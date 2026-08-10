Hình ảnh mới nhất của phu nhân gia tộc nghìn tỷ: Khó tin đã là mẹ 2 con

Không chỉ nổi tiếng với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên thiếu gia gia tộc nghìn tỷ, Hề Mộng Dao còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc ngày càng thăng hạng. Mới đây, cựu thiên thần Victoria's Secret đăng tải loạt ảnh khoe cận cảnh hình thể ở tuổi 38 và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong những khung hình diện trang phục tập ôm sát của thương hiệu Alo, người đẹp sinh năm 1989 khiến ai nấy đều phải trầm trồ với tỷ lệ cơ thể chuẩn siêu mẫu. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nữ siêu mẫu vẫn duy trì được vóc dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng thời trang đình đám châu Á.

Nàng dâu gia tộc nghìn tỷ khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi U40.

Hề Mộng Dao cho thấy khả năng giữ dáng ấn tượng qua loạt ảnh mới, như chưa hề có cuộc sinh nở nào. Người đẹp sở hữu thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, vòng eo nhỏ nổi bật cùng hình thể chuẩn từng centimet của một cựu thiên thần Victoria's Secret. Bộ đồ tập ôm sát tôn lên phần bụng phẳng lì với những đường cơ bụng hiện rõ, tạo cảm giác khỏe khoắn thay vì gầy gò. Đôi chân dài thẳng tắp, hông gọn và phần vai mảnh giúp tổng thể càng thêm cuốn hút. Đáng chú ý, cơ bụng của Hề Mộng Dao không quá dày mà nổi nhẹ tự nhiên, cho thấy cô duy trì luyện tập đều đặn và chế độ sinh hoạt kỷ luật. Thần thái tự tin cùng phong cách sporty chic càng khiến nhan sắc và hình thể của người đẹp hêm nổi bật trong từng khung hình.

Cơ bụng số 11 khỏe khoắn của Hề Mộng Dao.

Ở góc nghiêng, vòng eo của nữ siêu mẫu mỏng dính, không chút mỡ thừa.

Ở tuổi U40 và đã trải qua hai lần sinh nở, Hề Mộng Dao vẫn duy trì vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điều đáng chú ý là cô không theo đuổi hình thể gầy cực đoan mà hướng đến một cơ thể có cơ, có lực và giàu sức sống. Bí quyết giữ dáng của người đẹp bắt đầu từ việc tập luyện đều đặn với các bài tập sức mạnh nhằm tăng độ săn chắc cơ bắp, cải thiện tỷ lệ cơ thể và giữ đường cong khỏe khoắn. Song song với đó, Hề Mộng Dao dành nhiều thời gian cho gym, yoga và các bài giãn cơ để cơ thể dẻo dai hơn, giữ vóc dáng thanh mảnh và tạo cảm giác tay chân dài, mềm mại.

Gym và yoga là 2 bộ môn giữ dáng của nàng dâu nghìn tỷ.

Về chế độ ăn uống, Hề Mộng Dao không áp dụng kiểu ép cân hà khắc thường thấy ở giới người mẫu. Cô ưu tiên nguyên liệu sạch, ít chế biến công nghiệp và ăn đủ các nhóm chất gồm đạm, tinh bột tốt, chất béo lành mạnh và rau xanh. Trong thai kỳ, người đẹp thường dùng canh gà để bổ sung protein và collagen tự nhiên, kết hợp trà mận chua giúp kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa khi cơ thể dễ mệt mỏi. Cô cũng ưu tiên các món thanh đạm, dễ tiêu hóa để hấp thụ dinh dưỡng ổn định hơn thay vì ăn kiêng cực đoan. Điểm quan trọng nhất trong công thức giữ dáng của Hề Mộng Dao nằm ở sự đều đặn. Cô gần như không để cân nặng tăng giảm thất thường mà duy trì lối sống cân bằng trong thời gian dài, nhờ đó vẫn giữ được làn da khỏe, mái tóc bóng mượt và vóc dáng săn chắc dù đã bước sang tuổi U40.

Sắc vóc ở tuổi 38 của cựu thiên thần Victoria's Secret vẫn vô cùng hoàn hảo.

Ảnh: Instagram