Thành phố vừa thu hơn 34.000 tỷ đồng từ du lịch bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất

Có một sự chuyển dịch âm thầm nhưng rõ rệt trong cách chúng ta lên kế hoạch cho những chuyến đi hè. Du lịch giờ đây không còn là việc tích lũy những điểm check-in vội vã, mà mọi người còn tìm kiếm một trạng thái cân bằng cho cơ thể và tâm hồn.

Theo số liệu từ Booking.com, có đến 57% du khách Việt được hỏi lựa chọn hướng về những vùng biển lộng gió, và 46% mong muốn tìm kiếm những không gian gần gũi với thiên nhiên thanh bình để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Mong muốn này lý giải vì sao trên các công cụ tìm kiếm cho kỳ nghỉ từ ngày 1/7 đến 1/9/2026, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều cái tên khác để dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa được quan tâm nhất.

Infographic do AI tạo.

Không chỉ dừng lại ở các lượt tìm kiếm trực tuyến, nhịp độ du lịch thực tế tại đây đang chứng minh sức hút rất riêng của mình. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2026, thành phố bên sông Hàn đã đón hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, đạt mức tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 101% kế hoạch (số giao 6 tháng). Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 5,16 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa ước đạt gần 4,61 triệu lượt, tăng hơn 16%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng năm 2026 ước đạt hơn 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 103% so với kế hoạch.

Mô hình du lịch "all-in-one" (tất cả trong một)

Lý do khiến Đà Nẵng được lòng số đông có lẽ nằm ở cách thành phố này sở hữu những khoảng xanh độc đáo của mình. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, từng nhận định rằng hiếm có đô thị nào ở Đông Nam Á sở hữu sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và mức chi tiêu dễ tiếp cận như Đà Nẵng. Du khách có thể trải nghiệm mô hình du lịch "all-in-one" khi chỉ cần di chuyển những quãng đường rất ngắn để chuyển đổi không gian từ biển, núi, phố cổ cho đến các dịch vụ vui chơi giải trí.

Hãy tưởng tượng một ngày hè bắt đầu bằng việc đi dạo trên bờ cát trắng mịn, đón những tia nắng đầu tiên tại bãi biển Mỹ Khê, nơi từng lọt top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh nhờ làn nước xanh trong và những con sóng êm đềm. Chỉ cần chạy xe thêm chưa đầy 10 km, bạn đã đứng dưới tán rừng nguyên sinh của bán đảo Sơn Trà rộng hơn 4.400 ha, nơi có loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm sinh sống. Buổi chiều muộn, khi đứng trên đỉnh Bàn Cờ, bạn có thể thu trọn vào tầm mắt cả một khoảng giao thoa bình yên giữa mây trời và biển cả.

Ảnh:@nhat_le106

Nếu muốn tìm kiếm một chút khí hậu ôn đới mát mẻ, hành trình cáp treo sẽ đưa bạn lên độ cao 1.487 m tại Bà Nà Hills. Ở đó, sương mù bảng lảng và những lối đi lát đá mang phong cách làng Pháp cổ kính mở ra một nhịp sống khác, chậm rãi và mơ màng hơn. Điểm nhấn kiến trúc Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ rêu phong nâng đỡ dải lụa uốn ngang lưng trời cũng là một khoảng lặng ngắm cảnh đáng nhớ giữa không gian bao la.

Xu hướng đi du lịch hiện đại đang đề cao những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, chú trọng chăm sóc sức khỏe và tìm hiểu văn hóa địa phương. Đây cũng chính là những mảnh ghép mà du khách có thể dễ dàng tìm thấy ở Đà Nẵng và các vùng lân cận.

(Ảnh: Khánh Phan)

Để tìm kiếm sự thư giãn sâu sau những ngày làm việc căng thẳng, du khách có thể dành một ngày tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 km. Cảm giác ngâm mình trong dòng khoáng nóng tự nhiên chảy ra từ mạch ngầm núi lửa, trải nghiệm tắm Onsen chuẩn Nhật hay thư thả trong các phòng tắm trà xanh giữa thung lũng xanh mát là cách tuyệt vời để phục hồi năng lượng…

Cánh cửa mở ra không gian toàn cầu

Khi đêm xuống, thành phố lại mang một năng lượng trẻ trung, phóng khoáng hơn. Bạn có thể chọn một quán cà phê ven sông ngắm nhìn biểu tượng cầu Rồng phun lửa, phun nước vào các tối cuối tuần. Những đêm hè vừa qua cũng chứng kiến bầu không khí sôi động của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026).

Ảnh: danang.gov.vn

Chính sự cởi mở và tiện nghi này đã khiến Đà Nẵng không chỉ giữ chân khách nội địa mà còn trở thành điểm đến "gây nghiện" với bạn bè quốc tế. Tính đến tháng 5/2026, thành phố đã khôi phục và mở rộng hơn 20 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với tần suất trên 50 chuyến mỗi ngày. Nhiều du khách nước ngoài sau chuyến đi ngắn ban đầu đã quyết định thay đổi kế hoạch, chọn làm việc từ xa để được ở lại thành phố này lâu hơn.

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng liên tục bứt phá từ hơn 4,1 triệu lượt năm 2024 lên hơn 7,6 triệu lượt năm 2025. Trong năm nay, thành phố đang hướng tới mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách lưu trú. Sự đầu tư bài bản về hạ tầng, điển hình là Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2) tại Cảng hàng không Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng.

(Tổng hợp)