Láng giềng Việt Nam đóng cửa 1 vườn quốc gia nổi tiếng do cháy rừng: Diện tích bị ảnh hưởng hàng trăm ha

Theo thông tin cập nhật ngày 9/8 từ Bộ Lâm nghiệp Indonesia, diện tích bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tỉnh Đông Java, đã lên tới khoảng 520 ha. Cơ quan này lưu ý đây mới là số liệu ước tính và vẫn đang được xác minh, cập nhật từ hiện trường.

Trước diễn biến của đám cháy, Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Raja Juli Antoni yêu cầu tạm đóng toàn bộ khu vực du lịch Bromo để ưu tiên công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn. Hoạt động tham quan đã dừng từ 22h ngày 8/8 theo giờ địa phương, chưa có thời điểm cụ thể để mở cửa trở lại.

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Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 17h ngày 3/8. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), đến chiều 5/8, diện tích cháy được ghi nhận khoảng 60 ha tại địa phận Probolinggo và Malang. Chỉ vài ngày sau, phạm vi bị ảnh hưởng đã tăng lên hàng trăm ha.

Địa hình đồi núi dốc, thảm thực vật khô cùng gió khiến việc kiểm soát đám cháy gặp nhiều khó khăn. Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết lực lượng chức năng đã huy động 3 trực thăng tham gia thả nước từ trên không, bên cạnh các đội chữa cháy mặt đất và phương án tạo đường băng cản lửa ở những khu vực có thể tiếp cận.

Nguyên nhân chính thức của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Trước đó, cơ quan quản lý TNBTS cho rằng không loại trừ khả năng đám cháy liên quan tới hoạt động của con người. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa đưa ra kết luận cuối cùng, vì vậy chưa thể khẳng định vụ việc bắt nguồn từ du khách hay một hành vi cụ thể nào.

Vụ cháy hôm 3/8 (Ảnh ANTARA News)

Vì sao Bromo thường được ví như khung cảnh của một “hành tinh khác”?

Việc Bromo đóng cửa nhận được sự quan tâm lớn bởi đây không chỉ là một khu bảo tồn mà còn là điểm du lịch mang tính biểu tượng của Indonesia.

Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru nằm ở Đông Java. Theo UNESCO, khu vực này bao gồm núi Bromo - một núi lửa đang hoạt động cao khoảng 2.392 m - cùng hệ thống núi, rừng và các vùng sinh thái đặc biệt. Khu dự trữ sinh quyển Bromo Tengger Semeru-Arjuno được UNESCO công nhận năm 2015, có tổng diện tích hơn 413.000 ha và ghi nhận 1.025 loài thực vật.

Một trong những đặc điểm khiến Bromo khác biệt là vùng “biển cát” Tengger dài khoảng 10 km. Theo trang du lịch chính thức Indonesia, đây là khu bảo tồn duy nhất tại nước này sở hữu một biển cát kiểu này. Nhiều nón núi lửa mọc lên giữa vùng đất rộng và gần như trơ trụi, tạo nên cảnh quan rất khác so với những vùng núi nhiệt đới thông thường.

Những lớp cát núi lửa xám đen, miệng Bromo thường xuyên nhả khói, các ngọn núi xếp tầng cùng ánh sáng lúc bình minh khiến nhiều du khách liên tưởng nơi đây với bề mặt của một “hành tinh khác”.

Biển cát nổi tiếng ở vườn quốc gia này (Ảnh Instagram)

Ảnh Instagram

Trước khi xảy ra vụ cháy, những trải nghiệm quen thuộc tại Bromo gồm thức dậy từ sáng sớm để ngắm mặt trời mọc, đi xe jeep qua biển cát, khám phá cảnh quan núi lửa và tiếp cận khu vực gần miệng núi Bromo. Cảnh quan đặc biệt này cũng là lý do Bromo thường xuất hiện trong các hành trình khám phá Đông Java của khách quốc tế.

Những vườn quốc gia nổi tiếng khác du khách có thể tham khảo

Trong thời gian Bromo tạm ngừng đón khách, những người yêu cảnh quan thiên nhiên đặc biệt có thể tham khảo nhiều vườn quốc gia nổi tiếng khác trên thế giới.

Tại Mỹ, Yellowstone National Park nổi bật bởi một thế giới địa nhiệt hiếm có. Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) ghi nhận nơi đây có hơn 10.000 đặc điểm thủy nhiệt, gồm suối nóng, hồ bùn, lỗ phun hơi và hơn 500 mạch nước phun.

Ở Canada, Banff National Park lại gây ấn tượng bằng các dãy núi Rocky, rừng và những hồ nước xanh ngọc. Lake Louise và Moraine Lake hiện nằm trong số các điểm được ghé thăm nhiều nhất Canada. Parks Canada khuyến nghị khách sử dụng xe shuttle hoặc phương tiện công cộng, trong đó Moraine Lake không cho xe cá nhân tiếp cận quanh năm.

Trên thế giới còn nhiều vườn quốc gia khác cảnh quan hùng vĩ chờ du khách khám phá (Ảnh Nat Geo)

Một lựa chọn khác là Vatnajökull National Park tại Iceland, nơi có sông băng, núi lửa và các đầm phá băng. Ban quản lý vườn quốc gia cho biết Jökulsárlón và Fjallsárlón nằm trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Iceland, thu hút du khách bởi những tảng băng trôi giữa mặt hồ.

Trong khi đó, Plitvice Lakes National Park của Croatia nổi bật với hệ thống hồ nằm giữa địa hình karst và được nối với nhau bằng hàng loạt thác nước. UNESCO cho biết đây là vườn quốc gia lớn nhất Croatia, có diện tích gần 30.000 ha.