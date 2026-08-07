15 "chiêu" siêu thị khiến bạn mua nhiều hơn

"Chỉ vào siêu thị mua hộp sữa." Đó là suy nghĩ của rất nhiều người trước khi đẩy xe qua cửa. Nhưng đến lúc thanh toán, hóa đơn lại xuất hiện thêm bánh ngọt, nước giải khát, đồ gia dụng, mỹ phẩm hay vài món đang giảm giá. Liệu đó chỉ là do thiếu kiểm soát trong chi tiêu? Không hẳn.

Trong nhiều năm qua, các nhà bán lẻ trên thế giới đã nghiên cứu rất kỹ hành vi mua sắm để thiết kế không gian, cách trưng bày và các chương trình khuyến mãi sao cho khách hàng có trải nghiệm thuận tiện hơn, đồng thời cũng có xu hướng mua nhiều hơn. Dưới đây là 15 "chiêu" rất phổ biến:

1. Xe đẩy lớn hơn bạn nghĩ

Bạn chỉ định mua vài món nhưng vẫn lấy một chiếc xe đẩy cỡ lớn. Khi xe còn quá nhiều chỗ trống, não bộ thường có cảm giác mình "chưa mua bao nhiêu", từ đó dễ bỏ thêm sản phẩm vào giỏ mà không thấy bất thường.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia bán lẻ cho rằng kích thước xe đẩy không chỉ phục vụ việc vận chuyển hàng hóa mà còn ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm.

2. Rau củ, trái cây thường nằm ngay lối vào

Nhiều siêu thị bố trí khu vực rau củ, trái cây hoặc hoa tươi ở ngay cửa vào. Màu sắc tươi sáng tạo cảm giác về sự tươi mới, sạch sẽ và chất lượng, giúp khách hàng có ấn tượng tích cực ngay từ đầu. Khi tâm trạng thoải mái hơn, mọi người cũng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn trong siêu thị.

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3. Mùi bánh mì mới nướng

Mùi hương là một trong những công cụ tiếp thị mạnh nhất. Mùi bánh mì, cà phê hay đồ nướng dễ kích thích cảm giác thèm ăn, đặc biệt khi khách hàng đi mua sắm lúc bụng đói. Chỉ một vài phút, danh sách mua đồ cũng có thể dài thêm vài món.

4. Nhạc nền khiến bạn đi chậm hơn

Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy tốc độ và giai điệu của âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của khách hàng. Nhạc nhẹ, tiết tấu chậm khiến nhiều người nán lại lâu hơn, đồng nghĩa có thêm thời gian để nhìn thấy nhiều sản phẩm hơn.

5. Hàng bán chạy thường không nằm ngay trước mắt

Những mặt hàng thiết yếu như gạo, sữa, trứng hay dầu ăn thường được đặt ở sâu bên trong siêu thị. Muốn mua những món này, bạn sẽ đi qua rất nhiều quầy hàng khác và vô tình tiếp xúc với nhiều sản phẩm ngoài kế hoạch.

Ảnh minh hoạ Pinterest

6. Sản phẩm ngang tầm mắt luôn có lợi thế

Trong ngành bán lẻ có một câu khá nổi tiếng: "Eye level is buy level" (Ngang tầm mắt là vị trí dễ bán nhất). Những sản phẩm được đặt ở vị trí này thường dễ được chú ý hơn, trong khi các lựa chọn rẻ hơn đôi khi nằm ở kệ thấp hoặc cao hơn.

7. Khuyến mãi xuất hiện ở những nơi khó bỏ qua

Đảo hàng giữa lối đi, bảng "Giá sốc", "Ưu đãi cuối tuần" hay "Mua 2 tặng 1" đều được đặt ở vị trí có lưu lượng khách lớn. Mục tiêu không chỉ là bán sản phẩm giảm giá mà còn tạo cảm giác rằng bạn đang đứng trước một cơ hội không nên bỏ lỡ.

