Một phụ nữ được chuyển khoản 20 triệu đồng sau khi gửi ảnh CCCD, số tài khoản: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 14/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lợi dụng việc người dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, lấy thông tin cá nhân và thực hiện vay tiền trực tuyến.

Trong đó, một người dân tại xã Thanh Ba vừa kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, liên hệ Công an xã và tránh được nguy cơ thiệt hại.

Trong quá trình làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại UBND xã Thanh Ba, bà Lâm Thị Chung, sinh năm 1978, trú tại xã Thanh Ba nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là Nguyễn Văn Lộc, cán bộ phụ trách lĩnh vực tài nguyên của UBND xã, thông báo hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bà đã hoàn tất và hướng dẫn thực hiện thêm một số thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau cuộc gọi, đối tượng kết bạn Zalo với bà Chung, yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng và gửi một đường link để đăng nhập, thực hiện theo hướng dẫn.

Chỉ ít phút sau khi thao tác, tài khoản ngân hàng của bà Chung bất ngờ nhận được 20 triệu đồng. Đối tượng lập tức gọi điện thông báo đã chuyển nhầm tiền và yêu cầu bà chuyển trả, đồng thời gửi hình ảnh tài khoản có nội dung liên quan đến cơ quan quản lý tài nguyên nhằm tạo lòng tin.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, bà Chung đã chủ động liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ Công an xã Thanh Ba để xác minh.

Qua kiểm tra, Công an xã xác định UBND xã không có cán bộ nào mang thông tin như đối tượng cung cấp. Đồng thời, qua xác minh cho thấy số tiền 20 triệu đồng thực chất là khoản vay trực tuyến được đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của bà Chung để thực hiện, sau đó dựng lên tình huống "chuyển nhầm tiền" nhằm chiếm đoạt tài sản

Công an xã Thanh Ba đã hướng dẫn bà Chung không chuyển số tiền trên cho đối tượng, khẩn trương phối hợp với ngân hàng để kiểm tra, xử lý khoản vay phát sinh; đồng thời không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người lạ. Khi biết bà Chung đã cảnh giác và trình báo cơ quan Công an, đối tượng đã chặn mọi liên lạc.