Lời khuyên cho những gia đình hay bị ẩm mốc, tường nhà bong tróc

Khí hậu nóng ẩm cùng những đợt mưa kéo dài, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung, khiến tường nhà thường xuyên phải chịu tác động của nước và độ ẩm cao. Theo thời gian, nếu không được bảo vệ đúng cách, bề mặt tường và lớp sơn có thể xuống cấp nhanh hơn, ảnh hưởng đến cả tính thẩm mỹ lẫn độ bền của công trình.

Một số hiện tượng thường gặp

Sơn phồng rộp, bong tróc sau những đợt mưa kéo dài

Một trong những hiện tượng dễ nhận thấy là lớp sơn xuất hiện các bọt nước nhỏ trên bề mặt. Sau một thời gian, những vị trí này dần phồng lên, mềm và bong thành từng mảng, để lộ lớp vữa phía dưới.

Không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của ngôi nhà, tình trạng này còn khiến việc sửa chữa trở nên tốn kém. Trong nhiều trường hợp, gia chủ phải cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ, xử lý bề mặt rồi thi công lại từ đầu, kéo theo chi phí và thời gian đáng kể.

Tường ố màu, xuất hiện nấm mốc

Độ ẩm kéo dài cũng là điều kiện thuận lợi để các vết ố vàng, mảng mốc đen hoặc các lớp muối trắng xuất hiện trên tường. Những dấu hiệu này thường bắt đầu ở các góc nhà, chân tường hoặc khu vực ít thông thoáng, sau đó lan rộng nếu không được xử lý.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nấm mốc phát triển trong môi trường ẩm có thể làm giảm chất lượng không khí trong nhà, từ đó gia tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp, dị ứng hoặc gây cảm giác khó chịu đối với người già và trẻ em.

Vết nứt nhỏ có thể trở thành đường dẫn nước

Bên cạnh các dấu hiệu trên, nhiều công trình còn xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, thường được gọi là nứt chân chim. Hiện tượng này có thể hình thành do sự co giãn vật liệu theo nhiệt độ, rung động công trình hoặc nền móng lún theo thời gian.

Mặc dù kích thước không lớn, các khe nứt này lại tạo điều kiện để nước mưa thấm sâu vào bên trong tường. Nếu kéo dài, độ ẩm tích tụ có thể làm lớp sơn bị kiềm hóa, bong tróc từ bên trong và gây thấm dột cục bộ.

Một số cách hạn chế tường ẩm mốc trong mùa nồm, mùa mưa

Làm sạch nấm mốc ngay khi mới xuất hiện

Nếu trên tường xuất hiện các đốm mốc, nên xử lý càng sớm càng tốt để tránh chúng lan rộng. Trước tiên, dùng bàn chải khô chà nhẹ để loại bỏ lớp nấm mốc bám trên bề mặt. Sau đó, dùng khăn mềm thấm một lượng cồn vừa phải lau lại khu vực này. Cách làm giúp bề mặt khô hơn và có thể góp phần hạn chế nấm mốc phát triển trở lại.

Điều chỉnh việc đóng, mở cửa theo thời tiết

Vào những ngày độ ẩm ngoài trời tăng cao hoặc trời nồm, nên hạn chế mở cửa sổ để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà. Ngược lại, khi thời tiết khô ráo, nên mở cửa để không khí lưu thông, giúp giảm lượng hơi nước tích tụ trong không gian sống.

Đối với những căn nhà mới xây hoặc mới cải tạo, việc thông gió thường xuyên càng cần thiết để đẩy nhanh quá trình thoát ẩm của vật liệu.

Tận dụng chế độ hút ẩm của điều hòa hoặc máy hút ẩm

Nhiều mẫu điều hòa hiện nay được tích hợp chế độ hút ẩm (Dry), giúp giảm độ ẩm trong phòng. Tuy nhiên, hiệu quả thường không đến ngay mà cần vài giờ để phát huy tác dụng, đồng thời có thể khiến không gian trở nên lạnh hơn.

Nếu độ ẩm trong nhà thường xuyên ở mức cao, máy hút ẩm chuyên dụng sẽ là giải pháp hiệu quả hơn. Ngoài ra, có thể sử dụng các sản phẩm hút ẩm như túi hút ẩm, hộp hút ẩm hoặc than hoạt tính để hỗ trợ kiểm soát hơi nước trong những khu vực kín.

Sử dụng vôi để hút ẩm

Một mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng là cho vôi sống vào túi vải rồi đặt ở các góc phòng. Vôi có khả năng hút ẩm tự nhiên, đồng thời được cho là có tác dụng hỗ trợ khử mùi và hạn chế vi sinh vật trong môi trường ẩm.

Xử lý các mảng tường bị mốc bằng dung dịch phù hợp

Đối với những mảng tường đã xuất hiện nấm mốc, có thể pha dung dịch bột tẩy với nước theo tỷ lệ phù hợp rồi cho vào bình xịt để làm sạch bề mặt.

Trong trường hợp tình trạng ẩm mốc kéo dài, một số người lựa chọn dùng dung dịch thuốc tẩy pha loãng với nước theo tỷ lệ khoảng 1:20 để xử lý. Sau khi tường khô hoàn toàn, có thể dùng giấy nhám làm phẳng bề mặt, sau đó sơn lót chống thấm trước khi sơn phủ lại để tăng khả năng bảo vệ.

Khi sử dụng thuốc tẩy hoặc các hóa chất tẩy rửa, cần đeo găng tay, khẩu trang, mở cửa thông thoáng và tránh để dung dịch tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, khô thoáng

Việc vệ sinh nhà cửa thường xuyên cũng góp phần hạn chế nấm mốc phát triển. Nên chú ý lau khô các khu vực dễ tích tụ hơi nước như chân tường, góc phòng, khu vực gần cửa sổ hoặc nhà vệ sinh. Duy trì không gian sạch sẽ và thông thoáng sẽ giúp giảm nguy cơ tường bị ẩm mốc trong mùa mưa và mùa nồm.

(Tổng hợp)