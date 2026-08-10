NSND Ngọc Giàu tới thăm nữ NSND quyền lực miền Nam: "Bây giờ em cũng tàn rồi"

Mới đây, NSND Ngọc Giàu đã tới nhà thăm NSND Kim Cương. NSND Kim Cương hiện đã ở tuổi 89 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Mái tóc của bà vẫn dài và đen nhánh, đi lại linh hoạt. Bà hiện sống tại căn biệt thự rộng lớn tại TP.HCM.

NSND Kim Cương ôm NSND Ngọc Giàu

Thấy NSND Ngọc Giàu tới, NSND Kim Cương vui vẻ tới ôm hôn thắm thiết và còn tếu táo nhún chân, cúi đầu đáp lễ theo phong cách cải lương cổ trang. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng cho thấy rõ nữ NSND vẫn rất dẻo dai, khỏe khoắn.

Tuy nhiên, NSND Kim Cương vẫn nói với đàn em: "Trời ơi, em biết không. Chị tưởng chị chết mấy lần rồi". NSND Ngọc Giàu thốt lên: "Làm gì, trông còn trẻ thế này cơ mà. Ở tuổi này gặp nhau được là vui rồi. Bệnh gì mà bữa nay chị đẹp dữ vậy?". NSND Kim Cương vui vẻ đáp: "Nếu không bệnh là còn đẹp hơn nữa".

Đi cùng NSND Ngọc Giàu còn có NSND Lê Thiện. Hai nữ nghệ sĩ vui mừng ôm chầm lấy nhau.

Sau màn chào hỏi, NSND Kim Cương mời mọi người ngồi xuống uống nước, trò chuyện. Ngay cả trong dáng ngồi cũng thấy được sự khỏe mạnh và thần thái chị đại quyền lực của nữ NSND ở tuổi 89.

Bà tâm sự với NSND Ngọc Giàu về chuyện đi làm từ thiện: "Chị cũng muốn đi nhưng đi không nổi nữa, mệt quá rồi". NSND Ngọc Giàu cũng nói: "Bây giờ em cũng tàn rồi! Tay chân đau nhức đủ kiểu".

NSND Ngọc Giàu tặng NSND Kim Cương một chiếc túi da rất đẹp. NSND Kim Cương liền bóc quà ngay lập tức.

NSND Kim Cương là một trong những nghệ sĩ gạo cội nhất của sân khấu miền Nam, được mệnh danh là "kỳ nữ" nhờ tài năng diễn xuất và biên kịch. Bà là người sáng lập đoàn kịch nói Kim Cương, góp công lớn trong việc định hình và phát triển thể loại kịch nói tại Việt Nam.

Sự nghiệp của bà gắn liền với những vai diễn lấy nước mắt khán giả trong các vở kinh điển như Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo hay Trà hoa nữ. Thay vì lối diễn phô trương, bà tập trung vào khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và những lát cắt đời thường về tình mẫu tử, thân phận phụ nữ. Ngoài vai trò diễn viên, bà còn là soạn giả với bút danh Hoàng Dũng trực tiếp viết kịch bản cho nhiều tác phẩm ăn khách của đoàn mình.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, NSND Kim Cương dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nghệ sĩ nghèo và trẻ em khuyết tật. Bà giữ lối sống giản dị, ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nếu không liên quan đến công việc cộng đồng.