Khách Tây sống 1 năm ở Đà Nẵng đi viện 6 lần: "Ở Mỹ tôi mất hơn 39 triệu đồng chỉ để truyền dịch 1 lần, sang Việt Nam thấy nhẹ đầu"

Một người Mỹ từng phải trả 1.500 USD tiền túi chỉ cho một lần truyền dịch (IV) ở Mỹ, cuối cùng lại chuyển sang Việt Nam sinh sống và phát hiện chuyện đi bệnh viện ở đây… nhẹ đầu hơn rất nhiều.

Đó là câu chuyện của Anna và chồng là Taka, cặp vợ chồng người Mỹ đã chuyển từ Hoa Kỳ sang Đà Nẵng sống đến nay là tròn 1 năm. Trong khoảng thời gian này, họ đi khám bác sĩ hoặc vào bệnh viện 6 lần, ngoài ra còn có 2 lần đi nha khoa. Điều khiến Anna bất ngờ nhất không chỉ là những con số trên hóa đơn, mà là cảm giác được giải thích rõ ràng, được khám nhanh và không phải thấp thỏm chờ đợi hàng tháng như ở Mỹ.

Video ghi lại trải nghiệm thăm khám, chữa bệnh tại Việt Nam của vợ chồng Anna. (Nguồn: Tuakah and Anna)

Theo chia sẻ trong video cá nhân, trước khi sang Việt Nam, trải nghiệm cuối cùng của Anna với hệ thống y tế Mỹ là một ký ức không mấy dễ chịu. Cô bị ốm nặng và cần truyền dịch, nhưng phải truyền ngay tại khu vực phòng chờ thay vì có phòng riêng, đồng thời tự chi trả toàn bộ chi phí cho 1 lần lên tới 1.500 USD, tương đương hơn 39.000.000VNĐ. Chính ký ức đó khiến chăm sóc sức khỏe trở thành một trong những nỗi lo lớn nhất khi hai vợ chồng quyết định chuyển sang Đà Nẵng sống lâu dài.

Đi thẳng vào bệnh viện vì viêm xoang, 15 phút sau đã gặp bác sĩ

Lần đầu tiên Anna đi bệnh viện ở Đà Nẵng là vì bị nhiễm trùng xoang. Cô không đặt lịch trước, cũng không gọi điện báo trước mà chỉ mang hộ chiếu đến bệnh viện.

Điều khiến cô ngạc nhiên là quy trình diễn ra rất nhanh. Khoảng 15 phút sau đã được gặp bác sĩ, sau đó nhận thuốc ngay tại nhà thuốc trong bệnh viện.

Tổng chi phí cho lần khám này là 75 USD (1.960.000VNĐ), gồm: 45 USD (1.176.000VNĐ) tiền khám, 30 USD (784.000VNĐ) tiền thuốc.

Anna cho biết, cô đặc biệt thích việc bệnh viện thông báo rõ từng khoản chi phí trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm hay thủ thuật nào. Với cô, cảm giác biết trước mình sẽ phải trả bao nhiêu giúp giảm căng thẳng rất nhiều so với trải nghiệm trước đây ở Mỹ.

Anna chia sẻ lại trải nghiệm khám chữa bệnh tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Ở Mỹ chờ bác sĩ chuyên khoa gần 1 năm, ở Đà Nẵng làm mọi thứ trong cùng một ngày

Một trải nghiệm khác khiến cặp đôi thực sự sốc là khi Taka cần khám chuyên khoa.

Theo lời Anna, ở Mỹ họ từng phải chờ gần một năm mới có lịch gặp bác sĩ chuyên khoa cho vấn đề tương tự. Trong khi đó tại Đà Nẵng, hai vợ chồng đến bệnh viện mà không cần hẹn trước, Taka được khám bác sĩ, làm xét nghiệm máu, gặp bác sĩ chuyên khoa và hoàn tất toàn bộ trong cùng một ngày. Tổng chi phí là khoảng 105 USD, tương đương hơn 2.700.000VNĐ.

Anna nói điều này "khó tin" nếu so với trải nghiệm trước đây của họ ở Mỹ, nơi việc tiếp cận bác sĩ chuyên khoa thường mất rất nhiều thời gian chờ đợi.

Mắc sốt xuất huyết sau khi bị muỗi đốt, 4 ngày vào viện liên tục và kinh ngạc với giá truyền dịch

Câu chuyện đáng nhớ nhất với Anna lại là lần cô mắc sốt xuất huyết sau khi bị muỗi đốt ở Đà Nẵng.

Cô phải quay lại bệnh viện liên tục trong 4 ngày để xét nghiệm máu nhiều lần, truyền dịch IV, theo dõi các chỉ số, kiểm tra nguy cơ phải truyền máu nếu tiểu cầu giảm sâu.

