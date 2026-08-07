Chiếc lon rỉ sét lộ khỏi mặt đất hé lộ kho báu quý giá

Theo National Geographic, vụ việc xảy ra vào tháng 2/2013 tại bang California, Mỹ. Trong một lần dắt chó đi dạo, một cặp vợ chồng đã phát hiện mép của 1 chiếc lon kim loại rỉ sét nhô lên khỏi mặt đất.

Vì tò mò, họ dùng một cành cây cạy chiếc lon lên và mang về nhà kiểm tra. Khi mở ra, cả hai bất ngờ thấy bên trong chứa đầy những đồng tiền vàng cổ. Khi quay trở lại địa điểm này nhiều lần, họ tiếp tục tìm thấy thêm 7 lon kim loại khác cũng chứa tiền vàng.

Tổng cộng, họ thu được 1.427 đồng tiền vàng được đúc trong giai đoạn 1847-1894. Kho báu sau đó được đặt tên là Saddle Ridge Hoard, theo tên khu vực trên khu đất nơi phát hiện các lon tiền.

Để đảm bảo an toàn, danh tính của cặp vợ chồng cũng như vị trí chính xác của khu đất chưa từng được công bố.

Giá trị sưu tầm gấp hàng trăm lần mệnh giá

Theo các chuyên gia, toàn bộ số tiền được tìm thấy chỉ khoảng 28.000 USD nhưng được định giá lên tới khoảng 10 triệu USD (hơn 262 tỷ đồng) nhờ độ hiếm và tình trạng bảo quản gần như hoàn hảo.

Phần lớn số tiền là đồng vàng Double Eagle mệnh giá 20 USD, được đúc tại Xưởng đúc tiền San Francisco sau khi cơ sở này được thành lập năm 1854. Ngoài ra, kho báu còn có ít nhất một đồng Dahlonega Half Eagle mệnh giá 5 USD, được đúc tại bang Georgia trước cả khi cơn sốt vàng California bùng nổ.

Theo Douglas Mudd, Giám đốc kiêm phụ trách Bảo tàng Tiền tệ thuộc Hiệp hội Tiền tệ Mỹ, điều khiến kho báu này đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở tình trạng bảo quản.

Tình trạng bảo quản và độ hiếm là hai yếu tố quyết định giá trị của tiền cổ. Chẳng hạn, một đồng Double Eagle đúc năm 1866 trong kho báu được các chuyên gia định giá khoảng 1 triệu USD.

Nguồn gốc kho báu vẫn là bí ẩn

Các chuyên gia cho rằng kho tiền nhiều khả năng được chôn giấu trong một khoảng thời gian kéo dài. Tuy nhiên, danh tính chủ nhân thực sự của kho báu vẫn là một ẩn số.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra: Có thể đây là tài sản của một người giàu có không tin tưởng ngân hàng; một kẻ ngoài vòng pháp luật cất giấu chiến lợi phẩm hoặc một cá nhân muốn bảo vệ khối tài sản khổng lồ của mình.

Douglas Mudd, việc tra cứu hồ sơ đất đai cuối thế kỷ XIX hoặc các bài báo cũ về những vụ mất tiền bất thường có thể giúp giải mã bí ẩn này, song đến nay chưa có giả thuyết nào được xác nhận.

Sau khi được trưng bày tại Triển lãm Tiền tệ Quốc gia ở Atlanta, một phần số tiền vàng được đưa ra đấu giá, phần còn lại được bán cho các nhà sưu tập. Cặp vợ chồng cho biết họ dự định sử dụng một phần số tiền thu được để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng nơi mình sinh sống.

(Theo Nationalgeographic.com)