Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200.000.000 đồng đến tài khoản của Hoàng Thanh Hương SN 1977, công an lập tức vào cuộc điều tra

Ngày 31/7/2026, Công an xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thanh Hương (SN 1977, trú tại thôn Chộc Vằng, xã Lộc Bình) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 200.000.000 đồng từ một giao dịch không rõ người gửi. Với tinh thần trung thực và ý thức chấp hành pháp luật, chị Hương đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả lại số tiền cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo thông tin từ Công an xã Lộc Bình, sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) - Chi nhánh Lạng Sơn tiến hành xác minh nguồn gốc của khoản tiền chuyển đến tài khoản của chị Hoàng Thanh Hương.

Qua quá trình phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin giao dịch, cơ quan Công an và ngân hàng xác định số tiền 200 triệu đồng trên là do Công ty TNHH Tổng hợp Đại Thắng chuyển khoản nhầm.

Sau khi xác định được chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền, Công an xã Lộc Bình cùng MB Bank đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để hoàn trả toàn bộ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Công an xã phối hợp với Ngân hàng MB Bank hỗ trợ người dân trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm

Bên cạnh sự hợp tác của người dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Lộc Bình và MB Bank trong quá trình xác minh, đối chiếu thông tin giao dịch cũng góp phần giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người chuyển tiền và người nhận tiền.

Trong bối cảnh các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, những trường hợp chuyển khoản nhầm vẫn có thể xảy ra nếu người thực hiện giao dịch không kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận. Việc người nhận tiền chủ động trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện số tiền bất thường sẽ giúp quá trình xác minh diễn ra thuận lợi, đồng thời tránh những rủi ro và tranh chấp pháp lý không đáng có.

Qua vụ việc, Công an xã Lộc Bình khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch trước khi xác nhận để hạn chế tối đa những sai sót đáng tiếc.

Đồng thời, khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)