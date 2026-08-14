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Chỉ 5 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 100% dịch vụ này

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Đây là tin vui đối với toàn bộ người dân Việt Nam có kế hoạch ghé thăm thành phố này.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Huế, trong hai ngày 19/8/2026 và 02/9/2026, công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế theo quy định. Hoạt động này hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

Di tích Cố đô Huế. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Theo đó, chính sách miễn phí vé là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước có cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách cùng trở về với những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích trong những ngày lễ lớn cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam đến với người dân và du khách trong nước.

Chính sách miễn phí vé tham quan được thực hiện theo Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Với chính sách ý nghĩa này, người dân và du khách trong nước có thêm cơ hội khám phá hệ thống di tích, cung điện, lăng tẩm và các công trình kiến trúc đặc sắc của Cố đô Huế, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nổi bật của di sản văn hóa Huế đến đông đảo công chúng.

Theo Cổng TTĐT TP Huế

Đinh Anh

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