Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam đến Di sản thiên nhiên thế giới: Giá vé hơn 200.000 đồng nhưng chất lượng như khách sạn 5 sao

Theo thông tin mới nhất từ cổng thông tin điện tử Thành phố Huế, giá vé chuyến tàu Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới, được khởi chạy vào ngày 28/9 chính thức được công bố.

Ở lượt đi, chuyến tàu sẽ khởi hành từ ga Huế vào lúc 7h15. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Cụ thể, giá vé của hành trình này được giảm giá 50% trong thời gian từ ngày 29/8/2026 - 5/9/2026. Với hạng ghế ngồi mềm, giá vé dao động từ 89.000-210.000 đồng tùy từng chặng. Mức giá cao nhất áp dụng cho hành khách đi toàn bộ hành trình từ Huế - Thọ Lộc. Nếu lựa chọn hạng ghế VIP, hành khách sẽ phải chi trả giá vé cao hơn, 161.000-380.000 đồng.

Giá vé chuyến tàu Cố đô Huế - Phong Nha. Ảnh chụp màn hình

Sau thời gian áp dụng chương trình giảm giá vé 50%, từ ngày 6/9/2026 - 31/12/2026, giá vé chỉ được giảm 15%. Tuy nhiên nếu đặt vé khứ hồi, hành khách sẽ được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Chương trình áp dụng cho khách đoàn và doanh nghiệp du lịch/hiệp hội. Cụ thể, giá vé đã giảm 15% dao động 151.000-360.000 đồng đối với hạng ghế ngồi mềm. Đối với ghế vip, giá vé từ 274.000-646.000 đồng.

Giá vé chuyến tàu Huế - Phong Nha áp dụng cho khách đoàn và doanh nghiệp du lịch/hiệp hội. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, từ ngày 29/8 tới đây, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới.

Theo đó chuyến tàu chạy trên cung đường khoảng 190km trong 4 tiếng đồng hồ. Điểm đầu của hành trình là TP Huế - trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nơi hội tụ hệ thống di sản, lễ hội, nghệ thuật cung đình, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Điểm cuối của hành trình là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Di sản Thiên nhiên thế giới nổi tiếng với hệ thống hang động, rừng nguyên sinh và các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa thế giới, hệ thống di tích lịch sử đặc biệt và di sản thiên nhiên thế giới trên cùng một hành trình tạo nên lợi thế cạnh tranh mà rất ít sản phẩm du lịch trong nước hiện nay có được.

Trên hành trình, đoàn tàu còn đi qua các ga Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi ga được định hướng trở thành một điểm nhấn du lịch. Trong đó, Huế - điểm đến di sản văn hóa; Đông Hà - điểm đến hòa bình; Mỹ Trạch - ký ức và danh nhân; Đồng Hới - cửa ngõ du lịch biển; Thọ Lộc - cửa ngõ đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại các ga cũng sẽ bố trí các mô hình check – in, các điểm bán hàng OCOP và dọc tuyến hành trình sẽ thiết lập đường tàu – đường hoa tạo cảnh quan để khách trải nghiệm.

Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ với sức chứa dự kiến 304 khách, bao gồm: 5 toa ghế mềm xoay 360 độ (mỗi toa 56 chỗ); 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ - giải trí.

Không gian toa VIP trên đoàn tàu Cố đô Huế - Phong Nha. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Không gian trên tàu hiện đại, sang xịn như khách sạn 5 sao. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Không gian trên chuyến tàu. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Thiết kế giao diện của tàu và các toa tập trung làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới nổi bật của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Các toa được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thuyết minh, truyền thông; tổ chức các không gian ẩm thực đặc trưng của 02 địa phương, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ giải trị và có khả năng phục vụ tổ chức các sự kiện ở trên tàu.

Hành trình chuyến tàu HQ2 (lượt đi) sẽ khởi hành tại Huế từ 7h15 và đến ga cuối vào 11h55. Ở lượt về, tàu khởi hành từ 13h15 và kết thúc tại Huế lúc 17h25.

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, mục tiêu của việc phát triển chuyến tàu nhằm xây dựng một sản phẩm du lịch tổng hợp, khác biệt và độc đáo, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Trong đó hành trình bằng đường sắt không chỉ là phương tiện vận chuyển mà là trải nghiệm phong phú của hành trình kết nối Thành phố Huế, với các điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Quảng Trị, di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thông qua sản phẩm du lịch đường sắt, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của 02 địa phương tạo thêm cửa ngõ đón khách cho tỉnh Quảng Trị; tăng cường kết nối với khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến của miền Trung. Đồng thời, việc này thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch đường sắt, giao thông xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch và ngành đường sắt.