhưng theo anh, không khí tại đây chẳng khác nào một buổi gặp gỡ của hội doanh nhân thành đạt. Có 40 người tham gia thì 20 người là chủ doanh nghiệp, 15 người đang là Giám đốc cho các công ty lớn. Chỉ có 5 người, trong đó có Lao Zhang, là nhân viên bình thường, không quyền cao chức trọng.

Trên bàn tiệc, mọi người nói về cổ phiếu, dự án đầu tư, bất động sản, trường quốc tế của con cái và các mối quan hệ xã hội. Những chiếc ly liên tục được nâng lên, nhưng những kỷ niệm từng gắn kết cả lớp ngày xưa thì chẳng được ai nhắc đến. Không ai kể chuyện ngày trước từng cùng nhau trốn học, trèo tường ra ngoài chơi hay chia nhau một gói đồ ăn vặt. Những chuyện tưởng như rất nhỏ ấy từng khiến một nhóm học sinh có thể cười với nhau cả buổi, nhưng sau 10 năm, dường như chẳng còn ai nhớ.

Đến giữa bữa tiệc, một chuyện khác xảy ra khiến Lao Zhang càng cảm thấy khó xử. Những món ăn đắt tiền liên tục được đưa lên bàn. Bào ngư, tôm hùm, rượu cao cấp... Người gọi món không hề do dự, thậm chí còn nói: “Bạn học cũ khó lắm mới gặp nhau một lần, cứ thoải mái”.

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Thế nhưng khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, bầu không khí lập tức thay đổi.

Tổng hóa đơn lên tới 40.000 NDT (hơn 140 triệu đồng). Không ai lên tiếng. Người cúi xuống nghịch điện thoại, người viện cớ đi vệ sinh, người bắt đầu gọi điện thoại và nói mình đang “bàn công việc”. Những người được xem là thành đạt nhất trong nhóm nhìn nhau, dường như ai cũng ngầm hiểu rằng không ai muốn trở thành người phải bỏ tiền túi thanh toán toàn bộ. Cứ vậy gần 1 tiếng trôi qua, mọi người vẫn tìm cách né tránh chuyện thanh toán.

Cuối cùng, người vốn ít nổi bật nhất lớp năm xưa, hiện vẫn chỉ là một nhân viên bình thường tên Lao Li, quyết định ấy thẻ ra thanh toán.

Lao Li nói: “Để tôi. Chúng ta đến đây để ôn lại chuyện cũ, nên đừng làm chuyện mất mặt” . Nhưng ngay sau câu nói ấy, có người lại nhỏ giọng bàn tán: “Cậu ấy có ngốc không? Số tiền này đủ bằng hai tháng lương của cậu ấy rồi”.

Câu nói đó khiến Lao Zhang cảm thấy lạnh lòng. 40 người, trong đó có 35 người làm sếp, nhưng đến cuối cùng, lại hành xử thua một người chỉ là nhân viên bình thường.

Mặt trái của họp lớp

Câu chuyện của Lao Zhang không phải trường hợp duy nhất. Thời gian gần đây, không ít buổi họp lớp tại Trung Quốc cũng trở thành những câu chuyện gây tranh cãi vì tiền bạc, địa vị và cách ứng xử giữa những người từng thân thiết.

Tại Thượng Hải, một nữ cựu học sinh từng đứng ra tổ chức buổi họp lớp với mong muốn mọi người có dịp gặp lại nhau. Thế nhưng trong bữa ăn, các bạn học liên tục gọi những món đắt tiền. Đến khi hóa đơn lên tới hơn 46.000 NDT (hơn 160 triệu đồng), 18 người lại lần lượt từ chối thanh toán, cho rằng “ai tổ chức thì người đó phải trả”. Tranh chấp cuối cùng thậm chí được đưa ra tòa.

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Một trường hợp khác còn gây ra nhiều hệ lụy hơn. Một người đàn ông và một phụ nữ đã có gia đình uống rượu trong buổi họp lớp rồi có hành động thiếu kiểm soát trước mặt mọi người. Đoạn video sau đó bị lan truyền, khiến cả hai gia đình chịu ảnh hưởng, trong khi con cái của họ cũng phải đối mặt với áp lực tại trường học.

Cũng có những buổi họp lớp bị biến thành cơ hội kinh doanh. Một số người tranh thủ giới thiệu bảo hiểm, thậm chí lôi kéo bạn học cũ vào các mô hình kinh doanh đa cấp, coi những mối quan hệ từng được xây dựng từ thời học sinh như một nguồn khách hàng có sẵn.

Những câu chuyện này nghe qua có vẻ giống những tình huống trớ trêu trên mạng, nhưng chúng lại phản ánh một thay đổi khá rõ trong cách nhiều người nhìn nhận về họp lớp. Khi còn trẻ, tình bạn thường được xây dựng từ những điều rất đơn giản. Cùng chia nhau đồ ăn vặt, cùng nhau học, cùng nhau ôn thi, vậy là đủ để trở thành bạn. Khi ấy, chẳng ai quan tâm người bên cạnh có bao nhiêu tiền, gia đình có địa vị thế nào hay sau này sẽ trở thành ai. Nhưng càng trưởng thành, khoảng cách về thu nhập, nghề nghiệp và vị trí xã hội càng rõ rệt. Một buổi họp lớp vì thế rất dễ biến thành cơ hội để mọi người phán xét, so sánh lẫn nhau.

Người có tiền được chú ý hơn, người có chức vụ thường trở thành tâm điểm của những lời chúc tụng, còn những người có cuộc sống bình thường đôi khi lại cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Một số người đi họp lớp để mở rộng quan hệ, một số muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn, cũng có người đơn giản muốn chứng minh rằng mình đang sống tốt hơn những người khác.

Khi mục đích đã thay đổi, bản thân cuộc gặp cũng không còn giữ được sự thoải mái như trước. Đáng tiếc nhất là những người từng rất thân thiết lại bắt đầu dùng tiền bạc và địa vị để đo giá trị của nhau.

Sau cùng, họp lớp vẫn có thể là một điều đáng mong đợi, nhưng quan trọng là đi cùng ai và đến đó với tâm thế nào. Nếu mọi người vẫn nhớ tình cảm năm xưa, một bữa thịt nướng ở quán ven đường cũng đủ khiến người ta vui vẻ. Nhưng nếu mục đích chỉ là xem ai có xe đắt hơn, ai kiếm được nhiều tiền hơn hay ai có chức vụ cao hơn, thì có lẽ buổi gặp ấy không còn nhiều ý nghĩa.

Đến một độ tuổi nhất định, có lẽ mỗi người càng nên học cách bỏ qua những thứ hào nhoáng không cần thiết. Bởi người thật sự đáng trân trọng không phải là những người chỉ xuất hiện khi bạn đang thành công, mà là người vẫn sẵn sàng ngồi xuống bên cạnh bạn khi cuộc sống không như ý.

(Nguồn: user.youth.cn)