Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tuyên bố không nhận tiền

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ có dấu ấn rõ nét trong đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại, với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Gia tài sáng tác của anh trải rộng từ nhạc trẻ, ca khúc về gia đình đến âm nhạc thiếu nhi và những bài hát mang thông điệp tích cực, chữa lành. Từ những năm 2000, nam nhạc sĩ đã được biết đến qua nhiều ca khúc được yêu thích như Vầng Trăng Khóc, Chiếc Khăn Gió Ấm, Bay Giữa Ngân Hà hay Đêm Trăng Tình Yêu.

Bên cạnh những sáng tác dành cho khán giả trẻ, Nguyễn Văn Chung còn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi và gia đình. Anh hiện sở hữu Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất”, với hơn 300 ca khúc viết cho trẻ em. Trong số đó, Nhật Ký Của Mẹ và Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To đã trở thành những sáng tác quen thuộc, có sức sống lâu dài trong đời sống âm nhạc.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hiện tượng trên các nền tảng số. Với hơn 10 tỷ lượt xem và tiếp cận, ca khúc không chỉ đạt độ phủ lớn trên môi trường trực tuyến mà còn vượt ra ngoài phạm vi một sản phẩm âm nhạc thông thường. Bài hát xuất hiện tại trường học, các sân khấu cộng đồng và nhiều chương trình quy mô quốc gia, qua đó tạo nên sức lan tỏa rộng rãi trong công chúng.

Chính vì thế, bài đăng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về vấn đề tác quyền trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Cụ thể bài đăng như sau:

“Những ngày nay, Chung nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng các bài hát của mình. Chung rất vui vì thời gian gần đây, mọi người đã có sự nâng cao về hiểu biết luật bản quyền cùng với ý thức xin phép sử dụng và thực hiện nghĩa vụ bản quyền đối với tác giả, ngay cả các bạn sinh viên và các bé học sinh. Đó là 1 tín hiệu rất đáng mừng cho sự phát triển tất yếu của ngành công nghiệp âm nhạc sau bao nhiêu năm với nhiều vụ việc tranh cãi.

Mình có thể hiểu nhanh rằng:

Nếu sử dụng sản phẩm của người khác để tạo ra lợi nhuận cho cá nhân hoặc tổ chức thì cá nhân/tổ chức đó phải có trách nhiệm xin phép và thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả đối với chủ sở hữu tác phẩm. Đó là điều đương nhiên và được luật pháp công nhận. Còn việc chi trả bao nhiêu, theo hình thức nào thì tuỳ thuộc vào việc tác giả xem xét mục đích, phạm vi sử dụng, mối quan hệ và trao đổi quyền lợi với cá nhân/tổ chức xin phép.

Bản thân Chung từ trước đến giờ vẫn có nguyên tắc riêng của mình:

Chung luôn sẵn sàng đồng ý/cho phép và MIỄN TÁC QUYỀN đối với các trường hợp sau:

- Nhà trường sử dụng trong các hội diễn văn nghệ, kỷ niệm các ngày lễ, ngày khai trường, ngày bế giảng, các hoạt động ngoại khoá.. với mục đích GIÁO DỤC.

- Các thầy cô quay hình và lưu trữ trên kênh cá nhân nhằm mục đích giáo dục hoặc kỷ niệm.

- Các bạn học sinh- sinh viên dàn dựng tiết mục biểu diễn, dự thi, phong trào, báo tường, luận án, tuyên truyền, tốt nghiệp..hoặc lưu giữ kỷ niệm cho riêng bản thân mình.

- Các nhà chùa/nhà thờ, quý Thầy, quý Cha sử dụng trong các clip, các chương trình ca nhạc không bán vé, nhằm mục đích LAN TOẢ những thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống.

- Các gia đình sử dụng để thu âm, quay hình với mục đích lưu giữ kỷ niệm và hình ảnh cá nhân.

- Các chiến sĩ, các đơn vị Nhà Nước biểu diễn phục vụ nội bộ trong đơn vị hoặc trong những đề án, dự án cộng đồng với mục đích TUYÊN TRUYỀN.

- Sử dụng trong những hoạt động cá nhân KHÔNG TẠO RA LỢI NHUẬN VỀ MẶT DOANH THU.

Những trường hợp trên, mọi người có thể KHÔNG CẦN XIN PHÉP cũng được, vì mỗi ngày Chung nhận khá nhiều email và tin nên không tránh khỏi việc kiểm tra sót, làm trễ hoặc lỡ kế hoạch của mọi người.”

Đồng thời, nhạc sĩ cũng nhấn mạnh, với những trường hợp sử dụng khác, mọi người hãy chủ động liên hệ VCPMC (Trung tâm bảo vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc), hoặc Quản lý của anh qua email hoặc số điện thoại ghim ở đầu trang cá nhân để được hướng dẫn thủ tục chi tiết.

Còn với bạn bè đồng nghiệp thân thiết, anh chia sẻ có thể hỏi thẳng bất cứ lúc nào cũng được.

Qua bài đăng này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn mọi người không phải mất công nhắn tin xin phép nếu muốn sử dụng bài hát với 7 mục đích nêu trên. Vì với anh, “việc mọi người yêu thương, nhớ và hát những bài hát của mình là 1 niềm hạnh phúc vô cùng to lớn với 1 nhạc sĩ”. Anh cũng khẳng định: “Đời mình không mong gì hơn là những bài hát ấy được yêu thương bởi các thế hệ trong gia đình và được hát mãi từ năm này qua năm khác”.

Thời gian gần đây, Nguyễn Văn Chung tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Với kinh nghiệm sáng tác cùng khả năng trình diễn, nam nhạc sĩ mang đến nhiều màn thể hiện mới mẻ, tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong hành trình nghệ thuật sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)