Việt Nam có ca sĩ đẹp trong trẻo như "tình đầu quốc dân", lấy chồng đại gia nghìn tỷ rồi nghỉ ca hát

Hari Won từng có một thời phủ sóng Vpop với loạt hit

Thời gian gần đây, Hari Won bất ngờ được nhắc tên trở lại trên Threads khi một bài đăng chia sẻ ca khúc Love You Hate You nhận lượng tương tác lớn. Sản phẩm phát hành cách đây 11 năm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ một nhận xét khá bất ngờ: dù đã hơn một thập kỷ, ca khúc vẫn không hề cho cảm giác lỗi thời.

Bài hát của Hari Won được chú ý trở lại

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng đồng tình với nhận xét này. Giai điệu bắt tai, tiết tấu giàu năng lượng cùng màu sắc trẻ trung của Love You Hate You được đánh giá vẫn phù hợp với thị trường hiện tại. Không ít ý kiến còn dành lời khen cho giọng hát và cách thể hiện của Hari Won trong ca khúc.

Đáng chú ý, từ một bài hát cũ, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang sự nghiệp ca hát của Hari Won. Một bộ phận khán giả bày tỏ tiếc nuối khi nữ ca sĩ từng có nhiều sản phẩm được yêu thích nhưng những năm gần đây không còn hoạt động âm nhạc với tần suất như trước.

Hari Won bắt đầu được khán giả Việt biết đến rộng rãi sau khi tham gia Cuộc đua kỳ thú mùa 2 vào năm 2013 cùng bạn trai khi đó là rapper Đinh Tiến Đạt.

Hari Won bắt đầu được khán giả Việt biết đến rộng rãi sau khi tham gia Cuộc đua kỳ thú mùa 2 vào năm 2013 cùng bạn trai khi đó là rapper Đinh Tiến Đạt. Hình ảnh cô gái Hàn Quốc nói tiếng Việt còn lơ lớ, tính cách hồn nhiên và những màn tương tác tự nhiên trong chương trình nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả. Sau bước đệm này, Hari Won dần mở rộng hoạt động sang cả diễn xuất lẫn ca hát. Năm 2014, cô góp mặt trong Chàng trai năm ấy và phát hành ca khúc Hương Đêm Bay Xa, ca khúc được xem là một trong những sản phẩm đầu tiên giúp Hari Won định hình con đường ca sĩ tại Việt Nam.

Hari Won sau đó dần mở rộng hoạt động sang cả diễn xuất lẫn ca hát. Năm 2014, cô góp mặt trong Chàng trai năm ấy và phát hành ca khúc đầu tay Hương Đêm Bay Xa

Thời gian tiếp theo, Hari Won liên tục thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Love You Hate You là một trong những sản phẩm đáng chú ý, phát hành năm 2015 với sự góp mặt của Đinh Tiến Đạt, do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác. Ca khúc mang màu sắc pop dance trẻ trung, giàu năng lượng, cũng là sản phẩm đang được khán giả nhắc lại sau 11 năm vì được nhận xét vẫn hợp thời.

Love You Hate You - Hari Won

Đến tháng 6/2016, Hari Won có bước ngoặt lớn với Anh Cứ Đi Đi. Ca khúc ballad của Vương Anh Tú nhanh chóng phủ sóng các bảng xếp hạng, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ và được nhiều nghệ sĩ lựa chọn thể hiện lại. Sức hút của Anh cứ đi đi giúp Hari Won có một trong những giai đoạn nổi bật nhất sự nghiệp ca hát. Ca khúc được nhắc đến trong thời gian dài, đồng thời đưa hình ảnh nữ ca sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc.

Anh Cứ Đi Đi - bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ca hát của Hari Won

Sau giai đoạn bùng nổ này, Hari Won vẫn duy trì hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò. Cô xuất hiện trên truyền hình, tham gia các chương trình giải trí, đóng phim, đảm nhận vai trò MC và tiếp tục phát hành một số sản phẩm âm nhạc.

