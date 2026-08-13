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Tin vui cho người hâm mộ mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia trên sân Mỹ Đình bán kết ASEAN Cup 2026

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VFF mở bán vé trực tuyến đợt 2 trận bán kết ASEAN Cup 2026 sân nhà giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành vé đợt 2 qua kênh trực tuyến cho trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trận đọ sức tâm điểm này sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8/2026 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, các mức mệnh giá vé được giữ nguyên so với đợt một, gồm ba mệnh giá chính: 300.000 đồng, 500.000 đồng và 700.000 đồng/vé. Toàn bộ lượng vé đợt này tiếp tục được phân phối độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là OneU). Cổng bán vé trực tuyến sẽ chính thức mở từ 14h00 ngày 13/8 và kéo dài đến 14h00 ngày 14/8/2026. Để đảm bảo cơ hội cho đông đảo người hâm mộ, mỗi tài khoản được giới hạn đặt mua tối đa 4 vé. Khán giả có thể linh hoạt thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc sử dụng điểm Upoint tích hợp ngay trên ứng dụng.

VFF mở bán vé đợt 2 gồm 3 mệnh giá (Ảnh: VFF)

Về phương thức chuyển giao vé, người hâm mộ sẽ nhận vé vật lý thông qua hệ thống Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Địa điểm trả vé được bố trí tại Bưu cục 130675 – TTDV Từ Liêm (Kho số 2 CN2 đường Thanh Lâm, khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương, Hà Nội) với mức phí dịch vụ là 25.000 đồng/đơn hàng. Khung thời gian trả vé dự kiến bắt đầu từ 08h00 ngày 18/8 đến 17h00 ngày 19/8/2026.

Khi đến nhận vé, người mua bắt buộc phải xuất trình bản gốc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu trùng khớp với thông tin đăng ký. Trong trường hợp ủy quyền nhận thay, người được ủy quyền cần mang theo bản photo giấy tờ tùy thân của cả hai bên, kèm giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Ban Tổ chức.

Bên cạnh đó, VFF đặc biệt lưu ý khán giả tự bảo quản vé sau khi nhận và nghiêm túc chấp hành các quy định an ninh khi tới sân. Khán giả không được mang pháo sáng, vật sắc nhọn, bình xịt hơi cay hoặc các chất cấm vào khu vực thi đấu; đồng thời kêu gọi cổ động viên ra sân cổ vũ với tinh thần văn minh, tiếp sức cho đội tuyển quốc gia chinh phục tấm vé vào trận chung kết.

Theo Hải Đăng

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
VFF, bán vé

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