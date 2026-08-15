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Nhóm thợ xây phát hiện ra số vàng trị giá 271 tỷ đồng giấu trong bức tường

| | Sống

Những người thợ xây vô cùng kinh ngạc khi tình cờ phát hiện ra một kho vàng được giấu kín bên trong bức tường.

Kho báu gồm tiền xu và thỏi vàng được tìm thấy chôn giấu trong bức tường hầm của một nhà máy bia cũ mà nhóm thợ đang cải tạo ở miền bắc Bỉ.

Trước khi phát hiện ra điều kinh hoàng này, đội thi công đang thực hiện các công việc chuẩn bị mặt bằng thông thường để đặt đường ống cho hệ thống thoát nước thải.

Nhóm thợ xây phát hiện ra số vàng trị giá 271 tỷ đồng giấu trong bức tường - Ảnh 1.

Số vàng lớn được cất giấu trong tầng hầm của một tòa nhà ở Bỉ. Ảnh: Cảnh sát Dendermonde

Kobe, một thanh niên 18 tuổi làm việc tại công trường, nói với đài VRT: "Lúc đầu tôi tưởng đó là những đồng xu 1 euro.

Phản ứng đầu tiên của chúng tôi thực sự là không tin vào mắt mình, kinh ngạc. Chúng tôi chắc chắn không ngờ lại tìm thấy vàng".

Khi họ dỡ bỏ một số phần móng, những người thợ xây nhanh chóng nhận ra mình đã phát hiện ra một kho báu khổng lồ.

Quản lý công trường Mario cho biết: "Họ hét lên: 'Chúng tôi tìm thấy vàng rồi!' Tôi đi xem thử và nhặt vàng lên.

Chúng tôi tiếp tục đào thêm nhiều đồng xu và thỏi vàng. Chỉ đến lúc đó chúng tôi mới thực sự nhận ra mình đã tìm thấy gì. Đó là một cảm giác kỳ lạ".

Nhóm thợ xây phát hiện ra số vàng trị giá 271 tỷ đồng giấu trong bức tường - Ảnh 2.

Kobe, một sinh viên làm thêm 18 tuổi, đã phát hiện ra một kho báu vàng vào ngày 11/8. Ảnh: Gianni Barbieux/Photo News

Khi được hỏi liệu họ có cân nhắc việc giữ lại số tiền đó cho riêng mình hay không, Mario nói: "Có quá nhiều tiền xu và thỏi vàng; điều đó gần như là không thể. Hơn nữa, làm vậy là hành vi trộm cắp".

Kobe nói: "Dĩ nhiên, chúng tôi đã cân nhắc việc giữ lại nó. Nhưng số tiền đó quá lớn. Nếu chỉ là vài nghìn euro thì có thể chấp nhận được. Nhưng 9 triệu euro (271 tỷ đồng) – bạn không thể giấu giếm được chuyện này".

Nhóm thợ xây phát hiện ra số vàng trị giá 271 tỷ đồng giấu trong bức tường - Ảnh 3.

Cảnh sát đã thu giữ số vàng này và đang điều tra xem liệu nó có liên quan đến hoạt động tội phạm hay không. Ảnh: Cảnh sát Dendermonde

Đội cứu hộ nhanh chóng thông báo cho cảnh sát và khách hàng của họ, một tổ chức từ thiện có tên CAW Oost-Vlaanderen, về phát hiện này.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về việc kho báu xuất hiện trong tòa nhà bằng cách nào.

Theo báo cáo, nhiều thỏi vàng được đóng dấu vào khoảng năm 1957 đến 1961.

Geert Hillaert, giám đốc của CAW Oost-Vlaanderen, cho biết cảnh sát sẽ phải xác định xem kho báu này có liên quan đến hoạt động tội phạm hay không.

Ông ấy nói thêm rằng có thể mất nhiều năm để tìm ra chủ sở hữu thực sự.

Kobe nói rằng anh hy vọng sẽ có một khoản phí dành cho anh và các đồng nghiệp.

Nhóm thợ xây phát hiện ra số vàng trị giá 271 tỷ đồng giấu trong bức tường - Ảnh 4.

Một trong những người thợ xây cho biết ban đầu họ nghĩ đó là đồng xu 1 euro. Ảnh: Cảnh sát Dendermonde

Mario nói: "Sau 33 năm làm việc trong ngành xây dựng, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều gì như thế này. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa".

Trong khi đó, cảnh sát đã cảnh báo những người đi tìm vàng "tránh xa" tòa nhà này.

Cảnh sát Patrick Feys cho biết: "Sau khi kho báu được tìm thấy, toàn bộ khu vực đã bị đảo lộn. Chúng tôi chắc chắn rằng không còn gì để tìm nữa".

Ông cảnh báo rằng, trong quá trình phá dỡ tòa nhà, việc người dân tụ tập xung quanh khu vực đó sẽ rất nguy hiểm.

(Theo The Sun, HLN)

Theo Phương Linh

Người đưa tin

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