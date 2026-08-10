Căn nhà ở quê của Thành Chung

Trong nhiều năm qua, cầu thủ Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1997, đến từ Tuyên Quang) vẫn luôn là một trong những nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự CLB Hà Nội lẫn ĐT Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, anh tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik và người hâm mộ.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu ổn định, nam cầu thủ còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên cạnh vợ - Ngô Tố Uyên và hai con.

Thành Chung - Tố Uyên

Không chỉ có biệt thự tại Hà Nội, vợ chồng Thành Chung còn sở hữu một căn nhà khang trang ở quê nhà Tuyên Quang. Căn nhà này được xây dựng trên mảnh đất bên cạnh nhà bố mẹ đẻ của Tố Uyên.

Căn nhà ở quê được cặp đôi chia sẻ từ đầu năm 2022. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà có thiết kế hiện đại với 2 tầng, nổi bật bởi tone trắng chủ đạo.

Căn nhà ở quê của vợ chồng Thành Chung khi vừa hoàn thiện

Phần sân phía trước khá rộng, tạo khoảng không thoáng đãng trước khi bước vào nhà. Cổng và một phần tường rào được ốp đá màu tối, tạo điểm nhấn tương phản với phần mặt tiền sáng màu. Phía trước nhà cũng được bố trí một số cây xanh, chậu cây cảnh và khoảng sân rộng để gia đình có thêm không gian sinh hoạt.

Bên trong, vợ chồng Thành Chung lựa chọn phong cách tối giản, hiện đại với gam trắng, xám và đen làm chủ đạo, giúp không gian có cảm giác rộng và thoáng hơn.

Phòng khách và khu vực ăn uống được bố trí liền mạch. Bộ bàn ăn với thiết kế đơn giản đặt ở trung tâm, phía trên là hệ thống đèn thả tạo điểm nhấn. Sàn nhà sử dụng tông màu sáng, kết hợp cùng hệ thống đèn âm trần và đèn hắt trên trần.

Khu vực bếp cũng được thiết kế hiện đại, với hệ tủ màu trắng phía trên và tủ vân gỗ phía dưới. Không gian được bố trí khá gọn gàng, có thêm các thiết bị gia dụng hiện đại để phục vụ sinh hoạt của gia đình.

Hiện tại, vợ chồng Thành Chung vẫn thường xuyên về quê mỗi dịp lễ Tết và đăng nhiều hình ảnh ở căn nhà này.

Phòng khách

Nối tiếp phòng khách là bếp và bàn ăn

Vợ chồng Thành Chung thường đăng nhiều ảnh ở ngôi nhà này mỗi dịp lễ Tết

Được biết, sau khi kết hôn, Thành Chung và Tố Uyên từng sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội có diện tích hơn 130m². Đến tháng 4/2024, cặp đôi quyết định rao bán căn hộ với giá 11,5 tỷ đồng.

Giữa năm 2025, gia đình Thành Chung tiết lộ đã chuyển sang một không gian sống mới rộng rãi hơn, phù hợp với việc chăm sóc hai con. Đó là một căn biệt thự 3 tầng mà cầu thủ này dành tặng vợ con.

Cơ ngơi mới có sân vườn rộng, bể bơi, hồ cá Koi cùng khuôn viên được chăm chút kỹ lưỡng, được ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Mỗi khi trống lịch tập luyện và thi đấu nên được về nhà, Thành Chung tự tay chăm sóc vườn cây trong biệt thự.

Biệt thự của gia đình Thành Chung ở Hà Nội thời điểm mới tậu

Không gian ấm cúng bên trong biệt thự

Khi có thời gian rảnh, Thành Chung chăm sóc vườn cây, bể cá

(Ảnh: FBNV)