Kết hôn với Trấn Thành, Hari Won dần vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc

Đầu năm 2016, chuyện tình Hari Won và Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm của showbiz Việt. Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia Bệnh viện ma, trong thời điểm Hari Won vừa kết thúc mối tình kéo dài 9 năm với rapper Đinh Tiến Đạt. Khi công khai hẹn hò, cặp đôi vướng không ít tranh cãi và lời bàn tán về chuyện tình cảm.

Đầu năm 2016, chuyện tình Hari Won và Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm của showbiz Việt

Trấn Thành khi đó đã là một trong những MC, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt, phủ sóng dày đặc trên truyền hình và bắt đầu mở rộng mạnh sang điện ảnh. Vài năm sau, anh liên tiếp tạo thành tích phòng vé với Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi. Tính đến tháng 2/2026, 5 phim do Trấn Thành đạo diễn đã mang về tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, đưa anh trở thành đạo diễn Việt đầu tiên chạm cột mốc này.

Chính vì vậy, khi Hari Won và Trấn Thành công khai hẹn hò vào năm 2016, chuyện tình của hai ngôi sao nhanh chóng trở thành tâm điểm showbiz. Chỉ khoảng một năm sau khi công khai tình cảm, Hari Won và Trấn Thành tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2016 tại TP.HCM. Hôn lễ trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất showbiz Việt thời điểm đó.

Sau khi kết hôn, Hari Won không cnf hoạt động ca hát sôi nổi như thời điểm mới vào nghề

Sau khi kết hôn, Hari Won vẫn phát hành một số ca khúc như Yêu không hối hận, Cuối cùng anh cũng đến, Là cả bầu trời, Anh hiểu không và Vì em vẫn. Tuy nhiên, âm nhạc dần không còn là mục tiêu hoạt động chính của cô, khi tần suất ra nhạc và xuất hiện trên sân khấu cũng thưa hơn. Thay vào đó, Hari Won dành nhiều thời gian cho vai trò MC, giám khảo và khách mời các chương trình truyền hình. Cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không còn duy trì hình ảnh một ca sĩ liên tục phát hành sản phẩm, chạy show như giai đoạn đỉnh cao trước đây.

Bên cạnh sự nghiệp, Hari Won còn được chú ý bởi ngoại hình trẻ hơn tuổi. Ở tuổi 41, nữ ca sĩ vẫn giữ gương mặt thon gọn, làn da sáng và những đường nét mềm mại, khiến cô thường được nhận xét trông như “tình đầu” dù đã bước qua tuổi 40. Nhan sắc này vốn đã là một trong những điểm giúp Hari Won tạo thiện cảm từ những ngày đầu được khán giả Việt biết đến.

Nhan sắc trẻ trung của Hari Won dù đã bước sang tuổi 40

Thời trẻ, cô nổi tiếng với vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ, phù hợp với hình ảnh cô gái Hàn Quốc dễ thương từng gây chú ý tại Cuộc đua kỳ thú. Sau hơn một thập kỷ, cách trang điểm và phong cách của Hari Won đã trưởng thành hơn. Tuy nhiên, những đường nét đặc trưng vẫn được giữ lại.

Việc Hari Won không còn phát hành nhạc thường xuyên để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả

Nhiều năm trôi qua, âm nhạc của Hari Won vẫn được khán giả nhớ đến và đánh giá cao. Việc Love You Hate You bất ngờ được chia sẻ trở lại sau 11 năm là một ví dụ, khi một ca khúc cũ vẫn được nhận xét trẻ trung, dễ nghe và không tạo cảm giác lỗi thời.Trong khi đó, Hari Won hiện không còn xuất hiện dày đặc với các hoạt động nghệ thuật như giai đoạn trước. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân, công việc MC và một số dự án truyền hình, còn việc phát hành nhạc hay đi diễn cũng không thường xuyên.

Ảnh: FBNV