Phát hiện 182.000 USD khi tháo dỡ bức tường phòng tắm

Mùa xuân năm 2006, Bob Kitts, một nhà thầu xây dựng tại bang Ohio, Mỹ, được chủ nhà Amanda Reece thuê cải tạo một căn nhà 83 năm tuổi nằm gần hồ Erie, bang Ohio. Trong quá trình tháo dỡ bức tường phòng tắm, ông bất ngờ phát hiện hai hộp kim loại màu xanh được treo bằng dây thép ngay phía dưới tủ thuốc. Bên trong là nhiều phong bì mang địa chỉ người gửi của P. Dunne News Agency.

Kitts kể trong lời khai trước tòa rằng ông đã xé góc một phong bì để kiểm tra và nhìn thấy tờ tiền cổ mệnh giá 50 USD. Tổng số tiền mặt trong các phong bì lên tới khoảng 157.000 USD. Khi tiếp tục kiểm tra, ông còn phát hiện thêm một hộp các-tông giấu trong bức tường khác chứa khoảng 25.000 USD nữa. Tổng giá trị số tiền được tìm thấy là khoảng 182.000 USD.

Phần lớn các tờ tiền được phát hành vào năm 1927 và 1929 vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Trong đó có nhiều tờ tiền hiếm, giúp giá trị sưu tầm của cả kho báu được một chuyên gia thẩm định ước tính lên tới 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng).

Ngay sau đó, Kitts gọi điện cho Amanda Reece. Chỉ khoảng 45 phút sau, chủ nhà có mặt. Hai người cùng kiểm đếm số tiền, chất đầy lên bàn ăn và thậm chí còn chụp ảnh kỷ niệm với nụ cười rạng rỡ như vừa trúng xổ số.

Niềm vui nhanh chóng biến thành tranh chấp

Amanda Reece đề nghị Bob Kitts nhận 10% giá trị số tiền tìm thấy, trong khi ông cho rằng mình xứng đáng được 40% vì chính ông là người phát hiện kho tiền. Hai bên không đạt được thỏa thuận nên đã nảy sinh mâu thuẫn.

Một tháng sau khi vụ việc được báo chí địa phương đưa tin vào cuối năm 2007, những người thừa kế của Patrick Dunne - doanh nhân giàu có được cho là người đã cất giấu số tiền trong thời kỳ Đại suy thoái của Mỹ - đã khởi kiện, yêu cầu quyền sở hữu đối với toàn bộ số tiền.

Theo luật sư đại diện cho gia đình Dunne, nếu chủ thầu xây dựng và chủ nhà tự thỏa thuận được với nhau ngay từ đầu thì các hậu duệ của Patrick Dunne có lẽ sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của số tiền này. Ông nhận xét đây là "vụ án của lòng tham", bởi cuối cùng cả hai bên tranh chấp đều chịu thiệt hại.

Trong quá trình tố tụng, Amanda Reece khai trước tòa rằng bà đã sử dụng khoảng 14.000 USD để đưa mẹ đi du lịch Hawaii. Ngoài ra, bà còn bán một số tờ tiền hiếm từ cuối thập niên 1920 trên eBay và cho một nhà sưu tập tiền cổ. Reece cũng khai rằng khoảng 60.000 USD cất trong hộp giày đặt trong tủ quần áo đã bị lấy cắp, nhưng bà chưa từng trình báo vụ việc với cảnh sát.

Trong khi đó, Bob Kitts cho biết chủ nhà từng cáo buộc ông lấy trộm tiền và liên tục để lại những tin nhắn mang tính đe dọa.

Sau nhiều năm tranh chấp, Amanda Reece từ bỏ quyền đối với số tiền cổ còn thu hồi được, gồm các tờ tiền được định giá khoảng 38.592 USD. Tòa án quản lý di sản hạt Cuyahoga sau đó phán quyết Bob Kitts được hưởng 13,7% giá trị số tài sản này, tương đương 5.287 USD. 86,3% còn lại, tương đương khoảng 33.305 USD, được chia đều cho 21 người thừa kế của Patrick Dunne, mỗi người nhận khoảng 1.586 USD. Phán quyết này cũng khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa các bên.

(Theo The New York Times)