4 thói quen nấu cơm cần bỏ ngay

Dưới đây là 4 thói quen khi nấu cơm mà mọi người nên điều chỉnh.

Vo gạo quá kỹ, chà xát nhiều lần

Vo gạo trước khi nấu là thói quen phổ biến nhằm loại bỏ bụi bẩn, tạp chất và phần cám còn sót lại. Tuy nhiên, vo quá nhiều lần hoặc chà xát quá mạnh có thể làm thất thoát một phần vitamin và khoáng chất tan trong nước.

Theo tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), quá trình rửa gạo có thể làm mất một lượng nhất định protein, khoáng chất và các vitamin nhóm B. Mức độ hao hụt phụ thuộc vào loại gạo và cách chế biến.

Một nghiên cứu về các phương pháp chế biến gạo tại gia đình cũng ghi nhận việc rửa gạo làm giảm đáng kể một số vitamin nhóm B và khoáng chất.

Vì vậy, nếu gạo được đóng gói sạch, người nội trợ không cần vo đi vo lại quá nhiều lần. Có thể vo nhẹ với nước sạch thay vì chà xát mạnh cho đến khi nước trong hoàn toàn.

Vo gạo (ảnh minh họa).

Nấu cơm với quá nhiều nước

Một số người có thói quen cho thật nhiều nước để cơm mềm, sau đó chắt bỏ phần nước thừa. Cách này có thể khiến một số chất dinh dưỡng bị thất thoát.

FAO cho biết khi gạo được nấu trong lượng nước dư thừa rồi bỏ phần nước nấu, các chất hòa tan trong nước có thể bị kéo theo ra ngoài. Trong đó có vitamin nhóm B và một số khoáng chất.

Đáng chú ý, tài liệu của FAO ghi nhận việc nấu gạo với lượng nước dư thừa có thể làm mất thiamine, riboflavin và niacin nếu phần nước nấu bị bỏ đi.

Do đó, thay vì nấu quá nhiều nước rồi chắt bỏ, nên sử dụng lượng nước phù hợp với từng loại gạo và phương pháp nấu.

Nấu cơm quá nhão

Cơm càng mềm, nhão không đồng nghĩa càng tốt cho sức khỏe. Cách nấu và lượng nước sử dụng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc tinh bột cũng như khả năng tiêu hóa tinh bột trong cơm.

Một nghiên cứu trên International Journal of Biological Macromolecules cho thấy tỷ lệ gạo nước và đặc điểm cấu trúc tinh bột có liên quan đến khả năng tiêu hóa tinh bột của cơm. Do đó, người cần kiểm soát lượng carbohydrate trong khẩu phần không nên có thói quen nấu cơm quá nhão và ăn khẩu phần lớn.

B ật chế độ giữ ấm cơm cả ngày

Nhiều gia đình có thói quen nấu một nồi cơm lớn vào buổi sáng rồi để chế độ giữ ấm đến tối. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là cơm đang ở trong nồi mà là nhiệt độ thực tế của thực phẩm trong suốt thời gian bảo quản.

CDC khuyến cáo thực phẩm cần được duy trì ở nhiệt độ an toàn, chẳng hạn dưới 5°C khi bảo quản lạnh hoặc trên 60°C khi giữ nóng. Việc để thực phẩm ở vùng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Với cơm, cách an toàn nhất vẫn là nấu lượng vừa đủ cho nhu cầu của gia đình.

Tóm lại, một nồi cơm ngon không chỉ phụ thuộc vào loại gạo mà còn nằm ở cách vo, lượng nước, thời gian nấu và cách bảo quản sau khi cơm chín. Những thay đổi rất nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể giúp hạn chế thất thoát chất dinh dưỡng và quan trọng hơn là giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.