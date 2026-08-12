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Quang Hải muốn chinh phục đỉnh cao ngoài Đông Nam Á

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Trước bán kết ASEAN Cup 2026, Quang Hải khẳng định khát vọng cùng tuyển Việt Nam vượt khỏi sân chơi Đông Nam Á, hướng đến những danh hiệu và đấu trường lớn hơn.

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Nguyễn Quang Hải cho biết đặt mục tiêu tiếp tục tiến về phía trước cùng đội tuyển Việt Nam, chinh phục thêm những danh hiệu và cột mốc lớn hơn ngoài phạm vi khu vực Đông Nam Á.

“Đối với tôi, mỗi ngày thức dậy, bước ra sân tập và cùng các đồng đội chinh phục những danh hiệu, những nấc thang cao hơn - đó chính là động lực thúc đẩy tôi không bao giờ bỏ cuộc và không ngừng tiến về phía trước. Chúng tôi hy vọng sẽ mang về thêm nhiều danh hiệu nữa cho đội tuyển Việt Nam và hướng tới những vị trí cao hơn ở các đấu trường lớn hơn” , thủ quân đội tuyển Việt Nam chia sẻ trên trang ASEAN United ngày 11/8.

Trước khi hai trận bán kết lượt đi và về gặp Malaysia tại ASEAN Cup 2026 diễn ra, Quang Hải đánh giá: “Đối với bất kỳ đối thủ nào cũng không bao giờ dễ dàng, và thi đấu trên sân khách luôn là thử thách vô cùng khắc nghiệt. Việc được tham dự giải đấu là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân tôi cũng như các đồng đội.

Toàn đội vẫn luôn giữ vững quyết tâm cao nhất, sự tập trung tối đa và khát khao cống hiến để mang lại thành tích chung cho đội bóng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lần nữa”.

Quang Hải từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam. Dù vậy, tại ASEAN Cup năm nay, tiền vệ 29 tuổi phải đối mặt với không ít sức ép khi màn trình diễn trong màu áo đội tuyển quốc gia chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, anh khẳng định bản thân cùng các đồng đội sẽ cố gắng cho trận đấu sắp tới để mang về kết quả tích cực.

“Chắc chắn với mỗi trận đấu và mỗi đối thủ, ban huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ đều phải duy trì sự tập trung cao nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới kết quả thuận lợi” , Quang Hải khẳng định.

Nếu đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026, Quang Hải sẽ thiết lập cột mốc đặc biệt với chức vô địch Đông Nam Á thứ 3 trong sự nghiệp. Hiện anh đã 2 lần đăng quang, thành tích tương tự Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh.

Trước đó, Việt Nam đã đánh bại Campuchia với tỷ số 3-1 để chính thức giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Quang Hải và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu gặp Malaysia trong trận lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.

Theo Khánh Ly/ VTC News

VTC News

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