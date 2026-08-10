NSƯT Hoài Linh giàu cỡ nào mà nam danh ca đông con nhất Việt Nam nói thẳng "cần gì đi hát nữa"?

Mới đây, danh ca Chế Linh - nam danh ca đông con nhất Việt Nam (14 con) đã có dịp về Đồng Nai quay vlog và ghé thăm khu vườn sầu riêng của NSƯT Hoài Linh. Trước cơ ngơi rộng hàng chục nghìn m2 của đàn em, nam danh ca không khỏi bất ngờ. Chế Linh đã nói thẳng với Hoài Linh: "Sống ở đây sướng quá, Hoài Linh cần gì đi hát nữa, cứ ở đây mà ăn sầu riêng".

Trước câu nói của đàn anh, Hoài Linh đáp: "Vẫn đi hát chứ anh, sầu riêng chỉ có mùa còn đi hát không cần mùa". Từ màn đối đáp của 2 nghệ sĩ khiến nhiều người tò mò về độ giàu có của NSƯT Hoài Linh.

Toàn cảnh nhà thờ Tổ của Hoài Linh.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh từ lâu đã được biết đến là một trong những đại gia ngầm sở hữu khối tài sản đáng nể trong giới giải trí Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là hệ thống bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng trải dài từ trong nước ra nước ngoài.

Cơ ngơi bề thế và nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi của nam danh hài chính là đền thờ Tổ nghiệp tọa lạc tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Đây là công trình tâm huyết cả đời của anh, được xây dựng trên khuôn viên đất rộng lên tới 7.000 m² với chi phí tự chi trả ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Toàn bộ khu đền mang đậm kiến trúc cổ kính với hệ thống cột kèo chạm trổ tinh xảo, sơn son thếp vàng, bao quanh là cảnh quan sân vườn, hồ cá chép và nhiều loại cây cảnh quý hiếm.

Bên cạnh công trình tâm linh hoành tráng này, Hoài Linh còn sở hữu một khu vườn cây ăn trái rộng lớn tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đây trồng rất nhiều loại cây ăn quả đắt giá như sầu riêng cùng các loại rau củ, đóng vai trò như một không gian nghỉ dưỡng thanh tịnh để nam nghệ sĩ lui tới thư giãn, tự tay chăm sóc cây cối và đón tiếp bạn bè thân thiết sau những ngày lưu diễn mệt mỏi.

Vườn ở Đồng Nai.

Biệt thự nhà vườn ở Mỹ.

Căn hộ ở TP.HCM.

Để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt hàng ngày tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng làm chủ một căn hộ hiện đại nhưng được bài trí vô cùng giản dị, mộc mạc, đúng với phong cách sống đời thường của mình.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, do có thời gian dài định cư và hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, Hoài Linh còn sở hữu một căn biệt thự sân vườn thênh thang tại bang California, Mỹ. Tại cơ ngơi xứ cờ hoa này, anh cũng tự tay trồng rất nhiều giống cây ăn trái thuần Việt để luôn tìm thấy cảm giác gần gũi như đang ở quê nhà mỗi khi sang Mỹ lưu diễn hay thăm gia đình.