Hiện tại của Thanh Trúc "Những ngọn nến trong đêm"

Từng ghi dấu ấn với vai Trúc trong Những ngọn nến trong đêm, Mai Thu Huyền hiện không chỉ hoạt động với tư cách diễn viên. Ở tuổi U50, cô đảm nhiệm nhiều vai trò từ đạo diễn, nhà sản xuất, kinh doanh, đào tạo và mới đây có thêm một vị trí trong cộng đồng doanh nhân.

Mai Thu Huyền có vai trò mới trong giới doanh nhân

Ngày 8/8/2026, tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng Doanh nhân họ Mai Hà Nội nhiệm kỳ I. Ban Chấp hành gồm 25 thành viên, ông Mai Văn Tiên được bầu làm Chủ tịch. Đáng chú ý, diễn viên Mai Thu Huyền đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Ông Mai Văn Tiên, Chủ tịch khoá 1 Hội đồng doanh nhân họ Mai Hà Nội (đứng giữa) nhận Quyết định thành lập Hội đồng doanh nhân họ Mai Hà Nội

Sau sự kiện, Mai Thu Huyền chia sẻ trên trang cá nhân về cột mốc mới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hội đồng sẽ trở thành nơi kết nối, hợp tác và chia sẻ cơ hội giữa các doanh nhân họ Mai. Đây cũng là vai trò đáng chú ý mới nhất của nữ diễn viên bên cạnh các công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông và kinh doanh mà cô theo đuổi nhiều năm.

Việc xuất hiện trong một tổ chức doanh nhân thực tế không phải bước rẽ hoàn toàn mới với Mai Thu Huyền. Trước khi tập trung nhiều hơn cho điện ảnh, cô từng có 10 năm làm việc tại FPT ở nhiều vị trí khác nhau. Nguồn của FPT từng ghi nhận Mai Thu Huyền giữ vị trí Tổng Giám đốc FPT Media; đến năm 2016.

Những năm gần đây, công việc của Mai Thu Huyền tiếp tục mở rộng. Ngoài sản xuất, đạo diễn và diễn xuất, cô hướng tới lĩnh vực đào tạo. Đầu năm 2026, Mai Thu Huyền cùng đạo diễn Nguyễn Khải Anh xây dựng mô hình đào tạo điện ảnh; đến tháng 2, cô xác nhận đang cùng nam đạo diễn thành lập một học viện đào tạo về lĩnh vực này.

Chia sẻ ngay sau đó của Mai Thu Huyền trên trang cá nhân

Trước đó, Mai Thu Huyền cũng công khai việc học thêm về sản xuất, đạo diễn, truyền thông và trí tuệ nhân tạo. Chia sẻ với Dân trí, cô cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ quản trị cũng như đổi mới việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Tuổi U50 "mê việc", đưa cả gia đình trở lại Hà Nội

Không chỉ công việc thay đổi, cuộc sống của Mai Thu Huyền thời gian gần đây cũng có một bước ngoặt đáng chú ý. Sau khoảng 20 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nữ diễn viên cùng gia đình quyết định chuyển về Hà Nội.

Trong 1 cuộc phỏng vấn hồi tháng 2/2026, Mai Thu Huyền cho biết vợ chồng cô đều là người Hà Nội, họ hàng hai bên chủ yếu sinh sống tại đây, trong khi công việc chính của chồng cũng tập trung ở Thủ đô. Hai con sau thời gian học tại Mỹ đều muốn trở về Việt Nam làm việc. Nữ diễn viên còn cho biết cô đang đồng hành, làm cố vấn cho các con trong những bước đầu khởi nghiệp.

Dù gia đình có nền tảng kinh tế ổn định, Mai Thu Huyền vẫn duy trì nhịp làm việc dày đặc. Cô tự nhận mình là người “mê việc”, muốn độc lập và tự tạo ra giá trị thay vì sống dựa dẫm. Với nữ diễn viên, cảm giác được làm việc, bận rộn và thấy bản thân có ích cũng là một dạng hạnh phúc.

Mai Thu Huyền hạnh phúc với công việc và gia đình