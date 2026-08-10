Không thể đánh bại "bà bầu đẹp nhất hành tinh" Anne Hathaway

Nếu phải chọn ra 1 cái tên đạt danh hiệu "bà bầu đẹp nhất hành tinh" thì Anne Hathaway chắc chắn sẽ chiếm ngôi đầu. Nữ diễn viên này xác nhận mang thai con thứ 3 với chồng Adam Shulman vào giữa tháng 6 vừa qua. Trước đó, vợ chồng Anne Hathaway đã đón con trai đầu lòng Jonathan vào năm 2016, và con trai thứ hai Jack vào năm 2019. Suốt nhiều tháng qua, Anne Hathaway nhiều lần gây bão với nhan sắc xinh đẹp không chỗ chê dù bụng bầu đã vượt mặt.

Ngày 10/8, Anne Hathaway một lần nữa khiến công chúng phải trầm trồ khi xuất hiện tại sự kiện công chiếu bộ phim The End of Oak Street tại California (Mỹ). Đây là tác phẩm mà nữ diễn viên đảm nhận vai chính. Xuất hiện tại sự kiện, Anne Hathaway khoe khéo bụng bầu khi diện chiếc áo cổ yếm dáng high-low với phần tà áo đổ dài mềm mại phía sau, kết hợp cùng quần jeans và giày cao gót đỏ tạo tổng thể vừa sang trọng, vừa cá tính. Đôi môi được đánh son cam rực rỡ, cùng mái tóc buộc gọn ra phía sau cũng giúp tôn lên gương mặt có đường nét thanh tú, cân đối và nhan sắc rạng rỡ của Anne Hathaway. Đáng nói hơn, ngay cả dưới ống kính hung thần của Getty Images, sắc đẹp của minh tinh Hollywood này vẫn chỉ có thể được miêu tả bằng 2 từ "tuyệt mỹ". Getty Images vốn được xem là "ống kính hung thần" vì luôn phơi bày rõ khuyết điểm và trạng thái nhan sắc thực sự của người được chụp. Thế nhưng, Anne Hathaway đã cho thấy đẹp hoàn mỹ như cô thì dù bị ống kính nào chụp cũng ấn tượng. Cô bật mode “hủy diệt” Getty Images, đồng thời dễ dàng chiến thắng thử thách cam thường khó nhằn.

Anne Hathaway xuất hiện tại sự kiện công chiếu bộ phim The End of Oak Street tại California (Mỹ). Visual cam thường của mẹ bầu Hollywood nhận được cơn mưa lời khen. Nguồn: Deadline.

Nữ diễn viên diện quần jeans, áo cổ yếm vạt trước ngắn, vạt sau dài khoe khéo bụng bầu. Ảnh: X.

Minh tinh hàng đầu Hollywood gây ấn tượng với làn da sáng và lớp trang điểm hài hòa với đôi mắt được nhấn nhá vừa phải, đánh son đỏ cam giúp gương mặt trở nên tươi tắn, nổi bật hơn. Mái tóc được buộc gọn ra phía sau giúp để lộ phần cổ và gương mặt xinh đẹp của Anne Hathaway. Ảnh: Getty Images.

Cô chiếm trọn mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp viên mãn và thần thái đỉnh cao. Ảnh: X.

Nhan sắc của Anne Hathaway quá đỗi xịn sò dù là dưới ống kính chụp cận mặt của Getty Images. Ảnh: Getty Images.

"Hung thần" Getty Images đụng nữ diễn viên The Devil Wears Prada như gặp khắc chế cứng. Ảnh: Getty Images.

Anne Hathaway sinh năm 1982, tại New York (Mỹ), là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ. Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables - mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean’s 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ. Tháng 4 vừa qua, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là World's Most Beautiful 2026 (Người đẹp nhất thế giới 2026).

Cô là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: People

Là ngôi sao hàng đầu Hollywood, Anne Hathaway có đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và lên chức mẹ của hai cậu con trai. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn. Anne Hathaway cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Anne Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.

Anne Hathaway bên chồng Adam Shulman. Ảnh: Page Six.

Nguồn: Deadline