Vì sao nhiều người đặt một bát nước ở ghế phụ ô tô? Ai hay vội thì cực kỳ có ích

Giá nhiên liệu có thể biến động theo từng thời điểm, nhưng việc sử dụng xăng, dầu tiết kiệm và lái xe an toàn luôn là điều mà mọi tài xế quan tâm, đặc biệt trong những dịp phải di chuyển nhiều.

Các chuyên gia ô tô tại Choose My Car (công ty tài chính và cho vay mua ô tô tại Cheadle, Anh) đã chia sẻ một số mẹo đơn giản giúp người lái hình thành thói quen điều khiển xe mượt mà hơn. Trong đó, lời khuyên gây chú ý nhất là đặt một bát nước trên ghế phụ.

Vì sao nên đặt một bát nước trên ghế phụ?

Theo các chuyên gia, mẹo này không trực tiếp làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, nhưng có thể giúp người lái thay đổi thói quen điều khiển xe.

Họ giải thích: "Đặt một bát nước không đậy nắp trên ghế phụ là cách rất hiệu quả để nhắc nhở tài xế tránh tăng tốc hoặc phanh gấp một cách không cần thiết."

Ý tưởng khá đơn giản. Nếu người lái đạp ga quá mạnh, nước sẽ tràn ra khỏi bát. Tương tự, nếu phanh gấp hoặc giảm tốc đột ngột, nước cũng sẽ đổ lên ghế.

Các chuyên gia cho biết: "Đặt một bát nước không đậy nắp trên ghế phụ là cách rất hiệu quả để nhắc nhở tài xế tránh tăng tốc hoặc phanh gấp một cách không cần thiết."

Điều này có thể giúp tài xế chủ động điều chỉnh thao tác lái, duy trì khả năng tăng tốc và giảm tốc mượt mà hơn. Việc hạn chế tăng tốc và phanh gấp không chỉ góp phần tiết kiệm nhiên liệu mà còn giúp xe vận hành ổn định hơn, giảm nguy cơ mất kiểm soát trong một số tình huống. Đồng thời, cách lái xe êm ái cũng mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trên xe và góp phần nâng cao an toàn trong suốt hành trình.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nên sử dụng một chiếc bát nhỏ, chẳng hạn bát ăn ngũ cốc, và chỉ đổ nước cách miệng bát khoảng 2,5 cm để dễ nhận biết khi nước bị sóng sánh hoặc tràn ra ngoài.

Những mẹo khác giúp tiết kiệm nhiên liệu

Ngoài mẹo đặt bát nước, các chuyên gia còn đưa ra một số lời khuyên khác.

Cất xe trong gara nếu có điều kiện

Nếu có gara, việc đỗ xe trong nhà giúp xe ít chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường.

Điều này có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng hệ thống điều hòa hoặc sưởi ngay khi khởi động xe, từ đó góp phần tiết kiệm nhiên liệu.

Dọn bớt đồ không cần thiết trên xe

Xe càng nặng thì động cơ càng phải hoạt động nhiều hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra khoang hành lý và bỏ bớt những vật dụng không cần thiết, đặc biệt là các món đồ cồng kềnh hoặc nặng vô tình để quên trên xe.

Đi bộ hoặc đi xe đạp nếu quãng đường ngắn

Đối với những quãng đường ngắn, đi bộ hoặc đi xe đạp không chỉ giúp giảm chi phí nhiên liệu mà còn tăng cường hoạt động thể chất.

Đây cũng là cách đơn giản để hình thành lối sống năng động hơn và giảm số lần phải sử dụng ô tô không cần thiết.

Lưu ý khi áp dụng mẹo đặt bát nước

Mặc dù mẹo này có thể giúp rèn luyện thói quen lái xe êm ái, tài xế cần đảm bảo chiếc bát được đặt chắc chắn để tránh gây mất tập trung hoặc làm nước đổ nhiều trong xe.

Quan trọng hơn, người lái vẫn cần tập trung quan sát đường, tuân thủ luật giao thông và duy trì khoảng cách an toàn. Bát nước chỉ nên được xem là một công cụ hỗ trợ luyện tập kỹ năng lái xe, không thay thế các nguyên tắc lái xe an toàn.