Lý do nhiều người thích trồng hoa giấy trước nhà nhưng không bao giờ đặt trong phòng

Không chỉ nổi bật với những chùm hoa rực rỡ nở gần như quanh năm, loài cây này còn được đánh giá cao vì dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và có khả năng thích nghi tốt với khí hậu nóng.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, trong quan niệm dân gian, hoa giấy còn được xem là biểu tượng của sự sum vầy, bình yên và những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng loài cây này phù hợp trồng ngoài trời hơn là đặt trong nhà. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Vì sao hoa giấy thường được trồng trước cổng hoặc sân nhà?

Hoa giấy là cây thân leo, cành nhánh phát triển mạnh, tán lá dày và cho hoa với nhiều gam màu nổi bật như hồng, đỏ, tím, cam, vàng hoặc trắng. Khi được tạo dáng thành giàn leo, cổng hoa hay hàng rào, cây vừa tạo điểm nhấn cho kiến trúc vừa mang đến không gian xanh mát.

Theo quan niệm phong thủy, những tán cây sum suê tượng trưng cho sự đủ đầy, gắn kết và sức sống bền bỉ. Màu sắc rực rỡ của hoa cũng được nhiều người xem như lời chúc về may mắn, niềm vui và sự thịnh vượng. Một số người cũng quan niệm hoa giấy phù hợp với người tuổi Dần, tuổi Tỵ hoặc người mệnh Thổ.

Vì vậy, không ít gia đình lựa chọn trồng hoa giấy ở khu vực cổng hoặc sân trước với mong muốn tạo không gian đón khách tươi sáng và mang ý nghĩa tích cực cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng đây chủ yếu là quan niệm dân gian mang tính tham khảo. Giá trị lớn nhất của hoa giấy vẫn nằm ở việc tạo cảnh quan đẹp, mang đến cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Ở góc độ khoa học, hoa giấy có tán lá khá dày, góp phần giảm bức xạ nhiệt cho mặt tiền, hạn chế bụi và tạo bóng mát vào những ngày nắng nóng. Khi được trồng trên giàn hoặc cổng, cây còn giúp hạ nhiệt không gian xung quanh, cải thiện vi khí hậu và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Vì sao không nên trồng hoa giấy trong phòng?

Khác với nhiều loại cây nội thất chịu bóng, hoa giấy là loài cây ưa nắng và cần cường độ ánh sáng cao để sinh trưởng.

Nếu đặt cây trong phòng khách hoặc các không gian thiếu ánh sáng tự nhiên trong thời gian dài, cây thường phát triển chậm, cành vươn yếu, lá thưa và rất khó ra hoa. Ngay cả khi có nụ, hoa cũng dễ nhạt màu, nhanh tàn và không đạt được vẻ đẹp vốn có.

Đó là lý do phần lớn người chơi cây cảnh khuyến nghị nên trồng hoa giấy ở ngoài trời như sân vườn, ban công hoặc sân thượng… để cây có thể nhận ít nhất 6 giờ ánh nắng trực tiếp mỗi ngày.

Đối với những chậu hoa giấy bonsai dùng để trang trí nội thất trong thời gian ngắn, nên thường xuyên đưa cây ra ngoài phơi nắng để duy trì quá trình quang hợp. Nếu chỉ đặt trong nhà liên tục, cây sẽ nhanh chóng suy yếu.

Trong quan niệm dân gian, nhiều người cho rằng hoa giấy được trồng chủ yếu để thưởng hoa. Vì vậy, nếu cây sinh trưởng kém, ít nở hoặc không ra hoa sẽ làm giảm giá trị thẩm mỹ cũng như ý nghĩa tượng trưng mà gia chủ mong muốn. Tuy nhiên, đây chỉ là cách lý giải theo văn hóa dân gian và không nên hiểu theo hướng tuyệt đối.

Những lưu ý giúp hoa giấy nở hoa quanh năm

Để hoa giấy phát triển khỏe mạnh và cho nhiều hoa, người trồng cần chú ý một số nguyên tắc chăm sóc cơ bản:

Lựa chọn đất trồng: Cây phát triển tốt trên nền đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước nhanh. Có thể phối trộn thêm cát, xơ dừa hoặc trấu để tăng độ thông thoáng cho bộ rễ.

Tưới nước hợp lý: Hoa giấy chịu hạn khá tốt nên không cần tưới quá thường xuyên. Chỉ nên tưới khi bề mặt đất đã khô, tránh để chậu luôn ẩm vì dễ gây úng rễ.

Bón phân định kỳ: Trong mùa sinh trưởng, có thể bổ sung phân bón cân đối khoảng 1–2 tháng/lần để cây phát triển khỏe và kích thích ra hoa. Các loại phân tan chậm cũng là lựa chọn phù hợp với người bận rộn.

Thường xuyên cắt tỉa: Việc loại bỏ cành già, cành khô hoặc lá úa không chỉ giúp cây có dáng đẹp mà còn kích thích ra nhiều chồi mới. Sau mỗi đợt hoa tàn, nên tiến hành cắt tỉa để cây nhanh phục hồi và chuẩn bị cho mùa hoa tiếp theo.

Với vẻ đẹp nổi bật cùng khả năng thích nghi tốt, hoa giấy vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu để làm đẹp không gian sống. Khi được trồng đúng vị trí và chăm sóc phù hợp, loài cây này không chỉ giúp ngôi nhà thêm rực rỡ mà còn mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên, tạo môi trường sống trong lành và dễ chịu hơn.

(*Thông tin về ý nghĩa phong thủy trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.)