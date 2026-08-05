Nhiều người đang tận dụng lỗ tròn trên con dao cho việc này, tôi hối hận vì 30 năm cuộc đời không biết sớm hơnt

Nhiều người từng thắc mắc vì sao trên một số loại dao, đặc biệt là dao chặt xương hoặc dao băm thịt, lại có một lỗ tròn nằm gần mũi dao. Theo lý giải của người sử dụng, hóa ra, phần lỗ này thực tế không chỉ phục vụ cho thiết kế mà còn mang lại nhiều công dụng trong đời sống.

Thuận tiện khi cất giữ

Đây là công dụng phổ biến và dễ nhận thấy nhất. Lỗ tròn cho phép người dùng treo dao lên giá hoặc móc trên tường sau khi sử dụng, giúp tiết kiệm diện tích bếp, đồng thời giữ dao khô ráo và dễ lấy hơn.

Khi treo dao, nên hướng phần lưỡi vào phía trong và đặt ở vị trí ngoài tầm với của trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ sơ chế ốc

Một số người nội trợ còn tận dụng lỗ tròn trên dao để bẻ phần đuôi ốc trước khi chế biến.

Cách làm khá đơn giản: đặt phần đuôi ốc vào đúng vị trí lỗ tròn rồi gõ nhẹ để tách phần đuôi. Phương pháp này có thể giúp thao tác nhanh hơn trong trường hợp không có kìm hoặc dụng cụ chuyên dụng.

Giúp băm thực phẩm đỡ mỏi tay

Khi cần băm thịt, tỏi hoặc các loại rau củ với số lượng lớn, một số người sử dụng một chiếc đũa hoặc thanh gỗ luồn qua lỗ tròn trên dao để tạo thêm điểm tựa khi cầm.

Cách cầm này giúp thao tác linh hoạt hơn và có thể giảm cảm giác mỏi tay khi phải băm liên tục trong thời gian dài.

Có thể tận dụng để nhổ đinh

Trong một số trường hợp, lỗ tròn trên dao cũng được dùng như điểm tỳ để hỗ trợ tháo những chiếc đinh nhỏ.

Người dùng có thể đưa thân đinh vào lỗ rồi dùng dao làm đòn bẩy để nhấc đinh lên. Tuy nhiên, đây không phải công năng được nhà sản xuất thiết kế cho dao, vì vậy cần thực hiện cẩn thận để tránh làm hỏng lưỡi dao hoặc gây mất an toàn. Nếu có thể, vẫn nên ưu tiên sử dụng kìm hoặc dụng cụ chuyên dụng.

Lời khuyên cho những gia đình hay bị ẩm mốc, tường nhà bong tróc Dưới đây là một số bí quyết hút ẩm mà các gia đình có thể áp dụng, giúp tiết kiệm chi phí.

Giúp giảm lực tác động khi chặt

Theo nguyên lý cơ học, khi dao chịu lực mạnh trong quá trình chặt xương hoặc băm thực phẩm, lực va đập sẽ truyền khắp thân dao. Nếu không được phân tán hợp lý, dao có thể rung mạnh, giảm độ ổn định và lâu dài ảnh hưởng đến độ bền.

Lỗ tròn ở phần đầu dao được cho là góp phần phân tán ứng suất, giúp giảm tác động tập trung lên lưỡi dao, từ đó hạn chế nguy cơ biến dạng hoặc hư hỏng khi phải làm việc với cường độ cao.

Hạn chế thực phẩm bám vào lưỡi dao

Khi thái các loại thực phẩm như thịt, khoai tây hoặc rau củ, nhiều người gặp tình trạng miếng cắt bám chặt vào thân dao. Với một số thiết kế, lỗ tròn có thể giúp giảm hiện tượng này nhờ làm thay đổi áp suất không khí giữa bề mặt dao và thực phẩm. Nhờ đó, nguyên liệu dễ tách khỏi lưỡi dao hơn, giúp thao tác cắt thái thuận tiện và liên tục.

Nhìn chung, chiếc lỗ nhỏ trên dao không chỉ là một chi tiết thiết kế đơn thuần mà còn mang lại nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, một số cách tận dụng chỉ mang tính kinh nghiệm thực tế và cần được thực hiện đúng cách để đảm bảo an toàn cũng như giữ độ bền cho dao.

Mẹo sử dụng và bảo quản dao để luôn sắc bén, bền lâu

Muốn dao giữ được độ sắc và tuổi thọ lâu dài, ngoài việc sử dụng đúng mục đích, người dùng cũng cần chú ý đến cách bảo quản và vệ sinh hằng ngày.

Sau mỗi lần sử dụng, nên rửa sạch dao, đặc biệt khi vừa cắt các loại thực phẩm có tính axit như trái cây, cà chua hoặc các loại nước sốt. Những thành phần này nếu bám lâu trên lưỡi dao có thể làm giảm độ bền của kim loại.

Bên cạnh đó, cũng không nên dùng dao để cắt thực phẩm còn quá nóng vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể ảnh hưởng đến chất lượng lưỡi dao.

Khi sơ chế thực phẩm, nên sử dụng thớt bằng gỗ hoặc nhựa thay vì bề mặt kim loại, đá hay gốm. Các chất liệu cứng này có thể khiến lưỡi dao nhanh cùn và dễ sứt mẻ hơn.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo không nên cho dao vào máy rửa chén. Nhiệt độ cao, chất tẩy rửa mạnh và va chạm với các dụng cụ khác trong quá trình rửa có thể làm lưỡi dao nhanh xuống cấp.

Việc sử dụng đúng loại dao cho từng công việc cũng rất quan trọng. Dao thái thường có lưỡi mỏng và sắc, phù hợp để cắt, thái thực phẩm mềm bằng thao tác nhẹ nhàng trên thớt. Trong khi đó, dao chặt có lưỡi dày và trọng lượng lớn, thích hợp để xử lý xương hoặc thực phẩm cứng bằng những nhát chặt dứt khoát, tránh để lưỡi dao mắc kẹt.

Khi dao bị cùn, nên mài bằng đá mài chuyên dụng thay vì mài trên các bề mặt như miệng vại hoặc vật cứng khác. Cách mài không đúng có thể tạo các răng cưa trên lưỡi dao, làm giảm hiệu quả cắt.

Nếu dao xuất hiện các vết gỉ nhẹ, có thể thoa một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt hoặc ngâm dao trong nước vo gạo một thời gian rồi rửa sạch, lau khô. Dù vậy, để hạn chế gỉ sét, điều quan trọng nhất vẫn là lau khô dao ngay sau khi rửa và bảo quản ở nơi khô ráo.

Ngoài ra, nên cất dao trong hộp đựng, giá cắm hoặc bao bảo vệ chuyên dụng, tốt nhất là loại bằng gỗ hoặc vật liệu phù hợp. Điều này không chỉ giúp hạn chế va chạm làm mòn lưỡi dao mà còn góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)