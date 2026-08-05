Lời khuyên đến tất cả những người thường xuyên tìm việc làm qua mạng xã hội

Theo khuyến cáo của Công an xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt của người dân ở vùng miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, các đối tượng mua bán người đang ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa nạn nhân rơi vào bẫy.

Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng", "không yêu cầu kinh nghiệm". Các đối tượng thường giả danh công ty, doanh nghiệp hoặc trung tâm môi giới việc làm để dụ dỗ người lao động đến làm việc tại các địa phương khác hoặc ra nước ngoài.

Ban đầu, chúng đưa ra nhiều lời hứa hẹn về công việc ổn định, được bao ăn ở, hỗ trợ chi phí đi lại. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng có thể thu giữ giấy tờ tùy thân, ép buộc lao động, cưỡng bức hoặc bán nạn nhân cho các đường dây mua bán người.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mời chào việc làm có mức thu nhập bất thường hoặc quá hấp dẫn. Trước khi nhận việc, cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng và người môi giới. Đồng thời, tuyệt đối không giao giấy tờ tùy thân hoặc tiền bạc cho người lạ khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán người, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

(Theo Công an TP Đà Nẵng)