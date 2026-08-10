Tin vui từ Vietjet Air

Ngày 10/8, Văn phòng Thủ tướng Australia xác nhận Vietjet sẽ khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport, viết tắt WSI, từ tháng 1/2027. Giai đoạn đầu, đường bay có tần suất 2 chuyến mỗi tuần, sau đó tăng lên 3 chuyến/tuần từ tháng 3/2027, sử dụng dòng Airbus A330 với sức chứa tối đa 377 hành khách.

Theo thông tin từ chính WSI, các chuyến Vietjet khởi hành từ Western Sydney tới TP.HCM bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 10/1/2027. Vietjet cũng trở thành hãng hàng không thứ 5 công bố khai thác tại sân bay này, sau Jetstar, Air New Zealand, Singapore Airlines và Qantas. Đây đồng thời là điểm đến thứ 5 của Vietjet tại Australia.

Đáng chú ý, WSI không phải một nhà ga mở rộng của sân bay Sydney Kingsford Smith hiện nay mà là sân bay hoàn toàn mới, được xây dựng tại khu vực phía tây Sydney. Theo Bộ Cơ sở hạ tầng Australia, sân bay sẽ chính thức đón những hành khách đầu tiên ngày 25/10/2026, hoạt động 24 giờ, không bị giới hạn bởi lệnh giới nghiêm ban đêm và có khả năng phục vụ tới 10 triệu lượt khách mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Đường bay mới còn có lợi thế khi Western Sydney là nơi tập trung đông người Việt. Destination NSW dẫn thông tin từ WSI cho biết hơn 70.000 người Việt sinh sống tại đây, tương đương hơn một nửa cộng đồng người Việt của Greater Sydney. Riêng năm 2025, hơn nửa triệu lượt người đã đi lại giữa bang New South Wales và Việt Nam.

Đến Western Sydney, du khách có thể trải nghiệm gì?

Với khách Việt, một trong những điểm đáng chú ý nhất là Cabramatta, khu vực được trang du lịch chính thức Sydney.com gọi là "Little Vietnam" của Sydney. Du khách có thể đi qua những con phố và khu mua sắm mang đậm dấu ấn châu Á, thưởng thức phở, các món Việt truyền thống hay tìm đến những cửa hàng của cộng đồng người Việt lâu đời tại đây.

Muốn tìm hiểu lịch sử Australia, du khách có thể tới Parramatta. Nổi bật tại đây là Old Government House nằm trong Parramatta Park. Theo Sydney.com, đây là công trình công cộng lâu đời nhất còn tồn tại ở Australia và là một trong 11 địa điểm thuộc hệ thống Australian Convict Sites được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Trong khi đó, Penrith thích hợp với những người yêu hoạt động ngoài trời. Khu vực này có bảo tàng, phòng trưng bày cùng các trải nghiệm trên sông và thể thao mạo hiểm. Penrith Whitewater Stadium đặc biệt nổi tiếng với hoạt động chèo thuyền nước xiết; công trình được xây dựng cho Olympic Sydney 2000 và hiện vẫn là điểm trải nghiệm dành cho du khách. Khu vực sông Nepean cũng có thể kết hợp đi bộ, kayak hoặc SUP.

Như vậy, khách đáp xuống WSI không nhất thiết phải lập tức di chuyển vào khu trung tâm Sydney. Western Sydney có thể trở thành một phần riêng của hành trình, từ khám phá văn hóa cộng đồng Việt tới lịch sử, ẩm thực và các hoạt động ngoài trời.

Từ cửa ngõ mới có thể nối hành trình tới Blue Mountains

Một lựa chọn đáng tham khảo khác là tiếp tục hành trình về phía tây tới Blue Mountains. Dù không thuộc phạm vi Western Sydney, khu vực này là một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng nhất bang New South Wales.

Blue Mountains National Park thuộc khu vực Di sản Thế giới Greater Blue Mountains, nổi bật với những thung lũng sâu, vách đá sa thạch, thác nước và mạng lưới đường đi bộ. Trong đó, cụm núi đá Three Sisters tại Katoomba là một trong những hình ảnh biểu tượng. NSW National Parks cho biết tuyến Three Sisters Walk dài khoảng 800 m khứ hồi, đưa du khách tới gần ba đỉnh đá và các điểm quan sát xuống thung lũng Jamison.

Việc di chuyển từ sân bay mới cũng đang được hoàn thiện. Chính quyền bang New South Wales cho biết khi WSI đón những chuyến bay chở khách đầu tiên, xe buýt miễn phí sẽ chạy khoảng 30 phút/chuyến giữa sân bay và ga St Marys để kết nối với mạng lưới giao thông công cộng Sydney. Các tuyến xe buýt khác cũng kết nối sân bay với Penrith, Liverpool, Campbelltown, Leppington và Mount Druitt.

Tuyến Sydney Metro – Western Sydney Airport dài 23 km dự kiến hoạt động sau đó trong năm 2027. Khi hoàn thành, hành trình từ sân bay tới St Marys dự kiến chỉ khoảng 15 phút.