8. Quầy thanh toán luôn có rất nhiều món nhỏ

Kẹo, socola, nước uống, pin, khăn giấy, son dưỡng... Đây đều là những món có giá trị không quá lớn và rất dễ được quyết định mua trong vài giây khi khách hàng đang chờ thanh toán. Đó là lý do chúng thường được gọi là những sản phẩm "mua ngẫu hứng".

9. Dùng thử miễn phí

Một miếng bánh, một ly nước hay một thìa sữa chua dùng thử có thể khiến khách hàng cởi mở hơn với sản phẩm. Trong tâm lý học, điều này liên quan đến nguyên tắc "có qua có lại" - khi nhận được một điều gì đó miễn phí, con người có xu hướng sẵn sàng đáp lại bằng một hành động tích cực hơn, chẳng hạn như mua hàng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

10. "Mua nhiều sẽ rẻ hơn"

Các chương trình như "Mua 2 tặng 1", "Mua 3 tính tiền 2" rất hiệu quả vì khiến người mua tập trung vào khoản tiền tiết kiệm được, thay vì tự hỏi mình có thực sự cần nhiều đến vậy hay không.

Nếu sản phẩm không được sử dụng hết, khoản "tiết kiệm" ban đầu có thể nhanh chóng biến thành lãng phí.

11. Thẻ thành viên và tích điểm

Thẻ thành viên giúp người mua nhận ưu đãi, nhưng đồng thời cũng tạo động lực quay lại nhiều hơn để tích điểm hoặc giữ hạng. Đây là một trong những chiến lược xây dựng lòng trung thành phổ biến của ngành bán lẻ.

12. Những con số khiến bạn cảm thấy "hời"

Giá 199.000 đồng thường tạo cảm giác thấp hơn đáng kể so với 200.000 đồng, dù chênh lệch chỉ 1.000 đồng. Đây là một kỹ thuật định giá đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bán lẻ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

13. Bao bì và nhãn "mới"

Một sản phẩm gắn nhãn "New", "Công thức mới", "Phiên bản giới hạn" hay thay đổi bao bì bắt mắt thường dễ thu hút sự chú ý hơn. Ngay cả khi chất lượng không thay đổi nhiều, yếu tố mới lạ vẫn có thể kích thích quyết định mua.

14. "Chỉ còn hôm nay"

Những cụm từ như "Số lượng có hạn", "Ưu đãi cuối tuần", "Chỉ áp dụng hôm nay" đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Khi tin rằng cơ hội sắp biến mất, con người thường đưa ra quyết định nhanh hơn và cân nhắc ít hơn.

15. Cảm giác "đã mua nhiều rồi thì mua thêm cũng không đáng bao nhiêu"

Đây là một hiện tượng khá phổ biến. Sau khi hóa đơn đã lên đến vài trăm nghìn đồng, việc thêm một món 30.000 hay 50.000 đồng thường trở nên "dễ chấp nhận" hơn so với lúc mới bắt đầu mua sắm. Chính tâm lý này khiến nhiều khoản chi nhỏ cộng lại thành một hóa đơn lớn hơn dự kiến.

Những cách trưng bày và tiếp thị kể trên không phải là điều bất thường. Đây đều là những kỹ thuật phổ biến trong ngành bán lẻ, được thiết kế nhằm giúp khách hàng dễ tiếp cận sản phẩm và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Tuy nhiên, hiểu được cách chúng tác động đến tâm lý sẽ giúp bạn chủ động hơn với ví tiền của mình.

Một danh sách mua sắm rõ ràng, tránh đi siêu thị khi quá đói, dành vài giây tự hỏi "Mình có thực sự cần món này không?" trước khi bỏ vào xe đẩy... đôi khi là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế các khoản chi ngoài kế hoạch. Bởi cuối cùng, mục tiêu không phải là mua ít nhất có thể, mà là mua đúng những gì thực sự cần.