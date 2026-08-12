Phản ứng của Angelina Jolie về Brad Pitt

Những ngày qua, Brad Pitt trở thành tâm điểm chú ý khi thừa nhận uống rượu trở lại sau nhiều năm cai rượu. Anh công khai điều này trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire UK, xuất bản ngày 10/8.

“Tôi từng cai rượu trong 7 năm. Sau đó, tôi trở lại với rượu, nhưng theo cách có kiểm soát hơn”, anh nói.

Tài tử F1 cho biết hiện tại có thể uống vài ly rượu vang nhưng không thể uống nhiều hơn vì anh phải có trách nhiệm với việc này.

Brad Pitt thừa nhận uống rượu trở lại sau 7 năm cai nghiện. Ảnh: Esquire UK

Nhiều người cho rằng rượu là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Brad Pitt và Angelina Jolie tan vỡ, đồng thời góp phần khiến nam diễn viên có mối quan hệ rạn nứt với các con.

Theo hồ sơ tòa án năm 2022, Angelina cáo buộc Brad uống rượu trong suốt chuyến bay từ châu Âu về Mỹ vào năm 2016, thậm chí còn đổ bia và rượu vang đỏ lên người cô cùng các con. Nam diễn viên cũng bị tố có hành vi bạo hành gia đình với vợ và các con. Đả nữ sinh năm 1975 đệ đơn ly hôn không lâu sau khi xuống máy bay.

Brad Pitt phủ nhận các cáo buộc. FBI đã vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận không buộc tội nam diễn viên.

Angelina không rút lại cáo buộc, thậm chí còn kiện FBI vì nghi ngờ tính minh bạch của cuộc điều tra.

Đáng nói, trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2017, Brad thừa nhận việc uống rượu đã trở thành vấn đề đối với anh và cho biết đã cai rượu thành công.

“Tôi thích rượu vang, nhưng tôi đã để mọi thứ đi quá xa. Tôi phải tạm dừng một thời gian. Thành thật mà nói, tôi có thể uống đến mức khiến một người Nga gục xuống ngay bên cạnh chai vodka của anh ta. Tôi từng là một người uống rượu chuyên nghiệp. Tôi uống rất giỏi”, anh chia sẻ.

Anh tham gia Hội Người nghiện rượu Ẩn danh (Alcoholics Anonymous) trong một năm rưỡi. Tại đây, anh mạnh dạn phơi bày những “mặt xấu xí” của bản thân trước những người cùng cảnh ngộ và cảm thấy được giải phóng.

Mối liên hệ giữa Brad Pitt và rượu chưa dừng lại ở đó. Thuở còn mặn nồng, anh và vợ cũ cùng nhau mua nhà máy rượu vang Pháp Château Miraval. Tài sản này hiện là trung tâm vụ kiện pháp lý giữa hai diễn viên hạng A của Hollywood.

Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie vi phạm thỏa thuận khi bán cổ phần công ty mà không hỏi ý kiến anh. Ngôi sao Maleficent phản bác, cho rằng một phần lý do cô bán cổ phần là vì vấn đề lạm dụng rượu của chồng cũ.

Rượu gây ra nhiều vấn đề giữa Brad và Angelina. Ảnh: FilmMagic

Tất cả quá khứ đó được cho là lý do Angelina “không bất ngờ” trước tin người cũ uống rượu trở lại.

Nguồn tin thân cận với Jolie khẳng định trên chuyên mục Naughty But Nice của nhà báo Rob Shuter: “Angelina không bất ngờ. Cô ấy đã cố gắng cảnh báo mọi người. Cô ấy biết điều này luôn có thể xảy ra. Cô ấy từ lâu tin rằng việc cai rượu không đồng nghĩa với việc những vấn đề tiềm ẩn (của Brad Pitt) đã biến mất. Cô ấy không tin Brad đã thay đổi về bản chất. Cô ấy tin Brad vẫn là con người cũ. Không có khoảng thời gian cai rượu hay sự tái tạo bản thân nào có thể thay đổi điều đó”.

Đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt chưa bình luận về những thông tin trên.