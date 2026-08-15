Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Xuân Huấn cùng vợ và 3 đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Bùi Xuân Huấn bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn đã thường xuyên đăng tải các thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật; cùng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, kêu gọi từ thiện... để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Bùi Xuân Huấn đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

Bùi Xuân Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích; hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng

Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến với biệt danh “Huấn Hoa Hồng” (SN 1985, quê Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai). Người này bắt đầu được nhiều người biết đến từ khoảng năm 2015 thông qua các video và livestream trên mạng xã hội với nội dung chia sẻ về cuộc sống, kinh doanh, thường xuyên khoe tiền, xe sang, trang sức và những phát ngôn gây chú ý.

Bên cạnh sự nổi tiếng, Bùi Xuân Huấn nhiều lần vướng vào các vi phạm pháp luật và bị cơ quan chức năng xử lý.

Tháng 9/2019, trong một đợt kiểm tra hành chính tại TP.HCM, Huấn bị phát hiện dương tính với ma túy và bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đến tháng 3/2020, người này tiếp tục bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại Lào Cai và một lần nữa bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Ngoài các vụ việc liên quan đến ma túy, Huấn Hoa Hồng còn nhiều lần bị xử phạt hành chính. Năm 2020, người này bị phạt 17,5 triệu đồng vì xuất bản và phát hành hai cuốn sách khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cùng năm 2020, Huấn bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sau phát ngôn cho rằng “80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy” nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh.

Sau đó, Huấn tiếp tục bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì cắt ghép bản tin Chuyển động 24h của VTV, tạo nội dung gây hiểu nhầm trên mạng xã hội.