Với một người từng mất 1.500 USD (hơn 39.000.000VNĐ) cho một lần truyền dịch ở Mỹ, Anna cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần cho một hóa đơn rất lớn.

Nhưng sau toàn bộ quá trình điều trị và theo dõi, tổng chi phí chỉ khoảng 221,51 USD (5.789.000VNĐ).

Cô thừa nhận đây là trải nghiệm khiến cô bắt đầu thay đổi hoàn toàn cách nhìn về việc đi bệnh viện ở Việt Nam.

Vợ chồng Anna sang Việt Nam sinh sống đã 1 năm nay. (Ảnh: FBNV)

Nửa đêm được cấp cứu vì mắc dị vật thực quản khi ăn bánh xèo

Nếu sốt xuất huyết là lần khiến cô lo về sức khỏe, thì sự cố tiếp theo lại giống một bộ phim.

Trong lúc ăn bánh xèo, Anna vô tình nuốt phải một miếng xoài cứng. Dị vật mắc trong thực quản khiến cô đau dữ dội, gần như không thể nuốt và cảm thấy khó thở.

Hai vợ chồng phải vào bệnh viện lúc đêm muộn. Ban đầu họ được thông báo có thể phải chờ đến sáng mới có bác sĩ thực hiện thủ thuật lấy dị vật.

Tuy nhiên, cuối cùng bệnh viện đã gọi một bác sĩ đến gần nửa đêm để xử lý ngay trong đêm. Dị vật được lấy ra, cô được cho thuốc và theo dõi sau thủ thuật.

Tổng hóa đơn cho ca cấp cứu này là 531 USD, tương đương 13.878.000VNĐ. Anna nói rằng, nếu gặp tình huống tương tự ở Mỹ, cô không dám nghĩ chi phí sẽ lên tới mức nào.

Ảnh: FBNV

Lấy cao răng chưa tới 30 phút với giá chỉ 7,42 USD (tương đương 194.000VNĐ)

Không chỉ bệnh viện, trải nghiệm nha khoa của họ cũng gây chú ý.

Lần đầu tìm nha sĩ ở Đà Nẵng, Anna chỉ mở Google Maps và chọn một phòng khám gần nhà. Cô đặt lịch qua WhatsApp từ hôm trước và được khám đúng giờ.

Gói vệ sinh răng bao gồm: Tư vấn miễn phí, chụp X-quang miễn phí, kiểm tra răng miệng, làm sạch răng. Toàn bộ buổi khám từ lúc bước vào đến lúc ra về mất chưa đến 30 phút.

Và chi phí không phải 742 USD (19.392.000VNĐ) như nhiều người tưởng khi nghe lướt qua, mà là 7,42 USD/người, tương đương 194.000VNĐ.

Anna nhận xét cơ sở sạch sẽ, thiết bị hiện đại, bác sĩ giao tiếp được bằng tiếng Anh ở mức đủ để trao đổi các vấn đề cần thiết. Cô cho rằng trải nghiệm này gần như không khác nhiều so với những lần đi nha khoa ở Mỹ, ngoại trừ việc không được dùng chỉ nha khoa sau khi làm sạch.

Cặp đôi rất thích du lịch, ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Điều khiến họ nhớ nhất về y tế không phải giá rẻ, mà là cảm giác "nhẹ người"

Trong video, Anna nhiều lần nhấn mạnh rằng cô không cho rằng trải nghiệm của mình đại diện cho tất cả mọi người. Hai vợ chồng mới sống ở Việt Nam được một năm và chủ yếu đi khám tại cùng một bệnh viện quốc tế và một phòng khám nha khoa quen thuộc.

Nhưng sau 6 lần đi bệnh viện, 2 lần đi nha khoa và hàng loạt tình huống từ viêm xoang, khám chuyên khoa, sốt xuất huyết cho tới cấp cứu dị vật thực quản, điều đọng lại với cô không chỉ là những con số.

Đó là cảm giác không phải chờ hàng tháng để gặp bác sĩ, được giải thích rõ ràng trước khi trả tiền, biết trước chi phí, lấy thuốc ngay tại bệnh viện và hoàn thành nhiều bước khám trong cùng một ngày.

Theo Anna, sau một năm ở Đà Nẵng, những lần đi khám tại Việt Nam đều đem lại cho cô cảm giác "nhẹ người" hơn rất nhiều so với những gì từng trải qua ở quê nhà.

Nghe xong mới thấy, đôi khi thứ khiến một người nước ngoài nhớ về Việt Nam lại không phải cảnh đẹp hay đồ ăn, mà là một hóa đơn bệnh viện thấp hơn rất nhiều so với những gì họ từng tưởng tượng, là cảm giác được chăm sóc mà không phải mang theo nỗi lo tài chính quá lớn ngay từ lúc bước vào cửa bệnh viện.