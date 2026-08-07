Công an xác minh cọc tiền tổng giá trị 80.000.000 đồng bị bỏ lại ở địa điểm làm CCCD

Chiều ngày 03/8/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại Công an xã Hữu Lũng, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã bất ngờ phát hiện một số tiền lớn do công dân để quên tại khu vực tiếp nhận hồ sơ.

Đại úy Nguyễn Chí Hào và Thượng úy Hoàng Thị Thủy, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hữu Lũng đã tiến hành kiểm tra và xác định số tiền bị bỏ quên là 80.000.000 đồng. Hai đồng chí đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp xác minh để tìm chủ sở hữu của số tài sản trên.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ nhân của số tiền là bà Chu Thị Liên (SN 1973, trú tại thôn Dốc Mới 2, xã Hữu Lũng), người vừa đến Công an xã để thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay sau khi xác minh được thông tin, Công an xã Hữu Lũng đã chủ động liên hệ với bà Chu Thị Liên và tiến hành trao trả toàn bộ số tiền 80.000.000 đồng.

Cán bộ Công an xã Hữu Lũng trao trả 80 triệu đồng cho công dân để quên khi đến giải quyết thủ tục hành chính

Trong thư cảm ơn gửi lãnh đạo và cán bộ Công an xã Hữu Lũng, bà Chu Thị Liên cho biết, ngày 3/8/2026, bà đến Công an xã để lấy căn cước cho con. Do sơ suất, bà đã để quên túi tiền tại trụ sở Công an. Khi phát hiện sự việc, bà vô cùng hoang mang và lo lắng, vì đây là khoản tiền lớn đối với gia đình.

Theo nội dung bức thư, các cán bộ Công an xã Hữu Lũng đã kịp thời phát hiện chiếc túi, cẩn thận cất giữ và nhanh chóng liên hệ để gia đình bà đến nhận lại nguyên vẹn tài sản.

Bà Chu Thị Liên bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng trung thực của cán bộ Công an xã Hữu Lũng. Bà cho rằng việc làm của các cán bộ không chỉ giúp gia đình tránh được một mất mát lớn mà còn khiến gia đình thêm tin tưởng, trân trọng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn tận tụy phục vụ Nhân dân.

Công dân gửi thư cảm ơn tới cán bộ Công an xã Hữu Lũng

Bà gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hữu Lũng nói chung và Tổ Căn cước nói riêng, đồng thời chúc các cán bộ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho người dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ Công an xã Hữu Lũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là hành động đẹp góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an cơ sở gần dân, trọng dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)